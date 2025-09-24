Xiaomi 15T serija je stigla s moćnim čipsetima, sjajnim Leica kamerama i walkie-talkie komunikacijom. HyperOS 3 dolazi uskoro.
Xiaomi otkrio 15T Pro i 15T s moćnom Leica kamerom, mogu pričati i kad nema signala
Xiaomi je upravo predstavio novu 15T seriju, koja donosi dva modela Xiaomi 15T Pro i Xiaomi 15T. Riječ je o jesenskim adutima prije nadolazeće 17 serije, a oba uređaja nude poboljšane Leica kamere, snažne MediaTek čipsete i novi HyperOS 3 operativni sustav, ali on stiže tek za mjesec dana kao nadogradnja.
Razlike među modelima
Glavna tehnička razlika je u čipsetima. Xiaomi 15T Pro pokreće MediaTek Dimensity 9400+, dok se Xiaomi 15T oslanja na Dimensity 8400 Ultra. Pro model dolazi i s većom baterijom od 5.400 mAh te 120 W punjenjem, dok osnovni 15T ima 5.000 mAh i 90 W punjenje. Oba nude 50 W bežično punjenje.
Kada je riječ o povezivosti, 15T Pro donosi Wi-Fi 7 i dual-Bluetooth, dok se 15T zadržava na Wi-Fi 6E. Razlika je i u težini – Pro model ima do 210 g, a 15T 194 g.
Dizajn i izdržljivost
Kućišta su modernizirana, uz tanki profil i čvrste materijale. Xiaomi 15T Pro izrađen je od 6M13 aluminijske legure, a oba uređaja koriste Corning Gorilla Glass 7i za veću otpornost na ogrebotine. Certificirana su na IP68, s mogućnošću uranjanja do tri metra dubine.
Kamera u suradnji s Leicom
Xiaomi je i ovaj put surađivao s Leicom. Xiaomi 15T Pro nudi raspon od 15 mm do 230 mm, uključujući i ekskluzivni 135 mm Leica street photography mod, dok 15T pokriva raspon do 92 mm. Glavna kamera ima 50 MP s otvorom f/1.62 na Pro verziji i f/1.7 na 15T.
Oba modela snimaju 4K HDR10+ pri 30 fps na svim lećama, ali Pro donosi i 8K 30 fps, 4K 120 fps te 4K 60 fps 10-bit Log snimanje s LUT podrškom, što ga čini pogodnim za profesionalnu montažu. Xiaomi 15T ograničen je na 4K 60 fps.
Ekran i zvuk
Zaslon je isti na oba modela – 6,73-inčni AMOLED LTPO s 144 Hz osvježavanjem, HDR10+ podrškom i svjetlinom do 4000 nita. Zvuk potpisuje Harman Kardon, a 15T Pro dodatno ima 3-mic array za kvalitetnije audio snimke.
Astral Communication i satelitska povezanost
Jedna od najvećih novosti je Xiaomi Astral Communication, koji donosi dvosmjernu satelitsku komunikaciju za slanje poruka i upućivanje poziva u područjima bez signala. Time se Xiaomi pridružuje malom broju proizvođača koji nude ovakvu opciju na globalnom tržištu.
Ova je funkcija dostupna od danas na 15T Pro i radi na udaljenosti do 1,9 km za 15T Pro ili 1,3 km za 15T modele, što bi moglo biti od koristi u komunikaciji gdje nema bežične mreže ili mobilnog signala. No radi između 15T modela.
HyperOS 3
Oba modela dobit će HyperOS 3, novi sustav temeljen na Androidu, kao nadogradnja od kraja listopada. Sustav donosi bolju optimizaciju, dublju integraciju umjetne inteligencije te AI asistenta za kameru, produktivnost i personalizaciju uređaja.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+