Više od 180 milijuna lozinki je osvanulo online, evo što Google savjetuje kako da se zaštitite

Vijest o masovnom curenju podataka koje uključuje 183 milijuna korisničkih vjerodajnica izazvala je val zabrinutosti diljem svijeta, potaknuvši ključno pitanje: je li Gmail, digitalno središte naših života, i dalje siguran? Dok su se širili alarmantni naslovi, Google je brzo reagirao kako bi demantirao izvješća o proboju u svoje sustave.

Tvrtka je pojasnila da se ne radi o izravnom napadu na njihove poslužitelje, već o kompilaciji podataka prikupljenih tijekom godina s drugih, manje sigurnih web-stranica, putem zlonamjernog softvera i phishing napada. Iako je Gmailova "tvrđava" ostala netaknuta, stvarna opasnost prijeti korisnicima koji zanemaruju osnovna pravila digitalne higijene.

Što se zapravo dogodilo?

Kontroverza je započela kada je australski stručnjak za kibernetičku sigurnost Troy Hunt, osnivač poznate platforme Have I Been Pwned, objavio da je u svoju bazu podataka dodao golemu zbirku od 183 milijuna kompromitiranih vjerodajnica. Ova zbirka, nazvana "Cygnus", nije rezultat jednog hakerskog napada, već je skup podataka prikupljenih iz različitih izvora, uključujući takozvane "infostealer" viruse koji kradu spremljene lozinke iz preglednika.

Huntova analiza pokazala je da je čak 91% tih podataka već bilo poznato u sigurnosnim krugovima, što znači da godinama kruže internetom. Ipak, preostalih 9%, odnosno više od 16 milijuna novih, nikad prije viđenih kombinacija e-mail adresa i lozinki, predstavlja svježu prijetnju. Problem je što se među njima nalaze i vjerodajnice za pristup Gmail računima, ne zato što je Google hakiran, već zato što su korisnici te iste podatke koristili na drugim, probijenim stranicama.

Prava opasnost: Ponovna upotreba lozinki

Googleovi sigurnosni sustavi blokiraju više od 99,9% neželjene pošte i zlonamjernog softvera, no najslabija karika u lancu sigurnosti i dalje je ljudski faktor. Hakeri to dobro znaju. Umjesto da pokušavaju srušiti zidove dobro čuvane tvrđave, oni jednostavno isprobavaju ključeve koje ste im sami ostavili.

Ovaj proces naziva se "credential stuffing". Kriminalci uzimaju ogromne liste procurjelih korisničkih imena i lozinki te ih automatski isprobavaju na vrijednim servisima poput Gmaila, društvenih mreža ili internetskog bankarstva. Ako ste koristili istu lozinku za svoj e-mail i za prijavu na neki stari internetski forum koji je u međuvremenu hakiran, upravo ste im dali univerzalni ključ za svoj digitalni život. Izbjegavanje ponovne upotrebe lozinki stoga nije preporuka, već nužnost.

Konkretni koraci za zaštitu vašeg računa

Srećom, zaštita je u potpunosti u vašim rukama. Slijedeći nekoliko jednostavnih, ali ključnih koraka, možete drastično smanjiti rizik od neovlaštenog pristupa.

Prva linija obrane: Snažna i jedinstvena lozinka

Savjet da koristite "snažnu i jedinstvenu lozinku" star je koliko i internet, ali nikada nije bio važniji. Snažna lozinka nije "Lozinka123!". Ona je dugačka, složena i nasumična. No, kako zapamtiti nešto poput "8*k!zP$qR9#v"? Ne morate. Rješenje su upravitelji lozinkama (password managers). Ovi alati za vas generiraju i sigurno pohranjuju iznimno jake lozinke za svaki pojedini račun, automatski ih upisujući prilikom prijave. Vaš jedini zadatak je zapamtiti jednu, glavnu lozinku. Ako dugo niste ažurirali svoju lozinku za Gmail, sada je pravo vrijeme za to.

"Digitalni sef": Dvostupanjska provjera (2FA)

Ako je snažna lozinka brava na vašim vratima, dvostupanjska provjera (2FA) je sigurnosni zasun. Ovo je vjerojatno najučinkovitiji pojedinačni korak koji možete poduzeti. 2FA dodaje dodatni sloj sigurnosti tako da, čak i ako haker ukrade vašu lozinku, ne može se prijaviti bez pristupa vašem drugom faktoru, najčešće vašem pametnom telefonu. Prilikom prijave s novog uređaja, sustav će, osim lozinke, zatražiti i jednokratni kod koji stiže na vaš mobitel. Bez tog koda, lozinka je beskorisna.

Posljednji bedem: Vaša opreznost

Tehnologija može učiniti mnogo, ali konačna odgovornost je na vama. Kriminalci se sve više okreću "phishing" napadima jer su iznimno uspješni. Možete primiti e-mail koji izgleda kao da ga je poslao Google, s logotipom i službenim tonom, a u kojem se tvrdi da je "vaš račun ugrožen zbog curenja podataka" te da "hitno kliknete ovdje kako biste ga osigurali". Cilj je stvoriti paniku i natjerati vas da na lažnoj web-stranici unesete svoje podatke. Nikada ne klikajte na sumnjive poveznice i zapamtite: Google vas nikada neće iznenada nazvati i tražiti da im otkrijete svoju lozinku ili druge osjetljive informacije.

Gmail je i dalje iznimno sigurna platforma, ali njegova sigurnost ovisi o vašim navikama. Ne čekajte da vas vijest o novom curenju podataka ili uvjerljivi phishing e-mail natjeraju na akciju. Odvojite nekoliko minuta, prijavite se na svoj Google račun, provjerite sigurnosne postavke, ažurirajte lozinku i, što je najvažnije, uključite dvostupanjsku provjeru. To je najbolji korak koji možete poduzeti za zaštitu svog digitalnog identiteta.