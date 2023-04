Vozi na struju, ali troši benzin: Nissan Qashqai E-Power, auto s pogonom kao ni jedan drugi

Rijetko koji automobil nas je na našem testu zainteresirao kao ovaj Nissan i zaista smo nestrpljivo čekali priliku da ga isprobamo. Zašto? Pa ne vozi se svaki dan nešto s potpuno novom tehnologijom pogona. Do sada smo vozili benzince, dizelaše, aute na plin, blage hibride, klasične hibride, plug-in hibride, električne aute pa čak i auto s pogonom na gorive ćelije, no ovaj Qashqai ne spada u ni jednu od nabrojanih kategorija. Njegov pogon je nešto sasvim novo i za sada jedinstveno u svijetu automobila. Troši benzin, ali ide na struju!

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Da, zvuči slično kao kod hibrida, no e-Power, kako Nissan naziva svoj pogonski sustav je prilično drugačiji od pogona svih poznatih hibrida. Naime, njegov pogon je isključivo na struju, no ta struja se stvara pomoću benzinskog generatora. Glavna razlika u odnosu na sve druge vrste hibrida je ta da e-Power nema mjenjač ni nikakve direktne veze benzinskog motora s pogonskim kotačima, njih pokreče smo električni motor. Glavna i ključna razlika u odnosu na sve automobile na struju je ta da se e-Power ne puni iz vanjskih izvora strujom, struju proizvode isključivo benzinski motor i sustav regeneracije energije kočenja.

Energija u motor dolazi iz baterije koja je kapaciteta 2,1 kWh, otprilike dvostruko veća nego kod klasičnih hibrida, pa opet mnogo, mnogo manja nego kod električnih auta. Nju uglavnom puni benzinski 1,5-litreni redni motor s tri cilindra i turbom. Njegova snaga je 163 KS, no za vozača je to manje bitno. On na kotačima osjeti samo 190 KS električnog motora.

Sam benzinski motor je također neobična konstrukcija. Nissan ga naziva 'VC Turbo', a prva dva slova označavaju promjenjivu kompresiju. Da ne ulazimo previše u tehničke detalje, spomenimo samo da su klipovi su spojeni na radilicu preko motorno pokretanih uređaja s više karika koji mijenjaju položaj gornje i donje krajnje točke klipova. Tako motor može raditi na višoj kompresiji za bolje performanse ili niskoj kompresiji za veću uštedu goriva.

Kod samog električnog motora nema neke mudrosti. Smješten je sprijeda i pokreće prednje kotače. Performanse automobila su dojmljive kao kod svakog električnog auta. Maksimalni okretni moment je dostupan gotovo instantno i Qashqai do 100 km/h ubrza za samo 7,9 sekundi. Kao i kod svakog električnog automobila nema zapinjanja u ubrzanju, ono je glatko i instantno što jako doprinosi i međuubrzanjima.

Osjećaj je identičan kao da vozite električni auto, jedino što vas pritom zbuni je povremena buka motora, koji po potrebi radi na višim ili manjim okretajima. Taj električni karakter pogona velika je prednost nad benzincem ali i klasičnim hibridima od kojih e-Power radi osjetno uglađenije. Maksimalna brzina je ograničena na 170 km/h jer benzinac ne može dovoljno brzo puniti bateriju da bi auto mogao održavati veću konstantnu brzinu.

A što je s potrošnjom? e-Power pogonski sustav se tu pokazuje, recimo 'tako-tako'. Nešto je štedljiviji od benzinaca, ali realno troši malo više od klasičnih hibrida. Na testu smo imali prosječnu potrošnju od okruglih 7 l/100 kilometara u kombiniranoj vožnji. U gradu je ona iznosila 6,8 l/100 kilometara, na otvorenoj cesti još litru manje ali na autocesti se popela na više od 8 l/100 km. Za razliku od klasičnih hibrida e-Power očito nije najštedljiviji u gradu, već kao klasični benzinci i dizelaši najmanju potrošnju ostvaruje na otvorenim cestama.

Zvučna udobnost je na vrlo visokoj razini jer automobil često vozi s ugašenim motorom, no njegov rad pomalo zbunjuje. Ovisno o potrebi za punjenjem baterije može se dogoditi da radi na višim okretajima kada se vozite sporo ili sasvim niskim okretajima kada naglo ubrzavate. To je logično jer on ne reagira na gas već prema tome kad je i koliko potrebno puniti bateriju.

Što se ostalih voznih karakteristika tiče, auto je na vrlo visokoj razini. Može biti zabavan kroz zavoje, no svojim karakterom više tjera na umjereniju vožnju gdje briljira udobnim ovjesom. Upravljač je dovoljno izravan. Što se voznih karakteristika tiče spomenimo i e-Pedal funkciju koju je ovaj Qashqai posudio od električnih Nissana. kada je on uključen većinu vožnje možete obavljati samo pomoću papučice gasa. Njenim otpuštanjem aktivira se regenerativno kočenje, a kada se malo naviknete na ovaj sustav mogao bi vam se svidjeti.

Unutrašnjost testiranog modela s top paketom opreme Tekna + vrlo je luksuzna što je jasno već samim pogledom na kožom presvučena sjedala. Materijali su vrhunski, a kvaliteta izrade besprijekorna. Dominira veliki 12,3" dodirni zaslon, a nama se jako svidio i head-up zaslon na kojem možete očitati mnoge važne informacije bez skidanja pogleda s ceste.

Ponuda prostora je ista kao i kod ostalih Qashqaija jer baterija zauzima malo mjesta a električni i klasični motor su smješteni u prostoru ispod prednjeg poklopca. Kad otvorite taj poklopac ispod njega ne primjećujete ništa što bi posebno odudaralo od klasičnih benzinskih auta. Stražnja klupa je prilično raskošna za ovu klasu automobila, a u prtljažnik stane 505 litara.

Cijena od 45.320 eura za testiranu varijantu s top opremom nije mala, no uz osnovnu opremu e-Power košta skoro 7000 eura manje. U odnosu na usporedivi benzinac sa 158 KS i automatikom e-Power je oko 4500 eura skuplji. Isplati li se? Pa ako tražite uglađeniju vožnju i osjećaj električnog automobila bez razmišljanja o punjenju i punionicama ova varijanta Qashqaija je dobar izbor i jedinstvena prilika da isprobate nešto jedinstveno i potpuno novo.

TVORNIČKI TEHNIČKI PODACI:



Važnija oprema Nissan Qashqai 1.5 190 e-Power Tekna+

Aluminijski naplatci 19", automatska dvozonska klima, sustav kamera s prikazom od 360 stupnjeva, Bose premium audio sustav, električno pokretana sjedala presvučena kožom, grijanje sjedala, upravljača i vjetrobrana, digitalni instrumenti, dodirni zaslon 12,3", head-up zaslon, bežično punjenje mobitela, stakleni panoramski krov...