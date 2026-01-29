Obavijesti

NOVI SUPER MARIO

VIDEO: Izašao trailer za novi Super Mario Galaxy Movie

Piše Tin Žigić,
VIDEO: Izašao trailer za novi Super Mario Galaxy Movie
Foto: Youtube/Screenshoot

Nintendo i Illumination objavili su novi trailer za ‘The Super Mario Galaxy Movie’, nastavak hit filma iz 2023. U traileru se prvi put ozbiljno vidi Yoshi, a potvrđeno je i da film stiže 1. travnja 2026. u SAD-u i na još dosta tržišta.

Nintendo i Illumination objavili su službeni trailer za 'The Super Mario Galaxy Movie', nastavak 'The Super Mario Bros. Movie', i odmah bacili fokus na lik kojeg su fanovi čekali još od post credit scene. U traileru se napokon vidi Yoshi u akciji, a uz njega se provlače i novi likovi i power upovi, što je jasna poruka da ovaj put idu još šire i 'svemirskije'.

Najkonkretnija vijest uz trailer je datum: film je pomaknut i sada izlazi 1. travnja 2026. u SAD-u i na velikom broju dodatnih tržišta, dok je Japan zasebno naveden za 24. travnja 2026., uz napomenu da će neke zemlje imati premijere kroz isti mjesec. Nintendo je to potvrdio i kroz službenu objavu.

U samom traileru fanovi su odmah krenuli hvatati detalje. Osim Yoshija, ističe se i Birdo, a GamesRadar je izdvojio i ‘deep cut’ pojavljivanje Mousera iz 'Super Mario Bros. 2' (ako ste ga ikad igrali, znate točno tko je). Ukratko, i u novom nastavku tvorci filma trudili su se ubaciti što više poznatih stvari, ali tako da film mogu pratiti i ljudi koji nisu enciklopedija Super Maria.

Nintendo je trailer i ‘exclusive look’ najavio kroz poseban ‘Movie Direct’ format, što je zanimljivo samo po sebi: tretiraju film kao veliki događaj u istom kalendaru kao igre. GamesRadar u najavi spominje i Fire Mario i Fire Luigi kao dio vizualnog smjera nastavka.

Što znamo o glumačkoj ekipi: vraćaju se Chris Pratt (Mario), Charlie Day (Luigi), Anya Taylor-Joy (Peach), Jack Black (Bowser) i Keegan-Michael Key (Toad), uz isti dvojac redatelja (Aaron Horvath i Michael Jelenic). Kao scenarist se navodi Matthew Fogel, a glazbu radi Brian Tyler

