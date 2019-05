Vozači, uz ove trikove možete uštedjeti i do 20 posto goriva

Cijene goriva ovih su dana skočile na više od deset kuna, a s obzirom na to što je to tek početak, neminovne su glavobolje domaćih vozača. Mnogi će se zbog toga voziti manje i posezati za alternativnim metodama prijevoza kako bi smanjili troškove vezane uz automobil. Kako biste to izbjegli poslužite se jednostavnim trikovima kojima ćete i na samom automobilu uštedjeti značajnu svotu novca. Isključite klimatizacijski uređaj i vodite računa o ispravnome tlaku u gumama, jer godišnje se tako može uštedjeti i više od 2000 kuna.

Klimatizacijski uređaj je danas nezaobilazni dio opreme u svakome modernom automobilu, no realno gledano, on nam je rijetko kada zaista nužan. 'Paklene vrućine' svake godine traju samo nekoliko tjedana, sve ostalo je moguće preživjeti i bez klimatizacijskog uređaja koji, ovisno o automobilu, može trošiti i više od dvije litre goriva na 100 kilometara.

Povećana potrošnja zbog tog uređaja posebno je izražena u gradu i u automobila sa zastarjelim tipovima ručnih klimatizacijskih uređaja. Dodatno znojenje u njima itekako se isplati. No i spušteni prozori također 'troše' gorivo. Oko 0,2 l/100 km pri 80 km/h.



Veliki potrošač goriva su i gume, prije svega zbog nedovoljna tlaka u njima. Istraživanje koje je proveo Bridgestone pokazuje da se svake godine u zemljama EU-a zbog preniskoga tlaka u gumama potroši nevjerojatnih 38 milijarda kuna goriva. Još pesimističnija studija jednoga škotskog vulkanizerskog lanca govori o devet milijarda izgubljenih kuna godišnje samo u Velikoj Britaniji. Ovisno o tlaku, vrsti guma i automobila, nedovoljno napuhane gume mogu koštati od pet i 15 posto više goriva.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Pametnim korištenjem klimatizacijskog uređaja, ili potpunim odustajanjem od njegova korištenja te redovitom provjerom tlaka u gumama vozač prosječnog automobila uštedjeti će oko 1,5 litara goriva na 100 kilometara. Na godišnji prosjek oko 15 tisuća kilometara to je 225 litara eurodizela, ili 2209 kuna, odnosno 2306 kuna za eurosuper 95. Ušteda je to 'koja se osjeti'. Također, osim ekonomičnog korištenja klima-uređaja i pravilnog 'pumpanja' guma, male količine goriva mogu uštediti i redovite promjene potrošnjih dijelova poput ulja, filtara i svjećica, a i do pet posto manje goriva auto će trošiti ako s krova skinete bilo kakve nosače.



Usto, u vožnji je pametno razmišljati unaprijed prilikom dolaska na križanje ili u zavoje te minimalno koristiti kočnicu ili gas, odnosno treba se potruditi zadržati što veću brzinu kretanja pri ulasku u zavoj (naravno u situacijama i zavojima koji to dozvoljavaju), kako bi se pri izlasku iz njega potrošilo što manje goriva na ubrzanje. Za kraj, na otvorenoj ili autocesti preporučuje se korištenje tempomata, koji će održavati konstantnu brzinu i potrošnju goriva. Ipak, radi bolje potrošnje, ne preporuča se njegovo korištenje na uzbrdicama.