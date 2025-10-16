Najzanimljivija novost svakako je mogućnost dodavanja „kontakata za oporavak”. Riječ je o funkciji koja omogućuje korisnicima da odaberu pouzdane prijatelje ili članove obitelji koji mogu pomoći u potvrdi identiteta
Zaboravili ste lozinku? Sad će vam i prijatelji moći pomoći da se vratite u svoj Google račun
Google je najavio niz novih sigurnosnih alata kojima želi dodatno zaštititi korisnike od internetskih prijevara i olakšati povratak u račun ako dođe do problema s prijavom. U svijetu u kojem su prevare sve uvjerljivije – zahvaljujući deepfakeovima, kloniranju glasa i sofisticiranim lažnim porukama – Google pokušava spriječiti da korisnici uopće postanu žrtve.
Prijatelji kao pomoć u oporavku računa
Najzanimljivija novost svakako je mogućnost dodavanja „kontakata za oporavak” (Recovery Contacts). Riječ je o funkciji koja omogućuje korisnicima da odaberu pouzdane prijatelje ili članove obitelji koji mogu pomoći u potvrdi identiteta ako izgubite lozinku, uređaj s pristupnim ključem ili vam račun bude kompromitiran. Ta opcija bit će dostupna u postavkama sigurnosti osobnih Google računa.
Osim toga, Google uvodi i „Prijavu putem mobilnog broja” (Sign in with Mobile Number), koja će korisnicima olakšati povratak u račun na novom Android uređaju. Umjesto lozinke, dovoljno je unijeti zaključavajući PIN ili uzorak s prethodnog uređaja – sustav će automatski prepoznati vaš račun.
Novi alati protiv prevara u Google Messagesu
Google širi zaštitu i na svoje komunikacijske aplikacije. U Google Messages aplikaciji sada se automatski prepoznaju sumnjive poruke s potencijalno opasnim poveznicama – ako pokušate otvoriti takav link, aplikacija će vas upozoriti i blokirati pristup dok sami ne potvrdite da poruka nije neželjena.
Druga nova funkcija, Key Verifier, omogućuje dodatnu provjeru autentičnosti sugovornika. Skeniranjem QR koda možete potvrditi da razgovarate s pravom osobom, čime se sprječava imitiranje kontakata i krađa identiteta u porukama.
Igra koja uči prepoznati prijevaru
Kako bi pomogao korisnicima da lakše prepoznaju opasne situacije, Google je razvio i edukativnu igru „Be Scam Ready”, koja kroz simulirane scenarije prikazuje kako prepoznati tipične online prijevare.
Osim toga, tvrtka surađuje s brojnim organizacijama u SAD-u, uključujući National Cybersecurity Alliance i AARP, kako bi podigla svijest o sigurnosti među mladima i starijim korisnicima te smanjila broj prijevara nad ranjivim skupinama.
Sve teže prepoznati lažne sadržaje
Prema Googleu, čak 60% ljudi globalno doživjelo je neku vrstu internetske prijevare u protekloj godini. Budući da su lažni sadržaji sve uvjerljiviji, Google nastoji izgraditi sigurnosnu mrežu koja se proteže od poruka i aplikacija do samog pristupa računu.
Nove funkcije se uvode postupno, a korisnici ih mogu pronaći u postavkama sigurnosti svog Google računa.
