Obavijesti

Tech

Komentari 0
JOKER ZOVI FRENDA

Zaboravili ste lozinku? Sad će vam i prijatelji moći pomoći da se vratite u svoj Google račun

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 2 min
Zaboravili ste lozinku? Sad će vam i prijatelji moći pomoći da se vratite u svoj Google račun
Foto: Dino Stanin/PIXSELL/meteo.hr

Najzanimljivija novost svakako je mogućnost dodavanja „kontakata za oporavak”. Riječ je o funkciji koja omogućuje korisnicima da odaberu pouzdane prijatelje ili članove obitelji koji mogu pomoći u potvrdi identiteta

Google je najavio niz novih sigurnosnih alata kojima želi dodatno zaštititi korisnike od internetskih prijevara i olakšati povratak u račun ako dođe do problema s prijavom. U svijetu u kojem su prevare sve uvjerljivije – zahvaljujući deepfakeovima, kloniranju glasa i sofisticiranim lažnim porukama – Google pokušava spriječiti da korisnici uopće postanu žrtve.

Prijatelji kao pomoć u oporavku računa

Najzanimljivija novost svakako je mogućnost dodavanja „kontakata za oporavak” (Recovery Contacts). Riječ je o funkciji koja omogućuje korisnicima da odaberu pouzdane prijatelje ili članove obitelji koji mogu pomoći u potvrdi identiteta ako izgubite lozinku, uređaj s pristupnim ključem ili vam račun bude kompromitiran. Ta opcija bit će dostupna u postavkama sigurnosti osobnih Google računa.

Osim toga, Google uvodi i „Prijavu putem mobilnog broja” (Sign in with Mobile Number), koja će korisnicima olakšati povratak u račun na novom Android uređaju. Umjesto lozinke, dovoljno je unijeti zaključavajući PIN ili uzorak s prethodnog uređaja – sustav će automatski prepoznati vaš račun.

UGROŽENA SIGURNOST Hakiran Mango, ovu poruku su dobili korisnici u Hrvatskoj
Hakiran Mango, ovu poruku su dobili korisnici u Hrvatskoj
Foto: google

Novi alati protiv prevara u Google Messagesu

Google širi zaštitu i na svoje komunikacijske aplikacije. U Google Messages aplikaciji sada se automatski prepoznaju sumnjive poruke s potencijalno opasnim poveznicama – ako pokušate otvoriti takav link, aplikacija će vas upozoriti i blokirati pristup dok sami ne potvrdite da poruka nije neželjena.

Druga nova funkcija, Key Verifier, omogućuje dodatnu provjeru autentičnosti sugovornika. Skeniranjem QR koda možete potvrditi da razgovarate s pravom osobom, čime se sprječava imitiranje kontakata i krađa identiteta u porukama.

ALTERNATIVE Što kada padne Google? Ovih pet tražilica neće vas iznevjeriti
Što kada padne Google? Ovih pet tražilica neće vas iznevjeriti

Igra koja uči prepoznati prijevaru

Kako bi pomogao korisnicima da lakše prepoznaju opasne situacije, Google je razvio i edukativnu igru „Be Scam Ready”, koja kroz simulirane scenarije prikazuje kako prepoznati tipične online prijevare.

Osim toga, tvrtka surađuje s brojnim organizacijama u SAD-u, uključujući National Cybersecurity Alliance i AARP, kako bi podigla svijest o sigurnosti među mladima i starijim korisnicima te smanjila broj prijevara nad ranjivim skupinama.

Sve teže prepoznati lažne sadržaje

Prema Googleu, čak 60% ljudi globalno doživjelo je neku vrstu internetske prijevare u protekloj godini. Budući da su lažni sadržaji sve uvjerljiviji, Google nastoji izgraditi sigurnosnu mrežu koja se proteže od poruka i aplikacija do samog pristupa računu.

Nove funkcije se uvode postupno, a korisnici ih mogu pronaći u postavkama sigurnosti svog Google računa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Uskoro mijenjamo zimske gume. Znate li što znače ove oznake na gumama?
AUTO SAVJETI

Uskoro mijenjamo zimske gume. Znate li što znače ove oznake na gumama?

**Lead text:** Oznake na bočnoj strani gume nisu ukras, nego brzi vodič kroz veličinu, nosivost, brzinu i starost gume. Ako ih znate pročitati, lakše ćete pogoditi pravu dimenziju i izbjeći skupe greške pri kupnji. EU naljepnica dodatno pomaže jer na jednoj etiketi pokazuje prianjanje na mokrom, potrošnju i buku. U nastavku kroz galeriju prolazimo najvažnije oznake i gdje ih točno vidjeti na gumi. U par minuta možete naučiti dovoljno da samostalno provjerite što vam servis nudi i odaberete gumu koja vam stvarno treba.
Malo smo ušparali: Penzioneri si za 70 godina braka kupili prvi Porsche: 'Mogu vam biti unuk?'
E TO JE GODIŠNJICA

Malo smo ušparali: Penzioneri si za 70 godina braka kupili prvi Porsche: 'Mogu vam biti unuk?'

Inače, ovaj Porsche ima 510 konjskih snaga, a do stotke mu treba svega 3,4 sekunde. Dovoljno da se odlazak po namirnice u dućan pretvori u pravu utrku
Gasi se zadnji server za Fifa igre
KRAJ ERE

Gasi se zadnji server za Fifa igre

Datum 30. listopada 2025. označava simboličan kraj FIFA doba u EA Sportsu. FIFA 23 odlazi offline, a serijal je već prešao na ime EA Sports FC. U nastavku pojašnjavamo što se točno gasi, što ostaje i zašto je ovo važna točka na vremenskoj crti EA-a.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025