Xiaomi otkrio 15T Pro i 15T s moćnom Leica kamerom, mogu pričati i kad nema signala

Xiaomi je upravo predstavio novu 15T seriju, koja donosi dva modela Xiaomi 15T Pro i Xiaomi 15T. Riječ je o jesenskim adutima prije nadolazeće 17 serije, a oba uređaja nude poboljšane Leica kamere, snažne MediaTek čipsete i novi HyperOS 3 operativni sustav, ali on stiže tek za mjesec dana kao nadogradnja.

Razlike među modelima

Foto: Xiaomi

Glavna tehnička razlika je u čipsetima. Xiaomi 15T Pro pokreće MediaTek Dimensity 9400+, dok se Xiaomi 15T oslanja na Dimensity 8400 Ultra. Pro model dolazi i s većom baterijom od 5.400 mAh te 120 W punjenjem, dok osnovni 15T ima 5.000 mAh i 90 W punjenje. Oba nude 50 W bežično punjenje.

Kada je riječ o povezivosti, 15T Pro donosi Wi-Fi 7 i dual-Bluetooth, dok se 15T zadržava na Wi-Fi 6E. Razlika je i u težini – Pro model ima do 210 g, a 15T 194 g.

Dizajn i izdržljivost

Foto: Xiaomi

Kućišta su modernizirana, uz tanki profil i čvrste materijale. Xiaomi 15T Pro izrađen je od 6M13 aluminijske legure, a oba uređaja koriste Corning Gorilla Glass 7i za veću otpornost na ogrebotine. Certificirana su na IP68, s mogućnošću uranjanja do tri metra dubine.

Kamera u suradnji s Leicom

Foto: Xiaomi

Xiaomi je i ovaj put surađivao s Leicom. Xiaomi 15T Pro nudi raspon od 15 mm do 230 mm, uključujući i ekskluzivni 135 mm Leica street photography mod, dok 15T pokriva raspon do 92 mm. Glavna kamera ima 50 MP s otvorom f/1.62 na Pro verziji i f/1.7 na 15T.

Oba modela snimaju 4K HDR10+ pri 30 fps na svim lećama, ali Pro donosi i 8K 30 fps, 4K 120 fps te 4K 60 fps 10-bit Log snimanje s LUT podrškom, što ga čini pogodnim za profesionalnu montažu. Xiaomi 15T ograničen je na 4K 60 fps.

Ekran i zvuk

Foto: Xiaomi

Zaslon je isti na oba modela – 6,73-inčni AMOLED LTPO s 144 Hz osvježavanjem, HDR10+ podrškom i svjetlinom do 4000 nita. Zvuk potpisuje Harman Kardon, a 15T Pro dodatno ima 3-mic array za kvalitetnije audio snimke.

Astral Communication i satelitska povezanost

Foto: Xiaomi

Jedna od najvećih novosti je Xiaomi Astral Communication, koji donosi dvosmjernu satelitsku komunikaciju za slanje poruka i upućivanje poziva u područjima bez signala. Time se Xiaomi pridružuje malom broju proizvođača koji nude ovakvu opciju na globalnom tržištu.

Ova je funkcija dostupna od danas na 15T Pro i radi na udaljenosti do 1,9 km za 15T Pro ili 1,3 km za 15T modele, što bi moglo biti od koristi u komunikaciji gdje nema bežične mreže ili mobilnog signala. No radi između 15T modela.

HyperOS 3

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Oba modela dobit će HyperOS 3, novi sustav temeljen na Androidu, kao nadogradnja od kraja listopada. Sustav donosi bolju optimizaciju, dublju integraciju umjetne inteligencije te AI asistenta za kameru, produktivnost i personalizaciju uređaja.