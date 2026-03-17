VIDEO Nole, bježi u penziju: Robotski tenisači su stigli

Društvenim mrežama proširila se nevjerojatna snimka humanoidnog robota koji s lakoćom igra tenis protiv ljudi, demonstrirajući fluidne i prirodne pokrete koji su do sada bili nezamislivi za strojeve. Ne radi se o animaciji, već o stvarnom projektu nazvanom LATENT, koji su razvili znanstvenici sa Sveučilišta Tsinghua i tvrtke Galbot, a koji predstavlja revoluciju u načinu na koji roboti uče složene fizičke vještine.

Revolucionarna metoda učenja

Ono što ovaj projekt čini posebnim nije samo činjenica da robot igra tenis, već način na koji je to naučio. Do sada je učenje robota dinamičnim sportskim pokretima bio izuzetno težak zadatak jer je zahtijevalo prikupljanje "savršenih" podataka o kretanju za svaki mogući scenarij, što je u praksi gotovo nemoguće.

Projekt LATENT zaobilazi taj problem koristeći potpuno novi pristup. Umjesto savršenih podataka, sustav uči iz pet sati snimljenih, ali nesavršenih fragmenata ljudskih pokreta. Te podatke koristi kao strukturnu osnovu za stvaranje i usavršavanje vlastitih agilnih i prirodnih kretnji. Treniranjem modela da donosi odluke unutar "latentnog prostora akcija", robot je u stanju izvoditi brze reakcije i koordinirati pokrete cijelog tijela u stvarnom vremenu, što mu omogućuje da se nosi s lopticama koje se kreću brzinom većom od 15 metara u sekundi.

Od početnika do majstora u nekoliko dana

U videu koji je objavio profil "RoboHub" vidi se humanoidni robot Unitree G1 kako na teniskom terenu razmjenjuje udarce s ljudskim protivnicima. Robot pokazuje impresivno kretanje, igra forhend i bekhend te uspješno održava duge izmjene udaraca. Prema objavi, napredak je bio nevjerojatan: prvog dana robot nije mogao vratiti niti jedan servis, no do kraja testiranja istraživači su priznali da ga više ne mogu pobijediti.

Zajednica na platformi X (bivši Twitter) reagirala je s oduševljenjem, a izvorna objava jednog od istraživača prikupila je više od 1,2 milijuna pregleda. Ipak, bilo je i duhovitih komentara, a jedan od popularnijih glasi: "Ovo je kul, ali zašto ne tjeraju robota da trči za lopticom? Tjeraju čovjeka da trči." Autori projekta učinili su sav rad javno dostupnim, a više detalja, uključujući znanstveni rad i programski kod, može se pronaći na službenoj stranici projekta. Ovaj korak pokazuje kako se granice u svijetu robotike i umjetne inteligencije pomiču brže nego ikad, otvarajući vrata budućnosti u kojoj će roboti moći savladati vještine koje su se donedavno smatrale isključivo ljudskima.