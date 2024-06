VIDEO Istarski katamaran plovi na solarni pogon: 'Gradili smo ga 2 godine, vozi do 100 ljudi'

Prvi električni brod sa solarnim panelima samodostatan za plovidbu morem djelo je vlasnika tvrtke Marservis u Kašteliru. Vlasnik Luciano Beg godinama je sanjao gradnju putničkog eko-katamarana.

- Već negdje 2003-2004. godine počeli smo suradnju sa jednim švicarskim poduzećem u području gradnje brodica pogonjenih elektromotorima i nadopunjavanih energijom iz fotonaponskih panela. To je u biti bila gradnja brodica po njihovim nacrtima i projektima gdje smo mi samo odrađivali predviđeni posao. Od tada se polako javlja ideja o razvoju vlastitog projekta broda za prijevoz putnika pogonjenog elektromotorom. Kako smo smješteni u blizini mora i vidimo svakodnevne potrebe priobalnog prijevoza putnika, shvatili smo kako bi, za kratke relacije, baš brodovi pogonjeni elektromotorima bili idealni za tu namjenu. Katamaran se kao takav oblik broda sam nametnuo radi stabilnosti i korisnog prostora. Sami se nismo nikako mogli upustiti u gradnju takvog broda, a i kao malo brodogradilište nismo bili zanimljivi investitorima. Kroz godine, razvijali smo naš projekt. Negdje 2020. godine bili smo u posjetu našem švicarskom partneru i otišli u posjet poduzeću koje je počelo razvijati pletiva iz prirodnih materijala. I to je bilo to.... -ispričao je Luciano.

Odlučili su da gdje god to pravila za gradnju brodova dozvoljavaju treba implementirati prirodni materijal u gradnju. Istraživanjem su otkrili i dobavljače epoksidne smole koja ima isto udio bio-materijala pa pa su odlučili tu smolu upotrebljavati.

- Napokon smo imali dosta razrađen projekt, ali su sredstva za takvu investiciju i dalje nedostajala. Prijavili smo se na natječaj za potporu iz EU fondova IRI2, gdje smo bili prepoznati kao prihvatljivi prijavitelji. U poslovnoj banci smo podigli kredit i upustili se u gradnju našeg projekta. U sklopu projekta smo surađivali sa Fakultetom Strojarstva i Brodogradnje iz Zagreba gdje smo imali potporu u definiranju oblika trupova, ispitivanju modela u bazenu, ispitivanju modela računalnim metodama, ispitivanju mehaničkih svojstava kompozita iz prirodnih materijala..... U biti njihova potpora je bila od izuzetne važnosti - kazao je.

Sam brod gradili su oko dvije godine. Kako im je to prvi brod koji su gradili, bilo je jako puno nepoznanica koje su tijekom gradnje rješavali i otklanjali. Brod je dug 19 metara, 7,5 metara širok i namijenjen je za prijevoz 100 putnika.

- Kako radi svojih dimenzija brod nismo mogli prevesti cestom od našeg brodogradilišta u Poslovnoj zoni Labinci do mora, brod je djelomično sagrađen i sastavljen u Novigradu gdje imamo u koncesiji servisno područje u samoj luci. Trupovi su u cijelosti izgrađeni u Novigradu, a dijelovi nadgrađa u našem brodogradilištu, prevezeni u Novigrad i tamo sastavljeni u jednu cjelinu. Sam brod je pogonjen sa 2 elektromotora snage 50kW hrvatskog proizvođača TEMA iz Pule, napaja se iz 2 kompleta LiFePO4 akumulatorskih stanica pojedinačne snage od 88kWh, a iste se nadopunjavaju iz fotonaponskih panela ukupne snage 17kW. Predviđen je za plovidbu na kratkim relacijama tijekom dana u ljetnom periodu - objasnio je.

Na osnovu tog projekta dobili su narudžbu švicarskog kupca za sličan katamaran koji će biti nešto manji i spadati u brodice.

- U potpunosti će biti izgrađen iz prirodnih pletiva i epoksidne smole na bio osnovi, namijenjen za smještaj do 6 osoba i za plovidbu cijelim svijetom jer je cilj vlasniku da oplovi svijet koristeći samo energiju sunca i djelomično vjetra. Ugradit ćemo jedro koje razvijaju švicarski partneri. Uz to namjera nam je projektirati i izgraditi manju, 9 metarsku obiteljsku brodicu za višednevno krstarenje isto tako iz prirodnih materijala i pogonjenu elektromotorom i fotonaponskim panelima - rekao je.

Ni sam ne zna koliko je sati, dana, mjeseci bilo utrošeno da bi eko-katamaran konačno “ugledao svjetlo dana”. Ideje su se uvijek rađale i razvijale.

- Vozite se prema Zagrebu i razmišljate kako ćete riješiti neki detalj na brodu, čekate na aerodromu let i sjetite se dobrog rješenja za neki problem, vozite se vlakom i o nečemu morate misliti, mislite o katamaranu... - slikovito je objasnio Luciano.

Sama unutrašnjost broda sastoji se od 2 sanitarna čvora, putničkog prostora i kormilarnice. Praktično, to je veliki autobus na moru jer mu je to i sama namjena. U opremanju cjelokupne unutrašnjosti su korišteni samo prirodni materijali, od svih obloga, stolica…

Brod je težak oko 36 tona.

Na kraju je rekao da bez dobrog tima nema ništa. “Za razvoj takvog projekta nije dostatan samo jedan čovjek i njegov san o brodu, već svi djelatnici i kooperanti koji su sudjelovali u projektiranju i gradnji broda gdje sam im ja izuzetno zahvalan na trudu i predanosti. Oni u biti čine snagu našeg poduzeća”rekao je na kraju Beg.