Volkswagen će ukinuti dodatnih 50.000 radnih mjesta kako bi smanjio troškove

Volkswagen planira ukinuti dodatnih 50.000 radnih mjesta u sljedećim godinama radi smanjenja troškova, priopćio je njemački proizvođač automobila u četvrtak navečer.

Volkswagen je smanjenje globalnog kapaciteta osoblja opisao nužnim za postizanje ciljeva svog programa transformacije.

Budućnost četiri tvornice visi o koncu, dodala je tvrtka.

Za lokacije Emden, Zwickau, Hanover i Neckarsulm ne može se jamčiti isplativo daljnje korištenje od 2031. do 2034. godine. "Alternativno korištenje se ispituje paralelno i kao komplementarna mjera" za ove tvornice, priopćila je tvrtka.

Koncept održive i konkurentne proizvodne strukture za europske pogone, koji je kompatibilan s ukupnom vizijom, trebao bi se razviti do kraja lipnja 2027.

"Plan za budućnost stvara uvjete kako bi Volkswagen grupa i njezini brendovi postali sposobniji, konkurentniji i orijentiraniji na budućnost", navodi se u priopćenju tvrtke.

"Provedba plana je, po mišljenju uprave i nadzornog odbora, apsolutno neophodna za održavanje konkurentnosti Volkswagen grupe", dodaje se.

Nakon intenzivnih i konstruktivnih rasprava, nadzorni odbor je "jednoglasno odobrio" sveobuhvatni Plan za budućnost 2030. Volkswagen grupe.