Koji auti u Hrvatskoj najviše gube na vrijednosti? Neki u pet godina izgube 60 posto

Iako je kupnja automobila velika investicija, vozači ne uzimaju uvijek u obzir koliko će odabrani model izgubiti na vrijednosti tijekom prvih nekoliko godina. Kada dođe vrijeme za prodaju mnogi se vozači suoče s neugodnom činjenicom da je vrijednost njihovih vozila pala znatno više nego što su očekivali. Istraživanje koje je proveo carVertical, tvrtka za podatke o automobilima, pokazuje da neki automobili gube na vrijednosti mnogo brže od drugih. To ne ovisi samo o marki automobila ili početnoj cijeni, već i o potražnji na tržištu, piše Autostart.

Na hrvatskom tržištu najviše na vrijednosti gubi Opel Insignia Istraživanje je pokazalo da neki automobili u Hrvatskoj mogu izgubiti više od 50% svoje vrijednosti unutar pet godina. Najveći pad vrijednosti obično se događa tijekom prvih nekoliko godina nakon kupnje, a potom se stopa gubitka vrijednosti smanjuje. Od svih automobila koje su korisnici carVerticala provjerili u Hrvatskoj, upravo je Opel Insignia najviše gubila na vrijednosti.

Tijekom prvih pet godina ovaj je model u prosjeku gubio 59,3% svoje vrijednosti. Slijede Opel Astra (56%), Renault Talisman (55,8%), Peugeot 308 (55,8%) i Hyundai i30 (55,6%). „Neka se vozila mogu činiti kao odlična vrijednost za novac. Brojne značajke, bogata oprema i ostali čimbenici mogu potaknuti kupce na odabir određenih modela. Međutim, neki automobili gube na vrijednosti brže od drugih, što predstavlja svojevrstan skriveni trošak koji rijetko koji vozač uzima u obzir. Ako kupite model koji jako gubi na vrijednosti i poslije ga želite prodati, trebali biste biti spremni na financijski gubitak”, kaže Matas Buzelis, stručnjak za automobilsko tržište iz tvrtke carVertical.

Luksuzni automobili koštaju dvostruko

Na većini tržišta obuhvaćenih analizom carVerticala, skuplji i električni automobili obično brže gube na vrijednosti. „Luksuzni automobili brže gube na vrijednosti zbog svoje visoke početne cijene. Na to također utječu visoki troškovi popravaka i održavanja, zbog čega su premium vozila manje privlačna na tržištu rabljenih automobila. Budući da se moderna vozila uvelike oslanjaju na tehnološka rješenja, mnoge značajke brzo zastarijevaju, pa stariji premium modeli često više nisu najpoželjniji izbor”, objašnjava Buzelis.

Prema riječima stručnjaka za automobilsko tržište, pad vrijednosti posebno snažno pogađa vlasnike električnih vozila. Zbog brzog napretka tehnologije baterija i sve većeg dometa vožnje, čak i samo nekoliko godina stari električni automobili izazivaju slab interes na tržištu rabljenih vozila. Njihov domet vožnje često više ne zadovoljava današnje standarde, čime se njihova primjena svodi uglavnom na gradsku vožnju. Zbog visokih troškova održavanja starijih vozila, kupci premium automobila češće se odlučuju na kupnju novijih modela. Međutim, trebali bi biti svjesni da nakon nekoliko godina vrijednost takvih modela može znatno pasti, dok potražnja ostaje niska.

Analiza podataka iz svih zemalja obuhvaćenih istraživanjem carVerticala pokazala je da su modeli koji u Europi najviše gube na vrijednosti Jaguar I-Pace (73,1%), Land Rover Range Rover (70,1%), Nissan Leaf (62,4%), Audi e-tron (60,9%) i Jaguar XF (59,9%). Pad vrijednosti automobila varira među europskim državama. Dok u zapadnoj Europi vrijednost najviše gube automobili premium klase i električni automobili, na cjenovno osjetljivijim tržištima čak i ekonomični modeli mogu brzo gubiti na vrijednosti.

Od svih analiziranih modela, Peugeot 508 bilježi najmanji pad vrijednosti

Pad vrijednosti ne utječe na sve automobile podjednako. Dva različita vozila sličnog cjenovnog ranga mogu nakon nekoliko godina imati različitu vrijednost, pri čemu razlika u njihovoj cijeni na tržištu rabljenih vozila može iznositi i nekoliko tisuća eura. Istraživanje carVerticala pokazuje da je među analiziranim modelima u Hrvatskoj Peugeot 508 najbolje zadržao vrijednost, uz pad od 50,7% tijekom pet godina. Slijede ga Renault Megane (50,8%), Tesla Model 3 (51,6%), Ford Mondeo (53,2%) i Ford Focus (55,1%). „Modeli ekonomske klase u pravilu bolje zadržavaju vrijednost. Na to utječu niža početna cijena, manji troškovi održavanja te veća potražnja na tržištu rabljenih automobila. Međutim, svako je tržište specifično, pa se tako u Europi automobili koji najviše gube na vrijednosti razlikuju od zemlje do zemlje”, objašnjava Buzelis.

Pad vrijednosti automobila ne određuje samo njegova starost, već i to koliko je privlačan budućem kupcu. Ako je potražnja za vozilom niska ili se ono smatra rizičnom kupnjom, to će znatno utjecati na njegovu vrijednost. S druge strane, popularni i cjenovno privlačni automobili sporije gube na vrijednosti zbog veće potražnje. Kada procjenjuju što automobil čini privlačnim ili rizičnim, kupci bi mogli uzeti u obzir i naknadne modifikacije. „Modificirana vozila obično su jasno opisana i s odgovarajućom cijenom, što znači da ciljaju na specifičan segment kupaca, umjesto da se izravno natječu sa serijskim vozilima. Utjecaj uglavnom ovisi o opsegu modifikacija. Ono što vidimo jest da personaliziranije promjene mogu suziti krug kupaca i produljiti prodajni ciklus”, kaže Dražen Mijoč, Direktor odjela Auto, moto i nautika u Njuškalu.

On također naglašava da su skriveni nedostaci mnogo veći problem za kupce: „Važno je to razlikovati od neprijavljene štete ili povijesti popravaka, što obično ima mnogo jači negativan učinak i na povjerenje i na cijenu nego same modifikacije.” Vozači ponekad teško prepoznaju moguće financijske rizike, pa je carVertical u svoja izvješća uvrstio i značajku tržišne vrijednosti. Analizom povijesnih trendova cijena vozila sa sličnom opremom te predviđanjem buduće vrijednosti, ta značajka korisnicima omogućuje jasan uvid u vrijednost automobila nakon nekoliko godina, čime se neizvjestan rizik pretvara u informiranu i proračunatu odluku. Istraživanje carVerticala temelji se na analizi izvješća o povijesti vozila koja su korisnici platforme kupili u razdoblju od siječnja 2023. godine do prosinca 2025. godine. Istraživanje se temelji na analizi pada vrijednosti vozila proizvedenih 2020. godine. Postotak gubitka vrijednosti izračunat je usporedbom preporučene maloprodajne cijene proizvođača vozila s njegovom prosječnom tržišnom vrijednosti nakon pet godina. Modeli koji najviše gube na vrijednosti rangirani su prema postotku pada vrijednosti.