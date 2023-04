Xiaomi ima novu flotu robotskih usisavača. Optimiziraju si rutu i sami mogu isprazniti spremnik

Za korisnike koji su u potrazi za naprednim sustavom navigacije, Xiaomi je predstavio svoju S seriju robotskih usisavača, dok je za korisnike koji žele osjetiti revoluciju u čišćenju Xiaomi pripremio X seriju kao savršen odabir. Zahvaljujući svojoj posebno dizajniranoj automatskoj baznoj stanici koja uređaj drži čistim i funkcionalnim, korisnici se neće trebati brinuti ni oko čega osim pritiska gumba za pokretanje uređaja.

Xiaomi Robot Vacuum X10

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Osobito je zanimljiv Xiaomi Robot Vacuum X10 koji zahvaljujući automatiziranoj baznoj stanici izvlači posudu za otpatke te može pohraniti sadržaj od 60 punih čišćenja prije pražnjenja. Uz to, ovaj Xiaomijev novi uređaj ima usisnu snagu do 4.000 paskala, rotacijsku četku za uklanjanje krhotina i krpu kako bi podovi bili besprijekorno čisti, bez ikakvih tragova.

Novi Xiaomi X10 robotski usisavač može optimizirati rutu čišćenja zahvaljujući specijaliziranom LDS sustavu navigacije. Osim toga, 5.200 mAh baterija konzistentno će čistiti površine do 3 sata bez prekida prije povratka u bazu za automatsko punjenje.

Xiaomi Robot Vacuum S10+

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Za korisnike koji žele ponešto drugačije iskustvo čišćenja tu je novi S10+ robotski usisavač s jednostavnim sustavom kontrole i naprednim navigacijskim sustavom. Zahvaljujući 3D sustavu zaobilaženja prepreka, ovaj usisavač inteligentno mimoilazi prepreke na svojoj ruti čišćenja te uklanja mrlje i ostatke s podova. U slučaju da imate položene tepihe, Xiaomijev S10+ robotski usisavač posjeduje sustav detektiranja tepiha kako ne bi smočio deblje tapete tijekom čišćenja.

Xiaomi Robot Vacuum S10

Xiaomi je, također, predstavio novi Xiaomi Robot Vacuum S10, najpristupačniji model za korisnike koji žele jednostavno i elegantno rješenje za svakodnevno čišćenje. Usisna snaga do 4.000 paskala, velika baterija i napredni LDS sustav navigacije te mogućnost priključka na Xiaomi Home aplikaciju čine S10 robotski usisavač uvijek dostupnim za korištenje uz pregršt opcija čišćenja.

Novi Xiaomijevi robotski usisavači bit će dostupni po sljedećim cijenama:

Xiaomi Robot Vacuum X10+ od 819 EUR

Xiaomi Robot Vacuum X10 od 474 EUR

Xiaomi Robot Vacuum S10+ od 434EUR

Xiaomi Robot Vacuum S10 od 284 EUR

Xiaomi Robot Vacuum E10 od 194 EUR