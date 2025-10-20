Touareg odlazi s pozornice nakon više od dva desetljeća i 1,2 milijuna prodanih primjeraka. Za oproštaj stiže posebno izdanje s vizualnim detaljima i bogatom opremom, uz narudžbe do proljeća 2026.
Volkswagen prestaje proizvoditi Touareg. Evo kako će izgledati posebna Final Edition serija!
Volkswagen je potvrdio da aktualna generacija Touarega završava posebnom serijom Final Edition, a narudžbe su otvorene do kraja ožujka 2026. Cijene u Europi kreću od oko 75.025 eura, dok proizvodnja modela s motorima s unutarnjim izgaranjem završava 2026. godine. Time se zatvara važno poglavlje: Touareg je od 2002. gurao VW u “premium” SUV zonu i kroz tri generacije našao 1,2 milijuna kupaca.
Final Edition prepoznat ćete po ugraviranim oznakama “FINAL EDITION” na okviru stražnjih stakala, ručici mjenjača, instrumentima i osvijetljenim pragovima, dok više razine opreme serijski donose višebojno ambijentalno osvjetljenje i druge “luksuzne” detalje. U pojedinim tržišnim najavama spominje se paket temeljen na bogatijim linijama opreme, s očekivanim V6 pogonom i crnim stilskim paketima, kako prenosi autonet.bug.
Mediji napominju da je ovo oproštaj trenutačnog, klasično pogonjenog Touarega, dok se u budućnosti ostavlja prostor da se ime eventualno vrati kao električni model. U svakom slučaju, VW ovom serijom formalno zaključuje jednu od svojih najdugovječnijih SUV priča. Ako želite “posljednji” Touareg u novom izdanju, prozor za narudžbe je ograničen i definiran tvorničkim rasporedom do 2026.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+