WhatsApp uvodi korisnička imena za zaštitu privatnosti

WhatsApp je napokon počeo s uvođenjem dugoiščekivane funkcije korisničkih imena, koja će korisnicima omogućiti sigurnu komunikaciju bez potrebe za dijeljenjem broja telefona. Značajka je trenutno dostupna samo ograničenom broju beta korisnika, a globalno uvođenje očekuje se u lipnju 2026. godine.

Stroga pravila za odabir imena

Nakon što opcija postane dostupna na vašem računu, unutar postavki profila moći ćete odabrati jedinstveno korisničko ime. Ono će vam omogućiti da vas drugi pronađu i započnu razgovor bez da ikada vide vaš telefonski broj, što je značajan iskorak u zaštiti privatnosti.

Vaš broj telefona i dalje će biti potreban za registraciju i ostat će primarni identifikator u pozadini sustava, ali ga više nećete morati davati novim kontaktima. Osobe koje već imaju vaš broj u svom imeniku i dalje će ga vidjeti kao i dosad.

Meta je postavila jasna pravila za kreiranje korisničkih imena kako bi se spriječile zlouporabe. Ime mora imati između tri i 35 znakova te sadržavati barem jedno slovo. Dozvoljena su samo mala slova, brojevi, točke i donje crte. Imena ne smiju počinjati s "www." niti završavati s domenama poput ".com". Važno je napomenuti da će sustav biti povezan s drugim Metinim platformama; ako je neko korisničko ime već zauzeto na Facebooku ili Instagramu, neće ga biti moguće registrirati na WhatsAppu osim ako ne potvrdite da ste vlasnik tih profila.

Dodatni sloj zaštite za potpunu kontrolu

Osim skrivanja broja, WhatsApp uvodi i opcionalni "ključ korisničkog imena", četveroznamenkasti kod koji pruža dodatnu razinu sigurnosti. Ako aktivirate ovu opciju, novi kontakt će za slanje poruke trebati znati i vaše korisničko ime i vaš ključ. Poruke poslane samo s korisničkim imenom, bez ključa, bit će preusmjerene u poseban folder sa zahtjevima, slično kao na Instagramu. To korisnicima daje potpunu kontrolu nad time tko ih može izravno kontaktirati, što je posebno korisno za zaštitu od neželjenih poruka i poziva.

Iako korisnička imena predstavljaju značajno poboljšanje privatnosti pri upoznavanju novih ljudi, važno je razumjeti njihova ograničenja. Ova funkcija ne mijenja način na koji Meta prikuplja metapodatke, odnosno tko, kada i odakle komunicira. Vaš broj telefona i dalje je pohranjen na Metinim serverima. Enkripcija s kraja na kraj ostaje nepromijenjena i štiti sadržaj vaših poruka, no za korisnike kojima je glavna briga prikupljanje podataka od strane same platforme, aplikacije poput Signala i dalje ostaju bolji izbor jer prikupljaju minimalnu količinu metapodataka.