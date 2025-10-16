Zaboravili ste lozinku? Sad će vam i prijatelji moći pomoći da se vratite u svoj Google račun

Google je najavio niz novih sigurnosnih alata kojima želi dodatno zaštititi korisnike od internetskih prijevara i olakšati povratak u račun ako dođe do problema s prijavom. U svijetu u kojem su prevare sve uvjerljivije – zahvaljujući deepfakeovima, kloniranju glasa i sofisticiranim lažnim porukama – Google pokušava spriječiti da korisnici uopće postanu žrtve.

Prijatelji kao pomoć u oporavku računa

Najzanimljivija novost svakako je mogućnost dodavanja „kontakata za oporavak” (Recovery Contacts). Riječ je o funkciji koja omogućuje korisnicima da odaberu pouzdane prijatelje ili članove obitelji koji mogu pomoći u potvrdi identiteta ako izgubite lozinku, uređaj s pristupnim ključem ili vam račun bude kompromitiran. Ta opcija bit će dostupna u postavkama sigurnosti osobnih Google računa.

Osim toga, Google uvodi i „Prijavu putem mobilnog broja” (Sign in with Mobile Number), koja će korisnicima olakšati povratak u račun na novom Android uređaju. Umjesto lozinke, dovoljno je unijeti zaključavajući PIN ili uzorak s prethodnog uređaja – sustav će automatski prepoznati vaš račun.

Foto: google

Novi alati protiv prevara u Google Messagesu

Google širi zaštitu i na svoje komunikacijske aplikacije. U Google Messages aplikaciji sada se automatski prepoznaju sumnjive poruke s potencijalno opasnim poveznicama – ako pokušate otvoriti takav link, aplikacija će vas upozoriti i blokirati pristup dok sami ne potvrdite da poruka nije neželjena.

Druga nova funkcija, Key Verifier, omogućuje dodatnu provjeru autentičnosti sugovornika. Skeniranjem QR koda možete potvrditi da razgovarate s pravom osobom, čime se sprječava imitiranje kontakata i krađa identiteta u porukama.

Igra koja uči prepoznati prijevaru

Kako bi pomogao korisnicima da lakše prepoznaju opasne situacije, Google je razvio i edukativnu igru „Be Scam Ready”, koja kroz simulirane scenarije prikazuje kako prepoznati tipične online prijevare.

Osim toga, tvrtka surađuje s brojnim organizacijama u SAD-u, uključujući National Cybersecurity Alliance i AARP, kako bi podigla svijest o sigurnosti među mladima i starijim korisnicima te smanjila broj prijevara nad ranjivim skupinama.

Sve teže prepoznati lažne sadržaje

Prema Googleu, čak 60% ljudi globalno doživjelo je neku vrstu internetske prijevare u protekloj godini. Budući da su lažni sadržaji sve uvjerljiviji, Google nastoji izgraditi sigurnosnu mrežu koja se proteže od poruka i aplikacija do samog pristupa računu.

Nove funkcije se uvode postupno, a korisnici ih mogu pronaći u postavkama sigurnosti svog Google računa.