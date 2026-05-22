Xiaomi 17T stiže za par dana: 'Ubojica' top modela dobit će brutalnu kameru i bateriju

Informacije iz regulatornih dokumenata i maloprodajnih izvora otkrivaju značajne nadogradnje performansi, brzine punjenja te, ponajviše, kamera koje bi trebale dobiti i 5x optičko uvećanje

Xiaomi se priprema za globalno predstavljanje svoje nove T serije pametnih telefona, zakazano za 28. svibnja. Očekuju se dva modela, Xiaomi 17T i 17T Pro, koji ciljaju na segment "povoljnijih flagshipa" nudeći vrhunske specifikacije po osjetno nižoj cijeni. Informacije iz regulatornih dokumenata i maloprodajnih izvora otkrivaju značajne nadogradnje performansi, brzine punjenja te, ponajviše, kamera.

Moćni 17T Pro s golemom baterijom i zaslonom

Xiaomi 17T Pro pozicioniran je kao snažniji model u seriji, a pokretat će ga MediaTekov najjači čipset, Dimensity 9500. Uređaj bi trebao imati veliki 6,83-inčni AMOLED zaslon 1.5K rezolucije s frekvencijom osvježavanja od čak 144 Hz, što jamči iznimno glatko iskustvo. Jedan od glavnih aduta bit će mu i baterija kapaciteta čak 7000 mAh, što je znatno iznad prosjeka u flagship klasi. Za punjenje je predviđena podrška za 100W žično i 50W bežično punjenje. Kućište će imati IP68 certifikat otpornosti na vodu i prašinu, a oba modela dolaze s predinstaliranim Androidom 16 i Xiaomijevim HyperOS sučeljem.

Balansirani 17T za širu publiku

Standardni Xiaomi 17T bit će nešto kompaktniji i cjenovno pristupačniji, no bez velikih kompromisa. Očekuje se 6,59-inčni AMOLED zaslon 1.5K rezolucije i frekvencije osvježavanja od 120 Hz. Za performanse će biti zadužen čipset MediaTek Dimensity 8500 Ultra, koji nudi snagu blisku top modelima uz bolju energetsku učinkovitost. Baterija će također biti izdašna, s kapacitetom od 6500 mAh i podrškom za brzo punjenje od 67 W. Baš kao i Pro model, i standardni 17T imat će IP68 certifikat, što znači da korisnici neće žrtvovati izdržljivost radi niže cijene. Prema dostupnim informacijama, oba će modela biti dostupna u crnoj, plavoj i ružičastoj boji.

Leica kamere i europske cijene u fokusu

Najveći iskorak očekuje se na području fotografije. Oba modela, 17T i 17T Pro, trebala bi imati sustav kamera razvijen u suradnji s Leicom. Navodno će setup činiti tri stražnje kamere: glavni senzor od 50 megapiksela, ultraširokokutni senzor od 12 megapiksela te telefoto kamera od 50 megapiksela s moćnim peterostrukim optičkim zumom. Xiaomi je u Indiji, gdje je lansiranje modela 17T potvrđeno za 4. lipnja, već započeo kampanju uz slogan "Udaljenost više ne odlučuje o snimci", što jasno upućuje na napredne zoom mogućnosti. S prednje strane, oba uređaja trebala bi imati kameru od 32 megapiksela. Glasine sugeriraju da će Xiaomi 17T u Europi koštati od 749 eura, a 17T Pro od 999 eura.

