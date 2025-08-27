VIDEO Nakon niza eksplozija Starship obavio testni let: 'Ovo otvara naš put prema Mjesecu'

SpaceX je postigao veliki korak u razvoju svoje najveće rakete Starship, koja je nakon niza neuspjelih testova i eksplozija uspješno obavila cjeloviti let i meko sletjela u Indijski ocean. Let bez posade, izveden iz baze Starbase u Teksasu, bio je deseti testni let ovog 121 metar visokog svemirskog diva, namijenjenog budućim misijama na Mjesec i Mars.

Sustav čine dva dijela, masivni prvi stupanj Super Heavy, visok 70 metara, i svemirska letjelica Starship kao gornji stupanj. Ovoga puta, lansiranje je prošlo gotovo bez greške. Tri minute nakon polijetanja, Starship se uspješno odvojio od boostera, koji je zatim izveo kontrolirano slijetanje u Meksičkom zaljevu, za razliku od svibnja, kada se raspao prilikom pokušaja istog manevra. Gornji stupanj je nastavio let u orbitu, gdje je po prvi put uspješno rasporedio osam lažnih satelita i ponovno upalio jedan od svojih motora, što je ključni test za buduće misije koje zahtijevaju kompleksne manevre u svemiru.

Posebna pozornost bila je usmjerena na novi toplinski štit sastavljen od šestokutnih keramičkih pločica. Tijekom povratka u atmosferu letjelica je prošla kroz ekstremna aerodinamička opterećenja i temperature koje prelaze 1.300 Celzijevih stupnjeva. Za razliku od tradicionalnih štitova koji se moraju mijenjati ili popravljati nakon svakog leta, SpaceX nastoji razviti zaštitu koja zahtijeva minimalno održavanje, što je ključno za smanjenje troškova svemirskih putovanja.

Nakon sat vremena u svemiru, Starship je ušao u atmosferu iznad Indijskog oceana, pri brzini većoj od 26.000 km/h, i uspješno odradio složeno okretanje prije mekog slijetanja na ciljano područje oceana. SpaceX-ovi inženjeri namjerno su letjelicu izložili dodatnim naprezanjima kako bi pronašli granice izdržljivosti konstrukcije i prikupljali što više podataka.

“Uspjeh ovih testova ne mjeri se savršenstvom, nego onime što naučimo iz svakog leta”, poručili su iz SpaceX-a nakon misije.

Ovo je veliko ohrabrenje nakon tri uzastopna neuspjela testa u siječnju, ožujku i svibnju, kada su rakete eksplodirale ili izgubile kontrolu nekoliko minuta nakon polijetanja. Elon Musk najavio je da bi iduća lansiranja mogla uslijediti svaka tri do četiri tjedna, što bi moglo ubrzati razvoj programa.

Starship ima ključnu ulogu u NASA-inom Artemis programu, koji predviđa spuštanje astronauta na Mjesec do 2027. godine. Američka svemirska agencija već ima ugovor vrijedan 2,9 milijardi dolara sa SpaceX-om kako bi Starship služio kao lunarni lander. Istodobno, Musk nastavlja naglašavati da je krajnji cilj ovog sustava omogućiti ljudsku kolonizaciju Marsa, ambiciju koju planira započeti već tijekom sljedećeg povoljnog prozora za let na Crveni planet 2026. godine.