Witcheru, jesi li to ti? Uskoro nam dolazi Crimson Desert

Jedna od najočekivanijih igara desetljeća, Crimson Desert, stiže 19. ožujka. Novi naslov studija Pearl Abyss donosi ambiciozno single-player iskustvo koje, sudeći prema prvim dojmovima, pomiče granice akcijskih RPG-ova otvorenog svijeta. Prema onima koji su je imali prilike isprobati, očekuje nas nešto uistinu posebno, divlje i monstruozno ambiciozno.

Dobrodošli u Pywel, kontinent kontrasta

Radnja igre smještena je na golemi kontinent Pywel, svijet koji dijeli isti univerzum kao i Black Desert Online, ali priča potpuno samostalnu priču. Igrači preuzimaju ulogu Kliffa Macduffa, vođe plaćeničke skupine Greymanes, koji se bori za preživljavanje u kaotičnom vremenu. Nakon što kralj padne u komu, nastaje vakuum moći koji otvara vrata plemenitim i korumpiranim vođama da se domognu prijestolja. Kroz Kliffove oči, igrači će svjedočiti brutalnosti svijeta na rubu potpunog sloma.

No, Pywel je mnogo više od mračne fantasy pozornice. Prvi dojmovi novinara koji su proveli sate u igri opisuju svijet koji je istovremeno ogroman, čudan i prekrasan. Iako ime igre sugerira pustinju, svijet je ispunjen raznolikim lokacijama, od srednjovjekovnih gradova i gustih šuma do lebdećih otoka visoko na nebu i zagonetnih prostora koji se čine kao da pripadaju drugoj dimenziji. Duh legendarnog obećanja iz Skyrima - "vidiš onu planinu, možeš se popeti na nju" - ovdje je doveden do ekstrema. Vertikalnost je ključan dio istraživanja, a igrači će moći skakati s nebeskih otoka i jedriti zrakom u stilu koji podsjeća na The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Borba kao spoj brutalnosti i slobode

Ono gdje Crimson Desert najviše odskače od konkurencije jest borbeni sustav. Umjesto tradicionalnih klasa i strogih ograničenja, Pearl Abyss nudi potpunu slobodu. Borba je opisana kao brza, fizička i iznimno fleksibilna, hibrid koji spaja istraživački duh The Witchera s akcijom nalik na Devil May Cry i brutalnošću borilačkih igara. Igrači mogu slobodno kombinirati napade mačem, sjekirom ili kopljem s borbom golim rukama, hrvačkim zahvatima i korištenjem okoliša.

Kliff uči nove vještine i sposobnosti organski, promatrajući majstore borbe i usvajajući njihove tehnike, umjesto klasičnog "grindanja" iskustvenih bodova. Sustav nagrađuje kreativnost i prilagodljivost, dopuštajući igračima da u stvarnom vremenu mijenjaju taktiku ovisno o ponašanju neprijatelja. Protivnici reagiraju na teren i mogu se iskoristiti kao taktičko oružje, što svaku bitku čini nepredvidivom. Osjećaj visceralnosti pojačan je dinamičnom kamerom koja se približava u ključnim trenucima, poput izvođenja brutalnog hrvačkog poteza, dajući svakom udarcu nevjerojatnu težinu.

Igra koja želi biti sve odjednom

Crimson Desert ne skriva svoje uzore. Vidljivi su utjecaji The Witchera u tonu, Zelde u mehanikama istraživanja, pa čak i Ubisoftovih igara u oslobađanju utvrda. Postoji i sustav bountyja sličan onome iz serijala Grand Theft Auto, gdje vas čuvari progone ako počnete stvarati kaos. No, igra sve te elemente spaja s gomilom vlastitih, često bizarnih ideja. U jednom trenutku ćete rješavati fizikalne zagonetke telekinetičkom silom na nebeskom otoku, a u sljedećem ćete čistiti dimnjak seoske kuće ili pratiti mačku koja vas vodi do dječaka čarobnjaka.

Svijet je prepun aktivnosti koje nemaju uvijek izravnu vezu s glavnom pričom: od ribolova, kuhanja i alkemije do kroćenja konja, pa čak i obaranja ruku u krčmi. Kasnije u igri pojavljuju se zmajevi koje možete jahati, pa čak i roboti s gatling topovima. Upravo ta mješavina svakodnevnog i fantastičnog stvara dojam koji su neki opisali kao "grozničavi san". Igra vas bombardira sustavima, vještinama i mogućnostima, a opet, dojmovi su gotovo jednoglasni: iako je često zbunjujuća i na trenutke nespretna, nikada nije dosadna.

Tehnički detalji i izdanja

Igra je razvijena na vlastitom "BlackSpace Engineu", koji omogućuje napredne fizikalne simulacije, dinamično vrijeme i impresivnu grafiku. Razvoj je službeno završen, što znači da su odgode malo vjerojatne. Preuzimanje igre (preload) moguće je od 17. ožujka za sve koji su je prednaručili.

Igrači na PlayStation 5 Pro konzoli imat će tri grafička moda, uključujući i onaj s ciljanih 60 sličica u sekundi, dok će vlasnici standardnog PS5 i Xbox Series X ciljati na 1080p pri 60 FPS-a u "performance" modu. PC verzija će podržavati najnovije DLSS i FSR tehnologije, ali potvrđeno je i korištenje Denuvo zaštite.

Crimson Desert dolazi u nekoliko izdanja. Standardno izdanje koštat će oko 70 €, dok Deluxe izdanje uključuje dodatne kozmetičke predmete poput oklopa i opreme za konja. Svi koji prednaruče igru dobit će ekskluzivni Khaledov štit. Važno je napomenuti da je Pearl Abyss potvrdio kako je riječ o potpunom single-player iskustvu bez ikakvih mikrotransakcija.