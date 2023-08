Život na visokoj nozi: Isprobali smo Xiaomi Scooter 4 Ultra

Xiaomi je jedan od popularnijih proizvođača električnih romobila među hrvatskim vozačima, a Scooter 4 Ultra njihov je najmoćniji model koji smo isprobali u protekla dva tjedna. I kako su to bila dobra dva tjedna. Vožnje s ovim romobilom pokazale su kako električni romobil može biti zabavan, udoban i moćan. U odnosu na neke od jeftinih modela kakvi se često kupuju, ovo je sasvim druga kategorija, zahvaljujući jakom motoru, velikoj bateriji, ali i dvostrukim amortizerima.

A sve to pokazuje se i na njegovoj masi. Naime, iako je izrađen od legure aluminija, ovo je grdosija teška 24,5 kilograma. Što znači da je prava muka ako ga morate nositi dalje od prizemlja. On se može lako preklopiti i možete ga staviti u auto, ako se želite voziti na nekom odredištu, ali neće vam biti zabavno ako ga mislite unositi u javni prijevoz. Eventualno u niskopodne buseve ili tramvaje koji su na razini pločnika. I to mu je jedan od glavnih minusa jer je sve samo ne lako prenosiv.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Kao što smo spomenuli, aluminijska legura je glavni materijal od kojeg je izrađen Ultra 4 i svi spojevi i varovi djeluju iznimno čvrsto i robusno. Može se lako preklopiti kako bi ga ugurali negdje da zauzima manje mjesta. Volan je prilično visok, pa je udobno stajati ispred njega u vožnji, a kopča koja ga drži ima dvostruki mehanizam za dodatnu sigurnost i čvrstoću. Na volanu je i LED ekran u boji na kojem se nalaze osnovne informacije, poput brzine, stanja baterije, načina rada, a svime upravljate preko osnovne tipke. Na volanu se nalazi LED svjetlo, a stražnje je na blatobranu iznad stražnjeg kotača te ima i dva para mačjih očiju. Romobil ima i IP55 razinu zaštite pa mu ne bi trebalo biti ništa ako projurite kroz neku lokvicu ili ako ga poprskate.

Stajna površina na Ultri 4 je prilično prostrana, a i nešto je viša od tla, nego kod prosječnih romobila, na što treba računati. Udobno ćete se smjestiti s nogama, a s obzirom na dimenzije, ovdje stane i dvoje ljudi. Inače, ovaj romobil ima nosivost od 120 kilograma.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Udobnosti u vožnji pak najviše doprinose dvostruki amortizeri koji odlično upijaju sve neravnine te veliki 10-inčni DuraGel kotači bez zračnica, koji mogu odbiti i oštre predmete do 3,5 mm u promjeru i 3,5cm visine koji lako možete izvući van, a unutarnji sloj gela će taj dio iznutra ‘zakrpati’. Barem tako opisuju u Xiaomiju statički test.

U praksi su kotači dobre mjere i udobni, a stvarno je odličan osjećaj kad se bezbrižno možete kretati kroz grad na romobilu bez straha od svakog malog izbočenja na cesti. Spušteni rubnjaci ne predstavljaju mu problem, lako će prelaziti preko kvrgavog zagrebačkog asfalta punog zakrpi, a udoban je i ako krenete van asfalta gdje će upijati te neravnine. Uz to, nakon dulje vožnje nećete imati osjećaj kao da vam je netko dobro prodrmao koljena.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Iako većinu toga možete na romobilu obaviti bez spajanja s aplikacijom Mi Home, ona će vam biti prilično korisna jer preko nje možete zaključati i otključati romobil, provjeriti kilometražu, stanje baterije, prosječnu brzinu i promijeniti modove vožnje, što možete i na tipki na samom volanu. A modovi su pješački (5-6 km/h), standardni (20 km/h), sportski (25 km/h) i sportski+ (25 km/h). Kod ova dva potonja razlika je u odazivu na ubrzanje, odnosno u najjačem modu do maksimalne brzine stižete za samo 4 sekunde.

Ono što vam aplikacija još omogućuje da promijenite je i rekuperacija energije. Kad je postavite na visoku razinu, romobil će snažno usporiti motorom čim pustite 'gas'.

Motor ima maksimalnu snagu od 940W (500W nazivne snage) što znači da bi mogao pojuriti i brže od maksimalnih 25 km/h, dok je kapacitet baterije 12.000 mAh. Punjenje preko pripadajućeg punjača trajat će nešto više od 6 sati, a Xiaomi ima maksimalni doseg od 70 km, što je impresivno za romobile. Prvenstveno zbog toga što vam daje dovoljnu autonomiju da se cijeli dan vozikate, ili da u nekom prosječnom korištenju ne morate puniti svaki dan još i romobil. Naravno, taj maksimalni doseg ovisit će o puno faktora, među kojima je jedan od važnijih masa vozača, ali i količina uspona koje savladavate te brzina kojom se stalno vozite. Naime, deklariran je za savladavanje uspona do 25%.

Treba spomenuti kako je i ovo prilično skup romobil, s cijenom koja je oko 1050 eura (na akcijama je i stotinjak eura jeftiniji), pa mu je to uz ogromnu masu jedan od bitnih faktora koji će utjecati na odabir.