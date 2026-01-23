VIDEO Kineski 3u1: YouTuberica je spojila PS5, Xbox i Switch

Kineska youtuberica XNZ postala je viralna kad je objavila da je spojila tri velike konzole u jednu. Radi se o PS5, Nintendo Switch 2 i Xbox seriji X, koje je preradila tako da imaju zajedničko kućište. U videu i fotografijama vidi se da ovo nije ‘samo’ tri konzole zalijepljene zajedno. XNZ je raskopala uređaje do bitnih komponenti i složila ih u zajedničko kućište, inspirirano cilindričnim Mac Pro dizajnom, s centralnim odvodom zraka gore. Cilj je bio da sve izgleda kao pravi proizvod, ne kao garažni eksperiment.

Najveći problem kod ovakvog hibrida je toplina, pa je hlađenje praktički pola projekta. Prema opisima u medijima, koristila je masivni blok hladnjaka i kombinaciju bakrenih i aluminijskih dijelova, uz jedan veliki ventilator koji izvlači zrak kroz kućište. U PC Gameru navode i da je u testu temperature držala ispod 60 °C tijekom igranja, što je za ovakav Frankenstein dosta impresivno.

Drugi problem je struja i prebacivanje signala. Rješenje je ‘pošteno’: konzole ne rade istovremeno, nego se aktivira samo jedna u danom trenutku. Navodi se zajedničko napajanje (u Tom’s Hardwareu spominju 250 W GaN) te Arduino kontrola koja upravlja prebacivanjem i indikacijama, pa navodno može promijeniti aktivnu konzolu u par sekundi.

Naravno, ovo nije proizvod koji ćete kupiti u dućanu, nego jedinstveni pokazatelj što se može kad netko ima znanje, živce i volju. Ali zato je i pogodilo internet: ideja ‘jedan uređaj, sve ekskluzive’ je san svakog tko doma ima dvije ili tri konzole i stalno mijenja HDMI, kontrolere i profil. I da, ime ‘Ningtendo PXBOX 5’ je namjerno sprdnja na ‘konzolaške ratove’.