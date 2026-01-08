VIDEO Cartman i prijatelji iz South Parka upadaju u Fortnite

Epic Games je objavio da South Park dolazi u Fortnite 9. siječnja 2026., uz teaser 'Chaos, loading...' koji je krenuo s Buttersom i Professor Chaos vibrom. U službenom traileru 'Born in Chaos' vidi se kako Cartman, Kenny, Stan, Kyle i Butters završavaju na Battle Busu i doslovno upadaju u Fortnite priču.

Što to konkretno znači za igrače? TechRadar piše da crossover donosi outfite za Cartmana, Kennyja, Stana, Kylea i Buttersa, uz besplatni mini pass, a stiže i potpuno nova playlist opcija. Najzanimljiviji dio je Quints, ograničeni mode koji dopušta pet igrača u jednom timu, i trebao bi biti dostupan do 5. veljače 2026.

Zašto je ovo fora i nakon toliko Fortnite kolaboracija? Jer South Park savršeno paše toj kaotičnoj i divljoj logici igre, a Quints je i praktičan bonus koji su ljudi tražili godinama. GamesRadar posebno ističe i koliko su u Epicu osobno napumpani oko ovog crossovera, što se i osjeti u tonu najave.

Zanimljivo je kako je u traileru prikazan i takozvani 'Stick of Truth', koji se ne spominje u seriji ali je centar standalone South Park igre. Znači li to da je ovo samo uvod u novi, veći South Park gaming projekt ili je pak samo početak tematskog contenta koji će Epic Games ubaciti u Fortnite ćemo saznati uskoro.