Xiaomi preduhitrio Apple: Ovo je preklopni 18 Fold, ima moćne kamere i cilja na iPhone Ultra

Xiaomi je jučer i službeno predstavio svoj prvi preklopni pametni telefon širokog formata, Xiaomi 18 Fold, čime je dodatno zaoštrio konkurenciju u visokom cjenovnom razredu. Lansiranje pozicionira tvrtku kao izravnog konkurenta ne samo Samsungovoj Galaxy Z Fold seriji, već i nadolazećem Appleovom preklopnom uređaju, navodno nazvanom iPhone Ultra. Tajming je posebno značajan jer je Xiaomi preduhitrio Apple za samo dva dana. Novi 18 Fold ne samo da dijeli sličan "passport" oblik kao i dugoiščekivani Appleov telefon, već dolazi i u upečatljivoj trešnja crvenoj boji, o kojoj se također nagađalo za konkurentski uređaj.

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Vlastiti čip Xring O3 donosi brutalne performanse

Foto: xiaomi

Ključna prednost i srce novog Xiaomijevog preklopnog telefona je impresivni, vlastito razvijeni sustav na čipu (SoC) Xring O3. Ovaj potez označava Xiaomijev ozbiljan ulazak na tržište proizvođača koji razvijaju vlastite čipove kako bi postigli potpunu optimizaciju hardvera i softvera, strategiju koju Apple uspješno koristi već godinama. Xring O3 proizveden je na naprednom 3-nanometarskom procesu tvrtke TSMC i prvi je na svijetu koji donosi podršku za superbrzu LPDDR6 radnu memoriju.

Njegova inovativna desetojezgrena arhitektura procesora odbacuje tradicionalne efikasne jezgre u korist snažne kombinacije jezgri visokih performansi: dvije C1-Ultra jezgre na 4,35 GHz, četiri C1-Premium jezgre na 3,68 GHz i četiri C1-Pro jezgre na 3,15 GHz. Prema prvim testovima koje je objavio Xiaomi, Xring O3 postiže nevjerojatnih 5,22 milijuna bodova na AnTuTu V11 testu, što je znatno više od konkurentskih čipova poput Snapdragona 8 Elite Gen 5. Geekbench rezultati također pokazuju da je u zadacima s više jezgri brži za više od 30 posto od Snapdragonovog konkurenta. Za grafiku je zadužen novi 16-jezgreni Mali-G2 Ultra NX GPU, koji nudi značajna poboljšanja u performansama i energetskoj učinkovitosti. Uređaj dolazi u kombinacijama s 12 ili 16 GB RAM-a te 256 GB, 512 GB ili 1 TB prostora za pohranu.

Dizajn, zasloni i kamere s potpisom Leice

Foto: xiaomi

Xiaomi 18 Fold slijedi trend širokog "passport" formata, koji se pokazao popularnim u premium segmentu. Uređaj ima vanjski zaslon dijagonale 5,38 inča i prostrani unutarnji, sklopivi zaslon od 7,58 inča. Oba su vrhunski AMOLED paneli s rezolucijom 2364x1672 piksela na unutarnjem i 1168x1712 piksela na vanjskom zaslonu, a oba nude glatku stopu osvježavanja od 120 Hz. Posebno se ističe iznimno visoka vršna svjetlina do čak 4000 nita, što bi trebalo osigurati izvrsnu vidljivost i na izravnom suncu. Vanjski zaslon zaštićen je Xiaomijevim Shield Glass 3.0 staklom. Kada je rasklopljen, uređaj je tanak samo 5,02 milimetra, dok sklopljen mjeri 10,68 milimetara u debljini, uz ukupnu težinu od 219 grama.

Sustav kamera razvijen je u partnerstvu s poznatom tvrtkom Leica. Glavna kamera opremljena je Samsungovim ISOCELL HP5 senzorom od 200 megapiksela. Uz nju se nalazi i periskopska telefoto kamera od 50 megapiksela s 80-milimetarskom žarišnom duljinom, koja omogućuje 3,5x optički zoom i 7x "lossless" zoom unutar senzora. Treća kamera je ultraširoka, također od 50 megapiksela. Za selfije su zadužene dvije kamere od 16 megapiksela, po jedna na svakom zaslonu, što osigurava fleksibilnost pri snimanju autoportreta.

Baterija, cijene i ograničena dostupnost

Za autonomiju je zadužena velika baterija kapaciteta 6000 mAh s dvadeset posto udjela silicija, što bi trebalo osigurati cjelodnevno korištenje bez problema. Baterija podržava brzo 67-vatno žično punjenje, kao i 50-vatno bežično punjenje. Uređaj pokreće najnoviji HyperOS 4 temeljen na Androidu 17. Od ostalih značajki tu su praktični bočno postavljen senzor otiska prsta ugrađen u tipku za uključivanje te stereo zvučnici s podrškom za Dolby Atmos za bogatiji audio doživljaj.

Xiaomi 18 Fold dostupan je u crnoj, crvenoj i "toplo zlatnoj" boji, uz posebno keramičko izdanje. Prodaja u Kini započinje 10. rujna 2026. godine, no na potvrdu globalnog modela još ćemo neko vrijeme morati pričekati. Ovaj će biti za kinesko tržište. Cijene u Kini startaju od 10.999 kineskih juana (oko 1638 dolara) za osnovni model s 12 GB RAM-a i 256 GB pohrane. Skuplje verzije uključuju model s 12/512 GB za 11.999 juana (oko 1787 dolara), dok vrh ponude čini keramičko specijalno izdanje sa 16 GB RAM-a i 1 TB pohrane po cijeni od 15.999 juana (oko 2383 dolara).

*uz korištenje AI-ja