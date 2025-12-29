Obavijesti

VRIJEDNA DONACIJA

Xiaomi donirao AiOT uređaje SOS Dječjem selu Ladimirevci

Foto: xiaomi

U SOS Dječjem selu Ladimirevci trenutno djeluje 16 SOS kuća u kojima živi 66 djece. O njima brinu SOS roditelji, uz podršku stručnog tima i ostalih zaposlenika, u okviru zajednice integrirane u lokalno okruženje.

U sklopu globalnog projekta Xiaomi Renovation, tvrtka Xiaomi donirala je pametne AiOT uređaje SOS Dječje selo Ladimirevci, s ciljem unapređenja uvjeta boravka djece i mladih.

Donacija obuhvaća niz kućanskih i pametnih uređaja, među kojima su Xiaomi Dual Zone Air Fryer, Xiaomi Blender Pro, poluautomatski espresso aparat, pametno kuhalo za vodu i toster, Xiaomi Truclean W20 wet & dry usisavač te Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro. Za grijanje prostora osiguran je Xiaomi Smart Graphene Heater, dok će Xiaomi TV A Pro 50" biti korišten za zajedničke aktivnosti poput učenja i druženja.

Foto: Katarina Hrabar

„Zahvaljujemo tvrtki Xiaomi na donaciji proizvoda koji će olakšati svakodnevno funkcioniranje naših SOS kuća i dodatno unaprijediti uvjete života djece“, izjavio je Zoran Relić, direktor SOS Dječjeg sela Ladimirevci.

Iz Xiaomi Hrvatska navode kako je donacija dio njihovih aktivnosti usmjerenih na društveno odgovorno poslovanje i podršku zajednici.

