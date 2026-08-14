Više od 6 milijuna igrača oduševljeno: Hit igra uskoro dobiva golemu ekspanziju!

Razvojni studio Pearl Abyss ne miruje i nastavlja s poboljšavanjem svojeg globalnog hita Crimson Desert. Nakon niza ažuriranja temeljenih na povratnim informacijama igrača, studio je sada i službeno potvrdio da je u izradi velika DLC ekspanzija, čiji je izlazak zakazan za 2026. godinu.

Službena potvrda i planovi za budućnost

Pearl Abyss je u svojem najnovijem financijskom izvješću potvrdio da je DLC za Crimson Desert trenutačno u razvoju. Iako konkretni detalji o sadržaju još nisu poznati, iz tvrtke su naveli da nastavljaju "poboljšavati smjer sadržaja i ukupnu kvalitetu". Više informacija o samoj ekspanziji, uključujući njezin sadržaj i cijenu, bit će objavljeno u trećem kvartalu 2026. godine. Ova vijest dolazi u trenutku dok tvrtka ističe sva važna ažuriranja i dodatke koje je uvela od izlaska igre 19. ožujka. Nema sumnje da je ova akcijska avantura postigla ogroman uspjeh, s prodanih više od šest milijuna primjeraka i zadržavanjem velikog broja igrača na Steamu mjesecima nakon izlaska. Uspjeh igre postavio ju je kao ključni naslov za Pearl Abyss, koji je iznio dugoročne planove za razvoj franšize.

Što možemo očekivati od ekspanzije?

S obzirom na to da je Crimson Desert već prepun sadržaja, teško je predvidjeti što će točno novi DLC donijeti. Ipak, ovo je prilika za razvojni tim da, na temelju povratnih informacija igrača, pa čak i inspirirani nekim popularnim modifikacijama, uvedu nove elemente u igru. Od izlaska, igra je već primila 17 velikih ažuriranja koja su donijela nove značajke, ljubimce, odjeću i opremu, što pokazuje posvećenost studija željama zajednice.

Potpuna prilagodba likova kao najveća želja

Prilagodba je ključan aspekt cjelokupnog iskustva, kako u izgledu likova, tako i u opremi. Iako postoji velika vjerojatnost da će Pearl Abyss isporučiti ekspanziju usmjerenu na priču, mnogi se igrači nadaju dubljim opcijama prilagodbe. Prethodna igra studija, MMO naslov Black Desert, poznata je po jednom od najboljih sustava za izradu likova u industriji videoigara. Iako Crimson Desert nudi određenu razinu prilagodbe za glavne likove poput Kliffa, Damiane i Oongke, s više opcija za frizure i brade, to se ne može mjeriti sa slobodom koju igrači imaju u Black Desertu. Mogućnost stvaranja vlastitog, jedinstvenog lika bila bi velik dodatak iskustvu, pogotovo jer su korisnici već sami izradili modifikacije koje to omogućuju, što pokazuje da postoji značajan interes.

Dugoročni planovi za franšizu

Osim nadolazećeg DLC-a, Pearl Abyss razmatra i potencijal za uvođenje multiplayer modova. Iz tvrtke su istaknuli kako je "integracija multiplayer funkcionalnosti znatno kompleksnija od pukog dodavanja novog načina igranja", ali su naglasili da postoji "značajan potencijal" za takvo proširenje u budućnosti. Planovi sežu i dalje, s mogućnošću razvoja nastavaka, čime bi se Crimson Desert etablirao kao dugovječna franšiza. Uz to, najavljeno je da je u razvoju i verzija igre za Nintendo Switch 2, s ciljanim datumom izlaska u prvoj polovici 2027. godine. Fokus na Crimson Desert dolazi u vrijeme dok tvrtka upravlja i drugim projektima, pa su tako neki razvojni resursi navodno preusmjereni na iščekivani naslov DokeV, koji cilja na izlazak u drugoj polovici 2028. godine.