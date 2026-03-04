VIDEO HT na MWC-u pokazao kako 5G i AI mijenjaju zračne luke, aerodrome i koncerte

Ne govorimo više o samoj povezivosti. Govorimo o inteligenciji u akciji, tom je porukom moderatorica Mirela Šešerko iz DT-a otvorila panel o 5G-u i digitalnoj transformaciji vođenoj umjetnom inteligencijom na ovogodišnjem Mobile World Congress u Barceloni. Poruka je bila jasna: 5G više nije samo brža mreža. U kombinaciji s umjetnom inteligencijom postaje platforma za potpunu transformaciju operacija – od pametnih luka i logističkih čvorišta do velikih događanja i zračnih luka nove generacije.

5G campus mreža: „Uvijek uključena“ infrastruktura za kritične sustave

Iz perspektive telekoma, kako je istaknula Marijana Bačić, članica Uprave i glavna operativna direktorica za poslovne korisniker HT-a, riječ je o zaokretu prema integriranim rješenjima. Hrvatski Telekom, kao dio Deutsche Telekom grupe, više ne nudi samo fiksnu i mobilnu povezanost, već i cloud, sigurnosna rješenja, digitalizaciju i AI.

U središtu prezentacije bio je namjenski 5G campus slice – privatna mrežna infrastruktura dizajnirana za poslovne sustave u stvarnom vremenu.

- Ne radi se samo o većim brzinama. Radi se o sustavu koji je uvijek uključen, predvidljiv i otporan - naglasila je Bačić.

Takva infrastruktura omogućuje ultra-nisku latenciju, visoku pouzdanost i sigurnost – ključne preduvjete za autonomna vozila, IoT sustave, robotiku i masovne podatkovne operacije. U praksi to znači prelazak s reaktivnog na proaktivno upravljanje – predviđanje problema prije nego što nastanu i donošenje odluka temeljenih na podacima u realnom vremenu.

Rijeka Gateway: Terminal koji u potpunosti ovisi o 5G mreži

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Jedan od najkonkretnijih primjera je projekt Rijeka Gateway – tehnološki najnapredniji kontejnerski terminal u vlasništvu Maerska, realiziran u partnerstvu APM Terminals i ENNA Grupe.

Terminal se prostire na 20 hektara, a svaka dizalica, svako autonomno vozilo i svaki operativni sustav oslanjaju se na privatnu 5G mrežu.

„To je golema odgovornost. Cijeli sustav ovisi o našoj mreži“, istaknula je Bačić, naglasivši da su SLA ugovori izrazito strogi.

Sljedeća faza uključuje uvođenje millimeter wave tehnologije, koja donosi još veći uplink kapacitet i trenutačnu odzivnost – ključnu za preciznu kontrolu i daljnju automatizaciju terminala.

500.000 ljudi, 80.000 streamova i 800 POS uređaja – bez prekida

Poseban izazov bio je i prošlogodišnji koncert Thompson na zagrebačkom Hipodromu, koji je okupio pola milijuna ljudi. Na prostoru od 240.000 četvornih metara gotovo 300.000 korisnika koristilo je njihovu mrežu, istovremeno je 80.000 telefona streamalo video, a 800 prodajnih mjesta radilo je beskontaktna plaćanja bez zastoja. Dodatno, 300 SIM kartica bilo je rezervirano za hitne službe putem namjenskih mrežnih resursa.

- To je bio slučaj koji ne možete pronaći u knjigama. Morali smo inovirati jer takav događaj nikada prije nije organiziran - rekla je Bačić.

Rezultat: organizator se mogao fokusirati na koncert, dok je infrastruktura funkcionirala bez prekida – što je u ovakvim situacijama presudno.

Zračne luke nove generacije: AI, robotika i prtljaga u realnom vremenu

Posebnu pažnju izazvao je projekt digitalne transformacije Zračna luka Franjo Tuđman, koji se provodi u sklopu EU inicijative „Safe Digital 5G“, zajedno sa zračnim lukama u Zadru i Puli

Prema riječima Marina Tice iz zagrebačke zračne luke, cilj je izgraditi sigurnu, pouzdanu i stabilnu platformu za sve dionike – od operatera i zemaljskih službi do policije i dobavljača goriva.

Planirani slučajevi upotrebe uključuju:

AI podršku za inspekcije uzletno-sletnih stazaž

automatizirano prikupljanje i analizu podataka u realnom vremenu

proširenu stvarnost (AR) za obuku održavanja

robotiku i automatizaciju terenskih operacija

pametno rukovanje i praćenje prtljage

- Naš cilj je automatizirati, prikupljati i omogućiti donošenje odluka koje su predvidljivije i utemeljene na podacima - istaknuo je Tica.

Za putnike to znači bržu i učinkovitiju uslugu – uključujući praćenje prtljage u stvarnom vremenu, što bi uvelike smanjilo stres i neizvjesnost u slučaju kašnjenja ili gubitka.

Sigurnost prije svega

Zrakoplovna industrija, naglašeno je na panelu, iznimno je konzervativna kada je riječ o sigurnosti. Uvođenje dronova, robotike i AI sustava mora biti usklađeno s regulativom civilnog zrakoplovstva i kontrolom leta.

„Tehnologija mora unaprijediti sustav, a ne ga oslabiti“, poručio je Tica, ističući da se svaka implementacija dvostruko provjerava.

EU fondovi kao akcelerator transformacije

Važan dio priče su i europski fondovi. Konzorcij predvođen zagrebačkom zračnom lukom i Hrvatskim Telekomom bio je jedan od četiri odabrana projekta među desecima prijavljenih.

„Znanje i iskustvo su presudni kada se prijavljujete za EU fondove“, naglasila je Bačić, dodajući da je suradnja tehnoloških stručnjaka i eksperata za EU projekte ključ uspjeha.

Poruka industriji: Krenite odmah

Zaključne poruke panela bile su jasne.

„Digitalizacija i automatizacija su putovanje. Nikada ne koračajte sami“, poručio je Tica.

Bačić je bila još izravnija: „Počnite sada. Namjenski 5G slice donosi stratešku prednost. U industrijama gdje su podaci, vremenska osjetljivost i stabilnost ključni – nema smisla čekati.“

U Barceloni je tako poslana poruka da Hrvatska u segmentu 5G campus mreža i AI rješenja ne prati trendove – nego ih u pojedinim područjima aktivno postavlja. A razlika između obične povezanosti i „inteligencije u akciji“ postaje sve jasnija.