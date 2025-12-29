U SOS Dječjem selu Ladimirevci trenutno djeluje 16 SOS kuća u kojima živi 66 djece. O njima brinu SOS roditelji, uz podršku stručnog tima i ostalih zaposlenika, u okviru zajednice integrirane u lokalno okruženje.
Xiaomi donirao AiOT uređaje SOS Dječjem selu Ladimirevci
U sklopu globalnog projekta Xiaomi Renovation, tvrtka Xiaomi donirala je pametne AiOT uređaje SOS Dječje selo Ladimirevci, s ciljem unapređenja uvjeta boravka djece i mladih.
Donacija obuhvaća niz kućanskih i pametnih uređaja, među kojima su Xiaomi Dual Zone Air Fryer, Xiaomi Blender Pro, poluautomatski espresso aparat, pametno kuhalo za vodu i toster, Xiaomi Truclean W20 wet & dry usisavač te Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro. Za grijanje prostora osiguran je Xiaomi Smart Graphene Heater, dok će Xiaomi TV A Pro 50" biti korišten za zajedničke aktivnosti poput učenja i druženja.
„Zahvaljujemo tvrtki Xiaomi na donaciji proizvoda koji će olakšati svakodnevno funkcioniranje naših SOS kuća i dodatno unaprijediti uvjete života djece“, izjavio je Zoran Relić, direktor SOS Dječjeg sela Ladimirevci.
U SOS Dječjem selu Ladimirevci trenutno djeluje 16 SOS kuća u kojima živi 66 djece. O njima brinu SOS roditelji, uz podršku stručnog tima i ostalih zaposlenika, u okviru zajednice integrirane u lokalno okruženje.
Iz Xiaomi Hrvatska navode kako je donacija dio njihovih aktivnosti usmjerenih na društveno odgovorno poslovanje i podršku zajednici.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+