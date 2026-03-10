Obavijesti

News

Komentari 0
SOLARNI PANELI U ZAGORJU

Župan Kolar je poništio dozvole za solarne panele u Zagorju, DORH: Nije bilo pogodovanja

Piše Ivan Pandžić, Bojana Mrvoš,
Čitanje članka: 1 min
Župan Kolar je poništio dozvole za solarne panele u Zagorju, DORH: Nije bilo pogodovanja
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/Canva

Kako neslužbeno doznaju 24sata, Državno odvjetništvo je završilo izvide tog slučaja i nije zaključeno da postoji osnovana sumnja da je postojalo pogodovanje investitoru Posavcu, župan nije zlorabio svoj položaj

Admiral

Novi pročelnik Upravnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije Mario Barić donio je rješenje o ništetnosti lokacijskih dozvola za solarne panele Zabok 1,2,3,4 i 5 te rješenje o obnovi postupka za Pregradu 1 i 2, piše portal Ni Zagorje malo https://nizagorjemalo.hr/. Informaciju im je potvrdio župan Željko Kolar.

Kako je rekao, rješenje za obnovu postupka za Pregradu doneseno je 6. ožujka, a postojeće lokacijske dozvole za izgradnju solarnih elektrana u Lugu Zabočkom, za koje je utvrđeno da su izdane protivno zakonu jer nisu imale potrebno energetsko odobrenje, poništene su 9. ožujka. O svemu je, potvrdio je, obavješten privatni investitor Dubravko Posavec.

Krapinske Toplice: Počeli radovi na izgradnji novog Centra za odgoj i obrazovanje
Krapinske Toplice: Počeli radovi na izgradnji novog Centra za odgoj i obrazovanje | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Kako neslužbeno doznaju 24sata, Državno odvjetništvo je završilo izvide tog slučaja i nije zaključeno da postoji osnovana sumnja da je postojalo pogodovanje investitoru Posavcu, odnosno nije utvrđeno da je župan Kolar zlorabio svoj položaj i ovlasti.  

AFERA SOLARI Afera koju su otkrila 24sata: SDP-ov župan Kolar i bivši čelnici pod povećalom USKOK-a
Afera koju su otkrila 24sata: SDP-ov župan Kolar i bivši čelnici pod povećalom USKOK-a

Kako su 24sata pisala krajem veljače, župan Kolar se konačno bio oglasio o spornih sedam dozvola koje je izdala njegova županija investitoru Dubravku Posavcu za solarne elektrane. Na osnovu tih dozvola je investitor mogao pokrenuti izvlaštenje više od 1,1 milijun četvornih metara privatne zemlje. Župan je najavio poništenje svih sedam dozvola pored Zaboka i Pregrade. Time bi trebala pasti i izvlaštenja.

PADAJU I IZVLAŠTENJA POBJEDA PROTIV SOLARA: Nakon otkrića 24sata župan Kolar poništava sve dozvole!
POBJEDA PROTIV SOLARA: Nakon otkrića 24sata župan Kolar poništava sve dozvole!

24sata su prva još u rujnu objavila da su dozvole nezakonite. Župan i njegova pročelnica su tada tvrdili drugačije. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine je nakon našeg inzistiranja, pokrenulo nadzor i utvrdilo da su dozvole izdane nezakonito.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
KAKO TO? Zlatko Dalić vikendicu ne može legalizirati. Ali država mu je neće rušiti. Ovo su razlozi
PRAVNI MANEVAR

KAKO TO? Zlatko Dalić vikendicu ne može legalizirati. Ali država mu je neće rušiti. Ovo su razlozi

Niti izmjenama zakona o bespravnoj gradnji, vikendica ne može ostati u štićenim područjima prirode. Ali zbog zakonske rupe i postupanja Međimurske županije i Državnog inspektorata, neće je niti ukloniti
Stručnjaci upozoravaju na nove eskalacije: 'Cijene nafte mogle bi ostati visoke i nakon rata'
DRONOVI SVE ČEŠĆI

Stručnjaci upozoravaju na nove eskalacije: 'Cijene nafte mogle bi ostati visoke i nakon rata'

Američko-izraelski napadi na Iran se nastavljaju, dok Teheran pokreće protuudare i sve više koristi dronove. Stručnjaci u emisiji Otvoreno upozorili su i na posljedice za svjetsko gospodarstvo, posebno rast cijena nafte.
Putin: Energetska kriza je stigla, spremni smo surađivati ​​s Europom. Potrebna su jamstva.
OGLASIO SE RUSKI VOĐA

Putin: Energetska kriza je stigla, spremni smo surađivati ​​s Europom. Potrebna su jamstva.

Cijene nafte u ponedjeljak su premašile 100 dolara po barelu i dosegle vrhunce od 2022. godine jer je Hormuški tjesnac efektivno zatvoren zbog rata s Iranom....

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026