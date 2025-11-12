VIDEO: Meta i Ray Ban izbacili nove naočale s ekranom

Nove Meta Ray-Ban Display naočale predstavljene su na Connectu: u desnoj leći imaju diskretan heads-up prikaz, a set dolazi s Meta Neural Band narukvicom koja hvata mikro pokrete šake za tihi odabir opcija. Cijena je 799 dolara, prodaja u SAD-u je krenula 30. rujna, dok se širenje na druga tržišta najavljuje za 2026.

Ideja je jednostavna: kratke informacije direktno vama pred oči, bez vađenja mobitela. Naočale mogu pokazati poruke, upute na karti, titlove uživo i brze prijevode; a uz to služe kao kamera i slušalice za pozive i video. Meta kaže da je svjetlina i “probijanje” svjetla prema van svedeno na minimum kako bi prikaz ostao privatan.

Pogledajte predstavljanje novih i revolucionarnih Meta Ray-Ban Display naočala:

U paketu su i klasične Ray-Ban stvari: Wayfarer stil, kamera, mikrofoni i zvučnici. Baterija traje do oko šest sati, a futrola dodaje višestruka punjenja tijekom dana. Naočale rade s Meta AI asistentom pa možete tražiti informacije, diktirati poruke ili pokrenuti navigaciju glasom.

Zašto je ovo bitno: prethodne Ray-Ban Meta naočale imale su kameru i zvuk, ali nisu imale ekran. Display model je prvi korak prema “pravim” AR naočalama koje Meta planira za sljedeće godine, a narukvica je povukla tehnologiju iz njihovih istraživanja gesti prema potrošačkom proizvodu.

Pogledajte review novih Meta AR naočala:

Službena prodaja Display modela zasad je ograničena na SAD, a Europa je najavljena u idućem valu. Dakle, eventualnu dostupnost u Hrvatskoj možemo očekivati kroz 2026. godinu, a ako ne na našim tržištima onda sigurno u okolnim zemljama. U međuvremenu ostaje standardna Ray-Ban Meta linija bez ekrana koja je već dobila širu AI podršku u Europi.