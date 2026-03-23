Meta odustaje od metaversea!

Meta je, nakon godina golemih ulaganja i razočaravajućih rezultata, odlučila povući ključni potez - praktički ugasiti VR verziju svoje društvene platforme Horizon Worlds. Metaverse kao koncept već godinama plijeni pozornost kao futuristički san Marka Zuckerberga u kojem se više nitko ne druži u fizičkom svijetu, već svi imamo svoje avatare i nalazimo se preko VR svijeta. Iako je odluka o potpunom gašenju povučena unutar 48 sati nakon pobune malobrojne zajednice korisnika, strateški smjer je jasan: budućnost Metinog metaverzuma leži isključivo na mobilnim uređajima, dok VR verzija ostaje na životu tek kao relikt prošlosti, bez daljnjeg razvoja.

Nagla odluka i još brži preokret

Korisnici su 18. ožujka 2026. obaviješteni da će Horizon Worlds do 15. lipnja biti ugašen na Quest VR uređajima. Vijest je izazvala negodovanje među preostalim vjernim korisnicima, što je očito bilo dovoljno da se vodstvo tvrtke predomisli. Samo dva dana kasnije, tehnološki direktor Mete Andrew Bosworth objavio je preokret.

​- Odlučili smo, zapravo baš danas, da ćemo Horizon Worlds zadržati funkcionalnim u VR-u - poručio je Bosworth na Instagramu, navodeći kao razlog reakcije "fanova koji su se javili".

No, ovaj potez ne mijenja suštinu. VR verzija prelazi u takozvani "mod održavanja", što znači da novog sadržaja i razvoja više neće biti. Tvrtka je potvrdila da je razlog zaokreta bila neodrživa situacija u kojoj su timovi morali "sve raditi dvaput" - jednom za mobilne uređaje i jednom za VR, dok mobilna verzija pokazuje znatno veći potencijal rasta.

Rupa bez dna: Gubici od 90 milijardi dolara

Odluka o gašenju neodvojiva je od financijskog ponora Metinog odjela Reality Labs. Od 2020. godine, ovaj je odjel zabilježio kumulativni operativni gubitak od 83,6 milijardi dolara, a neki analitičari procjenjuju da se stvarna cifra približava 90 milijardi. Samo u 2025. godini zabilježen je gubitak od 19,1 milijarde dolara uz prihod od svega 2,2 milijarde.

Restrukturiranje je bilo neizbježno. U siječnju 2026. otpušteno je oko 1500 zaposlenika Reality Labsa, što je oko deset posto odjela, a zatvoreno je i nekoliko internih studija za razvoj igara, uključujući Ouro Interactive, osnovanog upravo za stvaranje sadržaja za Horizon Worlds.

Platforma koju gotovo nitko nije htio

Lansiran krajem 2021. uz veliku pompu i promjenu imena tvrtke iz Facebook u Meta, Horizon Worlds nikada nije uspio privući značajnu bazu korisnika. Na svom vrhuncu u listopadu 2022., platforma je imala manje od 200.000 mjesečno aktivnih korisnika, što je bilo daleko ispod internog cilja od 500.000. Za usporedbu, konkurentski Roblox je u 2025. imao preko 65 milijuna dnevno aktivnih korisnika.

Platformu su od početka pratili problemi, od ismijavanja avatara bez nogu do općeg skepticizma javnosti. Dodatni problem bio je i hardver. VR naočale većini korisnika su neudobne za dulje korištenje i preskupe, a globalno tržište VR uređaja bilježi pad treću godinu zaredom.

Strateški zaokret prema umjetnoj inteligenciji

Dok je vizija metaverzuma tonula, unutar Mete i cijele tehnološke industrije događala se druga revolucija - ona potaknuta umjetnom inteligencijom. Nakon lansiranja ChatGPT-ja krajem 2022., Meta je ubrzano preusmjerila svoje prioritete. Riječ "metaverzum" tiho je nestala iz financijskih izvještaja i govora izvršnih direktora, zamijenjena terminima vezanim uz AI.

Jedini pravi hardverski uspjeh iz Reality Labsa zapravo su pametne naočale Ray-Ban, koje pokreće AI, a ne VR. Samo u 2025. prodano je preko sedam milijuna komada. Metina budućnost sada je usmjerena na AI, za čiju je infrastrukturu u 2026. planirano ulaganje od čak 135 milijardi dolara, što u potpunosti zasjenjuje cjelokupni dosadašnji gubitak na metaverzumu.