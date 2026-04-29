Šokantno! Amerikanci gube milijarde godišnje na internet prijevare. Ni u Europi nije bolje

Amerikanci su izgubili najmanje 2,1 milijardu dolara u 2025. godini zbog prijevara koje su potekle s društvenih mrežama, prema Federalnoj trgovinskoj komisiji (FTC). Ta brojka označava osmerostruko povećanje u odnosu na 2020. godinu i naglašava rastuću prijetnju koju internetske prijevare predstavljaju za potrošače.

Najčešći su mamac investicijske, romantične i prijevare pri kupovini

FTC je objavio da su Amerikanci prošle godine izgubili 1,1 milijardu dolara samo u investicijskim prijevarama koje su započele na društvenim mrežama. One često počinju objavom ili oglasom koji nudi program koji navodno pomaže ljudima naučiti kako investirati, obećavajući brze i visoke povrate.

Ipak, najčešće prijavljivana vrsta prijevare je ona prilikom kupovine. Više od 40 posto Amerikanaca koji su lani izgubili novac u prijevarama na društvenim mrežama okrivilo je oglase povezane s kupovinom, od kojih su ih mnogi odveli na "nepoznate internetske stranice" kako bi naručili proizvod koji nikada nisu dobili. Agencija je također istaknula problem romantičnih prijevara, za koje je gotovo 60 posto žrtava u 2025. navelo da su započele upravo na društvenim mrežama.

Većina ovih prijevara započela je na Facebooku, dok su WhatsApp i Instagram na "dalekom drugom i trećem mjestu", napomenuo je FTC. U tužbi podnesenoj prošlog tjedna protiv Mete, koja je vlasnik sve tri platforme, tvrdilo se da je tvrtka obmanjivala korisnike o lažnim oglasima. Tijekom 2025. godine objavljeno je da Meta zarađuje milijarde dolara od oglasa koji promoviraju prijevare i ilegalne proizvode.

Stanje u Europi i Hrvatskoj nije bolje

Problem nije ograničen samo na Sjedinjene Države. I u Europi su zabilježeni ogromni gubici, a procjenjuje se da su društvene mreže samo u 2025. godini ostvarile oko 4,4 milijarde eura prihoda od lažnih oglasa usmjerenih na europske korisnike. Najčešći oblici prijevara slični su onima u SAD-u, s posebnim naglaskom na investicijske prijevare, pogotovo one vezane uz kriptovalute, te prijevare pri internetskoj kupovini.

Ni Hrvatska nije iznimka. Prema izvješću Državnog odvjetništva RH za 2024. godinu, zabilježena šteta u prijavljenim slučajevima kibernetičkog kriminala iznosila je više od 18 milijuna eura. Najčešći oblici prijevara uključuju phishing i razne obmane kojima se žrtve navode na ustupanje osobnih podataka ili uplatu novca.

Šira slika internetskog kriminala

Naravno, i druge vrste internetskih prijevara vrebaju obične ljude. FBI je ranije ovog mjeseca objavio da su Amerikanci prijavili gubitak od gotovo 21 milijarde dolara zbog zločina povezanih s internetom u 2025. godini, od čega je više od polovice otpadalo na prijevare s kriptovalutama. Prijevare s umjetnom inteligencijom koštale su Amerikance oko 893 milijuna dolara prošle godine, naveo je FBI. I to su samo prijavljeni gubici - mnoge žrtve neće podnijeti prijave FBI-u ili FTC-u.

FTC nudi nekoliko savjeta o tome kako se zaštititi od prijevara na društvenim mrežama, kao što je ograničavanje vidljivosti vaših objava kako bi prevaranti imali manje specifičnih informacija za rad te izbjegavanje dopuštanja da "netko koga ste upoznali samo na društvenim mrežama usmjerava vaše investicijske odluke". Agencija također predlaže pretraživanje imena tvrtke zajedno s riječju "prijevara" ili "pritužba" prije nego što bilo što kupite.

Kao i uvijek, budite oprezni, istražite sami i ako nešto zvuči predobro da bi bilo istinito, vjerojatno i jest. Budite pažljivi.