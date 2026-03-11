VIDEO Golemi Crimson Desert uskoro stiže, provjerite je li vaš PC spreman za ovu RPG igru

Pearl Abyss je konačno otkrio hardverske specifikacije za PC i konzole za svoju nadolazeću igru Crimson Desert, uoči njenog izlaska ovog mjeseca. Izlazak ove akcijske avanture otvorenog svijeta zakazan je za 19. ožujka, no sve do nedavno, Pearl Abyss je dijelio samo snimke igranja s PC-a, što je dovelo do skepse među igračima oko performansi na PlayStation i Xbox konzolama.

Grafički modovi na PlayStationu i Xboxu

Studio je nakon mjeseci čekanja konačno podijelio detaljan pregled onoga što svaka platforma nudi. To uključuje tri grafička moda za PS5, PS5 Pro i Xbox Series X: Performance, Balanced i Quality. Xbox Series S imat će samo dva moda, Performance i Quality. Igrači na PS5 i Series X konzolama moći će uživati u 60 sličica po sekundi (fps) u Performance modu pri 1080p rezoluciji s niskom kvalitetom ray tracinga. S druge strane, verzija za PS5 Pro ponudit će 60 fps-a pri dinamičkoj 4K rezoluciji uz pomoć PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) tehnologije i maksimalnim postavkama za ray tracing, što je čini najboljom opcijom za igranje na konzolama.

Balanced opcija nudit će dinamičku 4K rezoluciju za sve tri konzole pri 40 fps-a s uključenim ray tracingom, s tim da će PS5 Pro verzija raditi na 48 fps-a. Što se tiče Quality moda, ako želite žrtvovati performanse za ljepšu vizualnu prezentaciju, igra će nuditi dinamičku 4K ili nativnu 4K rezoluciju i 30 fps-a s ray tracingom, pri čemu će PS5 Pro imati "ultra boost".

Xbox Series S je, očekivano, najslabiji po pitanju ponuđenih značajki. Performance mod postavljen je na 720p pri 40 fps-a s isključenim ray tracingom, dok Quality mod nudi 1080p i 30 fps-a, također bez ray tracinga.

Foto: Pearl Abyss

PC zahtjevi traže snažan hardver

U objavi su uključeni i PC zahtjevi za Crimson Desert. Kako navodi TechRadar, za igranje u 1440p rezoluciji pri 60 fps-a bit će potrebna AMD Radeon RX 7700 XT ili Nvidia GeForce RTX 4070 grafička kartica, uz AMD Ryzen 5 7600X ili Intel i5-12600K procesor. Za potpuno Ultra iskustvo u 4K rezoluciji pri 60 fps-a, zahtjevi su znatno viši. Igrači će morati imati AMD Radeon RX 9070 XT ili Nvidia GeForce RTX 5070 Ti, uparene s AMD Ryzen 7 7700X ili Intel i5-13600K procesorom.

Za igrače koji će igru isprobati na prijenosnim uređajima poput ROG Ally, jedini Performance mod ponudit će 720p rezoluciju uz FSR 3 Frame Generation pri 40 fps-a. Jači model, ROG Ally X, nudit će sva tri moda pri 1080p rezoluciji na 60, 40 i 30 fps-a.

Studio je odgovorio na sumnje, ali snimke i dalje nedostaju

Pearl Abyss se ranije ovog mjeseca osvrnuo na sumnje igrača oko performansi na konzolama, poručivši kako će otkriti sve detalje prije izlaska kako bi ljudi imali dovoljno vremena za prednarudžbu.

"Ovo govorimo otvoreno... Pustite nas da kuhamo?"