VIDEO Testirali smo Huawei Freebuds Pro 5: Ovo su slušalice uz koje ćete uživati u top glazbi

Huawei s novim modelom FreeBuds Pro 5 pokušava dodatno učvrstiti svoju poziciju u premium segmentu bežičnih slušalica. Riječ je o nasljedniku modela FreeBuds Pro 4, a najveći fokus stavili su na kvalitetu zvuka, aktivno poništavanje buke i udobnost. Nakon nekoliko dana korištenja mogu reći da su ove slušalice vrlo ozbiljan konkurent u svojoj klasi, a glavni rivali su im AirPods 3 i nove Samsunove Galaxy Buds4 Pro slušalice. Kao što je slučaj i kod Applea, i ovdje ćete najbolje od slušalica izvući ako imate Huaweijev telefon.

Pokretanje videa... 00:17 Huawei FreeBuds 5 Pro | Video: Ivan Hruškovec/24sata

Dizajn i udobnost

FreeBuds Pro 5 na prvi pogled izgledaju poznato s relativno kraćim nastavkom slušalice, ali Huawei je napravio nekoliko suptilnih promjena. Slušalice su nešto kompaktnije i lakše nego prethodna generacija, što se osjeti tijekom duljeg korištenja, a za razliku od lanjskih, sada je nastavak ovalni, za razliku od kvadratnog.. Dio koji ulazi u uho također je nešto manji pa slušalice djeluju diskretnije i prirodnije u uhu. Testne slušalice su bile crne, ali sjajne, a ako ih sunce pogodi, prilično su upečatljive.

U uhu sjede vrlo stabilno i standardni silikonski nastavak na njima mi je bio taman. Nakon dužeg slušanja nema osjećaja pritiska, što je često problem kod nekih TWS slušalica. Zbog dobre izolacije slušalice ne ispadaju lako čak ni tijekom hodanja ili lagane fizičke aktivnosti. Štoviše, ni jednom mi tijekom desetak dana nisu ispale iz uha.

Uz slušalice dolaze silikonski nastavci u četiri različite veličine (XS, S, M i L) pa je relativno lako pronaći kombinaciju koja najbolje odgovara vašem obliku uha.

Dodatni plus je otpornost na vodu i prašinu prema IP57 standardu, pa ih bez brige možete koristiti i tijekom treninga ili po kiši. To je pomak u odnosu na prošli model koji je imao IP54 standard na slušalicama. Kućište je i dalje IP54.

Kućište za slušalice je nešto uže i lakše, a LED indikator je sada nešto veći krug pa je jasnije vidjeti status, što je pohvalno. Poklopac se otvara dovoljno široko pa nije problem izvaditi slušalice iz kućišta.

Zvuk

FreeBuds Pro 5 koriste sustav s dva drivera, kombinaciju dinamičkog woofera i planarnog visokotonca. Takva kombinacija omogućuje širi raspon frekvencija i detaljniji zvuk. U praksi to znači da bas ima dovoljno snage, ali nije pretjerano naglašen. Srednji tonovi su vrlo jasni, što posebno dolazi do izražaja kod vokala, dok visoki tonovi imaju dosta detalja, no ponekad bi zvučali preoštro.

Slušalice nude i adaptivni ekvilajzer koji u stvarnom vremenu prilagođava zvuk ovisno o glasnoći, načinu nošenja i okolini, pa zvuk može biti prilično ujednačen bez obzira na situaciju. To je opcija koju možete lako isključiti.

U aplikaciji su dostupni i različiti audio profili, među kojima su Balanced, Voice i Bass. Razlika između njih je primjetna, a najčešće sam koristio Balanced profil jer daje najuravnoteženiji zvuk. A tu je i opcija da si sami prilagodite ekvilajzer, pa ćete vjerojatno prilično lako naći idealnu kombinaciju.

FreeBuds Pro 5 podržavaju i spatial audio, odnosno prostorni zvuk koji stvara širi i trodimenzionalniji dojam kod filmova, igara ili određenih glazbenih sadržaja.

Tu je i opcija praćenja pokreta glave, pa se zvučna slika prilagođava položaju glave.

Iako je to zanimljiva funkcija, osobno nisam veliki fan praćenja pokreta glave. Jednostavno mi nije ugodno kada se zvuk pomiče ili ostaje na jednoj strani zvučne slike dok okrećem glavu, pogotovo kod slušanja glazbe, pa sam tu opciju većinu vremena držao isključenu.

Aktivno poništavanje buke

Aktivno poništavanje buke jedna je od ključnih funkcija ovih slušalica. Huawei koristi sustav s više mikrofona koji kontinuirano analizira okolinu i prilagođava razinu filtriranja buke. U svakodnevnom korištenju ANC vrlo dobro uklanja zvukove poput buke u javnom prijevozu, klimatizacije, vjetra ili avionskih motora, donekle. Razgovori i nagli zvukovi i dalje se mogu čuti, ali su znatno prigušeni. Kvaliteta ANC-a je na visokoj razini i bez problema se može usporediti s drugim premium modelima na tržištu.

Baterija

Trajanje baterije je solidno, i otprilike na razini prošlog modela, ali ne i sam vrh klase.

S uključenim aktivnim poništavanjem buke slušalice mogu izdržati oko 5 sati (prethodne su imale deklariranih 4,5 sata). U praksi je to tu negdje pet do šest sati. Ako se ANC isključi, autonomija se povećava na otprilike osam do devet sati.

Uz kućište za punjenje ukupno trajanje može doseći otprilike tridesetak sati korištenja. A kako se prilično brzo napune kad ih odložite, autonomija i nije stvar koja bi brinula. Uz to, podržavaju i bežično punjenje pa ih možete nadopuniti i preko svog mobitela.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Povezivanje i funkcije

FreeBuds Pro 5 podržavaju multipoint povezivanje, što znači da ih je moguće istovremeno spojiti na dva uređaja, primjerice na laptop i pametni telefon. Prebacivanje između uređaja odvija se automatski, što je vrlo praktično, a mogu se jednostavno spojiti na Android i iOS uređaje. Relativno je nova i njihova aplikacija Huawei Audio Connect, koja za razliku od prethodne AI Life nudi nešto više opcija i drugačiji dizajn. Osim u Huawei AppGallery, tu ćete aplikaciju naći i u iOS te Samsung Galaxy trgovinama, a nećete imati problema ni ako ste na ostalim Android uređajima jer App Gallery lako možete instalirati.

Slušalice podržavaju Bluetooth 6, a tijekom korištenja po stanu nisam imao problema s prekidom signala, a ni na otvorenom.

Uz LDAC podržavaju i L2HC kodek, ali to je rješenje dostupno samo za Huawei uređaje pa nisam mogao isprobati kako radi L2HC.

Kontrole se izvode gestama na samim slušalicama. Riječ je o standardnim gestama poput stiskanja ili dodira za reprodukciju, promjenu pjesme ili uključivanje ANC-a, ali dobra stvar je što se kontrole mogu prilagoditi u aplikaciji, pa svaka slušalica može imati drugačiju funkciju ovisno o tome kako vam više odgovara.

Kroz Huawei aplikaciju moguće je dodatno promijeniti razinu ANC-a, odabrati audio profil ili prilagoditi zvuk putem ekvilajzera. Slušalice imaju adaptivni audio, što znači da mogu prepoznati ako razgovarate i automatski ANC prebaciti u ‘awareness’ kako bi čuli okolinu.

Huawei je u ovaj model uključio i NearLink tehnologiju, ali njezine prednosti dolaze do izražaja uglavnom u kombinaciji s Huawei uređajima.

