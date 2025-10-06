Nove generacije VR uređaja imaju bolje ekrane, lakše kacige i “passthrough” za miješanu stvarnost, no dojam je da šira publika i dalje ne “ulazi” masovno. Što koči usvajanje kad je tehnologija napokon sazrela?
VR je bolji nego ikad - zašto ga i dalje koristi tako malo ljudi?
Tehnička strana više nije glavna prepreka: rezolucija je dovoljno oštra da tekst ne bode oči, praćenje je precizno, a uređaji su sve lakši i udobniji. Problem je “trenje” — setup, ažuriranja, baterija, prostor za igranje i osjećaj izolacije pod kacigom. Kad treba deset minuta da sve pokreneš, konkurencija (TV, mobitel, konzola) pobjeđuje jednim klikom.
Drugi dio jednadžbe su aplikacije. VR ima nekoliko odličnih igara i fitnes naslova, ali malo “must-have” sadržaja koji opravdava redovitu upotrebu i cijenu. Društveni i produktivni alati u praksi rijetko zamijene laptop ili telefon; većini korisnika VR ostaje “vikend gadget”, a ne dnevna navika. Miješana stvarnost (passthrough) smanjuje barijeru, ali još traži uvjerljive, svakodnevne scenarije izvan demonstracija.
