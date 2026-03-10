Župan Kolar je poništio dozvole za solarne panele u Zagorju, DORH: Nije bilo pogodovanja

Novi pročelnik Upravnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije Mario Barić donio je rješenje o ništetnosti lokacijskih dozvola za solarne panele Zabok 1,2,3,4 i 5 te rješenje o obnovi postupka za Pregradu 1 i 2, piše portal Ni Zagorje malo https://nizagorjemalo.hr/. Informaciju im je potvrdio župan Željko Kolar.

Kako je rekao, rješenje za obnovu postupka za Pregradu doneseno je 6. ožujka, a postojeće lokacijske dozvole za izgradnju solarnih elektrana u Lugu Zabočkom, za koje je utvrđeno da su izdane protivno zakonu jer nisu imale potrebno energetsko odobrenje, poništene su 9. ožujka. O svemu je, potvrdio je, obavješten privatni investitor Dubravko Posavec.

Krapinske Toplice: Počeli radovi na izgradnji novog Centra za odgoj i obrazovanje | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Kako neslužbeno doznaju 24sata, Državno odvjetništvo je završilo izvide tog slučaja i nije zaključeno da postoji osnovana sumnja da je postojalo pogodovanje investitoru Posavcu, odnosno nije utvrđeno da je župan Kolar zlorabio svoj položaj i ovlasti.

Kako su 24sata pisala krajem veljače, župan Kolar se konačno bio oglasio o spornih sedam dozvola koje je izdala njegova županija investitoru Dubravku Posavcu za solarne elektrane. Na osnovu tih dozvola je investitor mogao pokrenuti izvlaštenje više od 1,1 milijun četvornih metara privatne zemlje. Župan je najavio poništenje svih sedam dozvola pored Zaboka i Pregrade. Time bi trebala pasti i izvlaštenja.

24sata su prva još u rujnu objavila da su dozvole nezakonite. Župan i njegova pročelnica su tada tvrdili drugačije. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine je nakon našeg inzistiranja, pokrenulo nadzor i utvrdilo da su dozvole izdane nezakonito.