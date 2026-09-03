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E, NJEMAČKA, NJEMAČKA

Volkswagen će ukinuti dodatnih 50.000 radnih mjesta kako bi smanjio troškove

Piše HINA,
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Volkswagen će ukinuti dodatnih 50.000 radnih mjesta kako bi smanjio troškove
Foto: Matthias Rietschel
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Budućnost četiri tvornice visi o koncu, dodala je tvrtka.

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Volkswagen planira ukinuti dodatnih 50.000 radnih mjesta u sljedećim godinama radi smanjenja troškova, priopćio je njemački proizvođač automobila u četvrtak navečer.

Volkswagen je smanjenje globalnog kapaciteta osoblja opisao nužnim za postizanje ciljeva svog programa transformacije.

Budućnost četiri tvornice visi o koncu, dodala je tvrtka.

Za lokacije Emden, Zwickau, Hanover i Neckarsulm ne može se jamčiti isplativo daljnje korištenje od 2031. do 2034. godine. "Alternativno korištenje se ispituje paralelno i kao komplementarna mjera" za ove tvornice, priopćila je tvrtka.

KRIZA Volkswagen će učiniti sve da sačuva radna mjesta, ali upitna budućnost za četiri pogona
Volkswagen će učiniti sve da sačuva radna mjesta, ali upitna budućnost za četiri pogona

Koncept održive i konkurentne proizvodne strukture za europske pogone, koji je kompatibilan s ukupnom vizijom, trebao bi se razviti do kraja lipnja 2027.

"Plan za budućnost stvara uvjete kako bi Volkswagen grupa i njezini brendovi postali sposobniji, konkurentniji i orijentiraniji na budućnost", navodi se u priopćenju tvrtke.

"Provedba plana je, po mišljenju uprave i nadzornog odbora, apsolutno neophodna za održavanje konkurentnosti Volkswagen grupe", dodaje se.

Nakon intenzivnih i konstruktivnih rasprava, nadzorni odbor je "jednoglasno odobrio" sveobuhvatni Plan za budućnost 2030. Volkswagen grupe.

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