VIDEO TCL P80 ima ekran koji izgleda nerealno, ali i ostatak telefona nudi sjajne opcije

TCL sa svojom NxtPaper tehnologijom pokušava spojiti živopisne ekrane i mat površinu koja neće zamarati oči, no kompromisi su postojali zbog ograničenja LCD panela. S najnovijim modelom, TCL P80 Ultra, ti kompromisi su stvar prošlosti. Ovaj uređaj napokon donosi hibridno iskustvo bez mane, spajajući najbolje od AMOLED tehnologije s jedinstvenim osjećajem papira.

Pokretanje videa... VIDEO TCL P80 | Video: Ivan Hruškovec/24sata

Najbolje od oba svijeta

Srce P80 Ultra je 6,83-inčni AMOLED zaslon s 1.5K rezolucijom, čija magija leži u NxtPaper sloju. Tehnologija koristi teksturu kako bi stvorila mat površinu koja gotovo u potpunosti eliminira odsjaj. Osjećaj pod prstima nevjerojatno je sličan papiru. TCL koristi i kružnu polarizaciju koja smanjuje zamor očiju. Ključna inovacija je fizički prekidač na boku uređaja kojim se aktivira poseban izbornik. Paper Mode prilagođava boje za ugodnije čitanje, dok Max Ink Mode transformira zaslon u monokromatski e-čitač, gasi notifikacije i drastično produljuje trajanje baterije. Unatoč mat završetku, zaslon zadržava sve prednosti AMOLED-a, uključujući savršenu crnu boju, visoku svjetlinu do 3.200 nita i frekvenciju osvježavanja od 120 Hz.

Performanse i kamera koje prate zaslon

Iako je zaslon glavna zvijezda, TCL nije zanemario ostatak hardvera. P80 Ultra pokreće solidan MediaTek Dimensity 7400 Elite. Uparen je s osam gigabajta RAM-a i do 512 GB brze UFS 3.1 interne memorije. Stražnji modul kamere predvodi glavni senzor od 50 megapiksela s optičkom stabilizacijom (OIS). Pridružuje mu se ultraširokokutna kamera od osam megapiksela i, kao veliko iznenađenje, periskopska teleobjektivna kamera od 50 megapiksela s 3x optičkim zumom, također s OIS-om. To je značajka rijetko viđena izvan najskupljih modela. Za energiju se brine velika baterija kapaciteta 5.800 mAh, koja podržava brzo punjenje od 45 W.

Promišljen dizajn i dugoročna podrška

Aluminijski okvir i IP68 certifikat zaokružuju premium dojam, a satenski glatka pozadina udobno leži u ruci. No, možda najvažnija stavka jest TCL-ovo obećanje o softverskoj podršci. Tvrtka jamči četiri velike nadogradnje Android operativnog sustava i čak sedam godina sigurnosnih zakrpa, što model P80 Ultra čini igračem na duge staze, kojem je cijena oko 550 eura.