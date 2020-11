YouTube ima novog rekordera: Ima čak 7,04 milijardi pregleda!

Zarazna dječja pjesmica 'Baby Shark' svrgnula je s trona pjesmu 'Despacito' koja je na tronu najgledanijeg YouTube videa provela čak 1186 dana. 'Baby Shark' na YouTubeu je od 2016.

<p>YouTube ima novog rekodera po broju pregleda!</p><p>Nakon što je prije koju godinu pjesma 'Despacito' Luisa Fonsija i Daddyja Yankeeja uzela tu titulu pjesme 'See You Again' Charlieja Putha i Wiza Khalife koja se tu zadržala tek 25 dana nakon što je svrgnula PSY-ov 'Gangnam Style', nakon čak 1186 dana imamo novog kralja na tronu.</p><p>A to je zarazna dječja pjesmica Baby Shark, koja je sa 7,04 milijardi pregleda svrgnula Despacito i zasjela na tron.</p><p>Pjesmu je snimio korejsko-američki pjevač Hope Segoine, a na YouTubeu je od lipnja 2016. godine.</p><p> </p>