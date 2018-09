Vozačke muke: Ispisivanje iz autoškole stoj i do 1000 kuna

Upisao sam se u autoškolu i s B kategorije prešao na D kategoriju za kombije i autobuse. Program je stajao 11.800 kuna i ugovorio sam plaćanje na četiri rate. Nisam odvozio sve sate, a želim se ispisati iz škole. Mogu li mi iz škole vratiti novac za ono što nisam vozio i hoću li platiti što jer se ispisujem?

Pitao je to čitatelj koji je ovo ljeto prolazio kroz satove vožnje, no nakon dva mjeseca odvozio je samo 12 od 25 sati. Kaže, u početku je instruktor otišao na godišnji, a kasnije mu se pokvario autobus. Iz Hrvatskog autokluba (HAK) kažu, da se ispisivanje iz autoškole ponegdje naplaćuje i do tisuću kuna.

Prebacivanje iz škole

- Kandidati za vozački ispit mogu se ispisati iz jedne autoškole i upisati u drugu. Pritom autoškola mora izdati potvrdu o završenom dijelu - ispisnicu iz autoškole. Obuku u drugoj školi nastavlja tamo gdje je stao - odgovorili su.

Sva prava, ali i obaveze koje ima kandidat, utvrđuju se Ugovorom o osposobljavanju u pisanom obliku. U njemu je navedeno i koliko košta ako se netko ispisuje iz škole. Provjerili smo, ponegdje su cijene oko stotinjak kuna, no HAK je već naveo da se istisnine penju do tisuću kuna.

- Riječ je o stvari dviju ugovornih strana bez prinude. Također, Ugovorom je definirana i cijena nastavnog sata za pojedini nastavni predmet, cijena dopunskog programa osposobljavanja, trajanje osposobljavanja, kao i način kako se ugovor može raskinuti. U ugovoru mora pisati i kako se rješavaju sporovi te nadležnost suda ako autoškola i kandidat međusobno ne uspiju riješiti tu situaciju. Takav spor je jedina pravna zaštita - navode iz HAK-a.

Nastavili su kako je nastavni plan za vozače jedinstven i traje do šest mjeseci za osposobljavanje za B kategoriju. Za ostale kategorije on je kraći, ovisno o tome ima li kandidat već B kategoriju ili neku drugu.

- Dinamiku sati vožnje procjenjuje instruktor prema sposobnostima kandidata. Cijenu osposobljavanja kandidata i cijenu ispisa određuje sama autoškola- odgovorili su iz HAK-a.

Dakle, ako se naš čitatelj ispiše iz autoškole, za to će morati platiti a hoće li mu vratiti eventualno novac za neiskorištene satove vožnje, ovisi o tome što mu piše u ugovoru.

Još jedan čitatelj pitao je postoji li rok za polaganje vozačkog ispita. Postoji.

Stari i novi kandidati

Ako se radi o kandidatima koji su upisali autoškolu 2005./2006. i kasnije, oni imaju rok od 24 mjeseca da polože prvi dio ispita pod nazivom Prometni propisi i sigurnosna pravila i to u roku od godinu dana otkako je završila nastava. Ako ne položi u tom roku, mora krenuti sve ispočetka. Nakon tog ispita, kandidat ima 18 sati da položi i vožnju, odnosno ispit Upravljanje vozilom. Ako ne uspije položiti vožnju u tom ruku, kandidat mora na dodatnih 12 sati vožnje. Svi ispiti trajno vrijede.

No, ako ima onih koji su autoškolu upisali prije 2005./2006. godine, stvar je malo kompliciranija. Tada su vrijedila druga pravila te kandidat mora proći usporedbu tadašnjih pravila osposobljavanja i sadašnjih te položiti razliku. Iz HAK-a navode da je vrlo malo takvih slučajeva.

Isto tako, svaki kandidat mora proći određen font sati vožnje i ne može završnom ispitu pristupiti ako ih ne odvozi. No na kraju instruktor odlučuje je li taj broj sati dovoljan i može preporučiti dodatne sate prije nego kandidat sjedne za volan pred ispitivačima.