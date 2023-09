Volkswagen ID. Buzz Cargo: Potpuno drugačiji radni stroj

Laka komercijalna vozila ili popularni kombiji su desetljećima bili skoro isključivo dizelski. Tako je i danas, no sve je više i električnih modela koje neki korisnici smatraju povoljnijim i praktičnijim rješenjem za njihove potrebe. Naravno, ne radi se o onima koji dnevno rade velike kilometraže jer bi svaka minuta na punjaču bila gubitak dragocjenog vremena već korisnicima koji kombije trebaju za gradsku dostavu i poslove koje obavljaju uglavnom nešto bliže svojim sjedištima.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Ponuda električnih kombija je sve veća, gotovo svi relevantni proizvođači trenutno imaju predstavnika u ovom sve brže rastućem segmentu. Njima se nedavno pridružio i Volkswagen, s dosada definitivno najosebujnijim modelom u klasi. ID.Buzz je svojim izgledom podigao mnogo prašine u putničkoj verziji, no istina je da u komercijalnom segmentu izgled ne igra toliku ulogu. Ipak, ima i nešto kupaca kojima je i to itekako važno jer žele da se njihova tvrtka primijeti i na cesti što je više moguće. No ID.Buzz u teretnoj Cargo verziji nije samo šminka on je itekako iskoristivo teretno vozilo s, za njegovu klasu, velikim teretnim prostorom, dobrom nosivosti i iskoristivim dosegom.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Već smo ranije isprobali maksimalno našminkani putnički ID: Buzz pa nam teretni nije bio tolika senzacija, berem što se izgleda tiče. Ovdje je sve to umjerenije i jeftinije napravljeno do te mjere da straga svjetlosnu traku zamjenjuje obični crni plastični pokrov, a alunaplatke čelični s plastičnim pokrovom, no svoj šarm novi "Bulli" nije potpuno izgubio. Štoviše ovo je i dalje najoriginalniji i najsimpatičniji automobil u klasi manjih kompaktnih kombija.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Kako izvana, tako je automobil i iznutra osjetno ogoljen u odnosu na putničku verziju, u skladu s potrebama radnog vozila i s ciljem postizanja što je manje moguće cijene. No sve osnovno je isto kao i kod putničke verzije i ostalih ID. Modela, a pritom mislimo na veliki središnji zaslon i minijaturne instrumente ispred vozača, ručicu za upravljanje "automatskim mjenjačem" iza volana i općenito minimalistički koncept s vrlo malo tipki.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Testirani automobil je klasični dostavnjak s tri sjedala sprijeda i velikim teretnim prostorom straga kojem se može pristupiti kroz desna bočna klizna vrata ili kroz stražnja vrata koja su na testnom modelu ostakljena. Naravno, nudi se i varijanta s potpuno limenim vratima za one kojima to više odgovara. Kapacitet teretnog prostora je 3,9 kubična metra, a nosivost maksimalno 747 kilograma što će većini biti sasvim dovoljno.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Za pogon automobila zadužene je trenutno jedini dostupni pogonski sklop s velikom baterijom i jednim snažnim električnim motorom koji pokreće stražnje kotače. Snaga motora iznosi 204 KS što će biti dovoljno za sve i kada je u pitanju dinamika vožnje, ali i performanse kada je automobil maksimalno natovaren i opterećen. Baterija ima kapacitet od 77 kWh što je po WLTP-u dovoljno za 424 kilometara, no kako je u praksi. Automobil smo testirali i prazan i s oko 500 kilograma tereta i naši rezultati su prilično pohvalni za ovaj auto. Prazan automobil u gradu s jednim punjenjem može prevaliti čak 460 km uz prosječni stil vožnje, a doseg u kombiniranoj vožnji iznosio nam je oko 390 kilometara. S oko 500 kilograma tereta ove su vrijednosti pale na 410 kilometara u gradu, odnosno oko 350 kilometara u kombiniranoj vožnji. "Prazan auto" na autocesti pri prosječnoj brzini od oko 120 km/h može prevaliti oko 280 kilometara. Sve ovo je i više nego dobro s obzirom na kapacitet baterije i realno po dosegu ID. Buzz trenutno nema premca u svojoj klasi. Punjenje na punjaču od 50 kW traje nešto više od 2 sata, a na bržima se baterija do 80 posto napuni za oko 45 minuta.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Što se tiče voznih osobina, ID.Buzz je osjetno udobniji nego što smo to navikli od sličnih teretnih kombija s konvencionalnim motorima. Pritom mislimo i na ovjes ali i na buku motora koje ovdje nema i zbog koje je u unutrašnjosti mnogo ugodnije. I što se tiče dinamičkih voznih osobina ID. Buzz je mnogo bolji od dizelaša. Ubrzanja su bolja, pogotovo ona koja inače nazivamo međuubrzanjima, no još više impresionira "držanje ceste" u zavojima za koje je prvenstveno zaduženo mnogo niže težište nego kod klasičnih kombija i ravnomjerniji raspored mase, ali i prilično sofisticirani ovjes. Za razliku od nekih konkurenata, u ID. Buzzu uvijek imate obećaj kao da se vozite u klasičnom automobilu, a ne u teretnom kombiju.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Ovaj automobil nema previše nedostataka, no jedan je svakako njegova cijena. Više od 60 tisuća eura za testni primjerak i nešto manje od 60.000 za osnovni model poprilične su cijene za segment gdje mnogi kupci gledaju svaki euro. Klasični teretni VW Transporter može biti i dvadesetak tisuća eura jeftiniji, a manje "ugledni" konkurenti i osjetno više.

TVORNIČKI TEHNIČKI PODACI:

masa: 2253 kg

dimenzije: 471 x 199 x 193 cm

snaga: 150 kW/204 KS

baterija: 77 kWh

0-100 km/h: 10,2 s

najveća brzina: 145 km/h

doseg kombinirano: 424 km

potrošnja: 20,5 kWh/100 km

cijena: 63.331 € (testni model), 46.427 € (osnovni ID. Buzz Cargo bez PDV-a), 58.034 (osnovni ID. Buzz Cargo s PDV-om)

Važnija oprema testirani ID. Buzz Cargo

Čelični kotači s ukrasnim poklopcima 18" , LED svjetla, LED rasvjeta u tovarnom prostoru, automatski klima uređaj Climatronic, Keyless-Start, dodirni zaslon 10", digitalni instrumenti, desna bočna klizna vrata, multifunkcionalna kamera, stražnja podizna ostakljena vrata...