Volkswagen prestaje proizvoditi Touareg. Evo kako će izgledati posebna Final Edition serija!

Volkswagen je potvrdio da aktualna generacija Touarega završava posebnom serijom Final Edition, a narudžbe su otvorene do kraja ožujka 2026. Cijene u Europi kreću od oko 75.025 eura, dok proizvodnja modela s motorima s unutarnjim izgaranjem završava 2026. godine. Time se zatvara važno poglavlje: Touareg je od 2002. gurao VW u “premium” SUV zonu i kroz tri generacije našao 1,2 milijuna kupaca.

Final Edition prepoznat ćete po ugraviranim oznakama “FINAL EDITION” na okviru stražnjih stakala, ručici mjenjača, instrumentima i osvijetljenim pragovima, dok više razine opreme serijski donose višebojno ambijentalno osvjetljenje i druge “luksuzne” detalje. U pojedinim tržišnim najavama spominje se paket temeljen na bogatijim linijama opreme, s očekivanim V6 pogonom i crnim stilskim paketima, kako prenosi autonet.bug.

Mediji napominju da je ovo oproštaj trenutačnog, klasično pogonjenog Touarega, dok se u budućnosti ostavlja prostor da se ime eventualno vrati kao električni model. U svakom slučaju, VW ovom serijom formalno zaključuje jednu od svojih najdugovječnijih SUV priča. Ako želite “posljednji” Touareg u novom izdanju, prozor za narudžbe je ograničen i definiran tvorničkim rasporedom do 2026.