Xiaomi u 13T seriju 'preselio' snagu Leica kamera, dodali su i superbrzo punjenje na 120W

Xiaomi je danas predstavio svoju najnoviju Xiaomi 13T seriju pametnih telefona u Berlinu, koje su dizajnirali u suradnji s Leicom i na taj način, kažu, žele proširiti Leica iskustvo fotografiranja. Osim boljih kamera donose i brzo punjenje te IP68 otpornost na vodu i prašinu. Treba istakunti da oba modela dijele puno toga zajedničkog, poput kamera i ekrana.

Xiaomi 13T

Xioami 13T dolazi s Dimensity 8200 čipsetom iz Mediateka (4nm) zajedno sa 8 ili 12 GB RAM-a te 256 GB interne memorije.

Sprijeda dominira 6,67-inčni OLED sa 144 Hz osvježenjem, rezolucijom od 1220x2712 piksela te Gorilla Glass 5 staklom i 2600 nita maksimalne svjetline.

Glavna kamera od 50 mpx ima 1/1.28" senzor i f/1,9 blendu te optičku stabilizaciju i 1.22µm piksele. Uz nju se nalazi telefoto kamera od 50 mpx i 2x optičkim uvećanjem te f/1,9 otvorom blende. Za širokokutne snimke zadužena je 12 mpx kamera s f/2,2 blendom.

Foto: Xiaomi

Xiaomi 13T serija donosi Leica Authentic Look i Leica Vibrant Look načine snimanja. Prvi cilja na prirodnu reprodukciju boja, a potonji na jaki kontrast i definiciju sjena. Šest Leica filtera odaju počast Leica fotografijama.

Sprijeda se nalazi 20 mpx selfie kamer.

Telefon ima i stereo zvučnike te 5000 mAh bateriju.

13T ima punjenje ograničeno na 67W te dolazi u zelenoj i crnoj boji sa staklom, dok je plava s veganskom kožom. Xiaomi 13T kod nas dolazi u 8+256 GB memorijskoj varijanti po cijeni od 649 EUR.

Foto: Xiaomi



Xiaomi 13T Pro

Ovaj model dijeli ekran kao i 13T, no dobio je snažniji čipset, a radi se opet o Mediateku, ali Dimensity 9200+.

S drugim modelom dijeli i kamere straga i sprijeda te bateriju, no dobio je punjač koji podržava 120W punjenje. To će mu omogućiti da se napuni za 19 minuta do 100 posto.

Možete birati između 12 ili 16 GB RAM-a te do 1TB interne memorije. Nudi se u istim bojama, a Xiaomi 13T Pro kod nas dolazi u 12+512 GB memorijskoj varijanti po cijeni od 899 EUR.

Ono što bi trebalo kupce privući je i odličan podatak da će oba modela uključivati četiri generacije nadogradnji Android OS-a, kao i pet godina sigurnosnih zakrpa.

Foto: Xiaomi

Xiaomi 13T te Xiaomi 13T Pro korisnici imaju pravo na 100 GB pohrane u oblaku Google One unutar 6 mjeseci probnog razdoblja i 3 mjeseca YouTube Premium opcije s pristupom YouTubeu i aplikaciji YouTube Music bez oglasa.

Xiaomi 13T Pro i Xiaomi 13T bit će dostupni od 27.9. na hrvatskom tržištu. Uz kupnju bilo kojeg modela iz Xiaomi 13T serije kupci će na poklon dobiti Mi Smart Air Fryer 3.5L. Ponuda traje do 31.10