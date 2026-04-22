VIDEO Philipsov monitor na klik mijenja svoju ćud: 5K zvijer za rad i gaming stroj sa 330 Hz

Ivan Hruškovec
Čitanje članka: 2 min
Ključna značajka ovog monitora tako je 'Dual Mode', odnosno mogućnost prebacivanja između dva načina rada.

Među novim monitorima, koje su AOC i Philips predstavili u Dubrovniku ovog vikenda, posebno se istaknuo Philips Evnia 27M2D5901A, 5K gaming model koji uvodi novu razinu fleksibilnosti u korištenju zaslona. Radi se o monitoru koji u isto vrijeme spaja dva svijeta i želi ponuditi fantastično visoku rezoluciju za uživanje u grafici te impresivno brzu sliku za zahtjevno igranje.

U prvom, monitor radi u punoj 5K rezoluciji od 5120 x 2880 piksela uz osvježavanje od 165 Hz, što ga čini pogodnim za profesionalne zadatke, obradu videa i rad s detaljnim vizualnim sadržajem ili pak igre gdje vam je fokus na vizualima a ne brzini. Zahvaljujući 27-inčnom ekranu, ima gustoću prikaza od 218 ppi.

U drugom načinu rada fokus se prebacuje na gaming, pa monitor prelazi na QHD rezoluciju od 2560 x 1440 uz znatno višu frekvenciju osvježavanja od čak 330 Hz. 

Time korisnik u praksi dobiva dva monitora u jednom, bez potrebe za dodatnim uređajem.

Ovakva funkcionalnost omogućena je kroz DLG (Dual Line Gate) tehnologiju koja upravlja načinom prikaza slike na panelu. U bržem načinu rada monitor koristi skaliranje i optimizaciju prikaza kako bi zadržao oštrinu slike, ali uz značajno povećanje brzine osvježavanja. Cilj je postići balans između performansi i kvalitete prikaza, što je često bio kompromis kod gaming monitora.

Evnia 27M2D5901A temelji se na Fast IPS panelu i donosi vrijeme odziva do 1 ms (GtG), uz podršku za AdaptiveSync i G-SYNC kompatibilnost, čime se osigurava fluidan prikaz bez trzanja slike. Podržan je i HDR400 standard, dok pokrivenost od 95 posto DCI-P3 spektra boja potvrđuje da je riječ o uređaju koji cilja i na kreativne korisnike.

Od priključaka su dostupni HDMI 2.1 i DisplayPort 2.1, kao i USB-C s napajanjem do 65 W te KVM funkcijom za upravljanje više uređaja.

AmbiGlow i nova AmbiScape tehnologija ambijentalnog osvjetljenja donose dodatnu dimenziju u radu i igranju. Radi se o dobro poznatom rješenju koje prati sadržaj na ekranu i šire svjetlosni efekt izvan okvira monitora, čime se dodatno naglašava doživljaj igranja ili gledanja sadržaja. Kod Ambiscape tehnologije novo je to što ćete preko aplikacije moći te svjetlosne efekte, preko kompatibilnih Matter uređaja, moći proširiti na 10 dodatnih rasvjetnih tijela. Imate li tako razne pametne žarulje u sobi, sve ćete to moći uključiti u vaše gaming partije.

Prema najavama, monitor bi se na tržištu trebao pojaviti u srpnju 2026. godine po preporučenoj cijeni od 799 eura. 

