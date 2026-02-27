POBJEDA PROTIV SOLARA: Nakon otkrića 24sata župan Kolar poništava sve dozvole!

SDP-ov krapinsko-zagorski župan Željko Kolar konačno se oglasio o spornih sedam dozvola koje je izdala njegova županija investitoru Dubravku Posavcu za solarne elektrane. Na osnovu tih dozvola je investitor mogao pokrenuti izvlaštenje više od 1,1 milijun četvornih metara privatne zemlje. Župan je najavio poništenje svih sedam dozvola pored Zaboka i Pregrade. Time bi trebala pasti i izvlaštenja.

24sata su prva još u rujnu objavila da su dozvole nezakonite. Župan i njegova pročelnica su tada tvrdili drugačije. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine je nakon našeg inzistiranja, pokrenulo nadzor i utvrdilo da su dozvole izdane nezakonito.

I nakon toga je župan angažirao pravni tim i nije htio poduzeti preporučene mjere. Iz priopćenja koje je poslao, sada se vidi da su i oni utvrdili isto. Župan Kolar je smijenio i pročelnicu Gordanu Gretić koja je također tvrdila da su dozvole izdane zakonito.

U svom priopćenju Kolar, kojeg su zbog ove afere u županiji počeli zvati i Solar, pravda se da je uvijek bio na strani ljudi i zakona. A tvrdi i da se od svega htjela stvoriti "ružna priča fabricirajući lažne vijesti". Uskok je nakon naših tekstova pokrenuo izvide koji upravo traju.

Županovo priopćenje donosimo u cijelosti.

Vezano za temu koju su politički oponenti tijekom proteklih mjeseci htjeli pretvoriti u ružnu priču fabricirajući lažne vijesti i optužbe, podmećući najružnije insinuacije, želim jasno poručiti da će Krapinsko-zagorska županija, u okviru svojih zakonskih ovlasti postupati tako da nezakonitih izvlaštenja na području naše županije neće biti, jer vrlo dobro znam koliko ljudima znači njihova zemlja, koja nije samo imovina — ona je za mnoge obitelji pitanje identiteta, sigurnosti i dostojanstva.

Tijekom proteklog razdoblja, proveli smo sate i sate u brojnim analizama, konzultacijama, razgovorima s nizom pravnih stručnjaka a sve u jednom cilju: osigurati da sve naše odluke budu utemeljene na zakonu i da ni na koji način ne ugroze prava vlasnika zemljišta. Stoga koristim priliku da najavim da županijski Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša priprema rješenje kojim će se oglasiti ništavim lokacijske dozvole za Zabok 1,2,3,4,5, a pokrenuti obnova postupka za Pregradu 1 i 2. Ova odluka, kao i odluka o smjeni pročelnice koja je upravljala resornim upravnim odjelom još od 2023. godine, donesene su nakon temeljitog razmišljanja, konzultiranja pravnih stručnjaka, profesora prava, štiteći interese vlasnika zemljišta, ali i interese Županije kojoj sam na čelu.

U svojoj dugoj profesionalnoj karijeri uvijek sam se držao dva važna načela, koja su me vodila i u ovom slučaju:

Prvo: interes ljudi, odnosno javni interes mi je uvijek bio, jeste i bit će na prvom mjestu. Moje Zagorje, moji Zagorci su na vrhu mojih prioriteta. I sve što sam činio, što činim i što ću činiti bit će uvijek u interesu Zagorja i naših ljudi.

Drugo: u svom sam se radu uvijek vodio načelom zakonitosti, odnosno poštivanja zakona i zakonskih procedura. I sve dok nisam dobio jasne potvrde da će ovo što se priopćava biti po zakonu, čekao sam do zadnjeg trenutka.

S kakvom sam se dužnom pozornošću vodio i pristupio ovoj temi, govori i preko 20 „koraka“ koji su učinjeni od početka srpnja 2025. godine do danas, a kako bismo do kraja, bez ijednog zareza, bez ijedne sumnje došli do rješenja. Drugim riječima, nema niti jedne sitnice iz ovog tzv. slučaja da nema jasnu i argumentiranu poziciju u zaštiti interesa ljudi, vlasnika i zaštiti zakonitosti procesa.

Za razumijevanje cijelog procesa važno je: Prvo, lokacijske dozvole za „sunčane elektrane“ za Zabok 1 i 2 izdane su 2021. godine, a za ostale 2022. godine, od strane tri referenta, koja su nevezano jedno o drugom, na isti način iščitavali zakonski okvir za izdavanje lokacijskih dozvola. Drugo, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je nadzor nad postupkom izdavanja lokacijskih dozvola za sporne sunčane elektrane, te nas je o tome obavijestilo putem dopisa u kojem su iznesena njihova opažanja, ali ne poništavajući lokacijske dozvole. Treće, u cijeli proces utvrđivanja pravnih okolnosti i cijelog postupka izdavanja lokacijske dozvole kao i nadzora Ministarstva, bilo je uključeno nekoliko odvjetnika te dvoje profesora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zadatak ovog stručnog pravnog tima je bio da bez ikakvog ostatka utvrdi sve okolnosti oko postupka izdavanja lokacijskih dozvola i nadzora tog postupka, s ciljem zaštite javnog interesa i zakonitosti cijelog postupka. Četvrto, zatraženo je tumačenje Ministarstva gospodarstva, Uprave za energetiku kao nadležnog tijela za tumačenje predmetne materije, Zakona o tržištu električne energije. U srijedu, 18. veljače 2026. godine zaprimili smo službeno tumačenje zakona iz Ministarstva gospodarstva, Uprave za energetiku u kojemu je jasno i nedvojbeno navedeno kako je zakonska obveza investitora, a prije pokretanja postupka za izdavanje lokacijske dozvole, ishoditi energetsko odobrenje Ministarstva za Zabok 3,4 i 5 te Pregrada 1 i 2. U ovom konkretnom slučaju to nije bilo ispunjeno zbog pogrešnog tumačenja zakona. Peto, Županija je svjesna zabrinutosti dijela vlasnika zemljišta te u potpunosti razumije osjetljivost ove teme. Upravo zato je provedena opsežna pravna analiza postupanja upravnog odjela. U tom postupku utvrđeno je da pravno stajalište koje je zastupala pročelnica nije bilo u skladu s tumačenjem nadležnog Ministarstva. Kao rukovoditeljica odjela, pročelnica snosi profesionalnu odgovornost za rad odjela, zbog čega je donesena odluka o razrješenju. Naravno, o odgovornosti projektanta i investitora koji su bili dužni postupiti po zakonu u postupku podnošenja Zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole, neću govoriti jer je to tema za nekog drugog. Također želim skrenuti pozornost na netočne informacije koje su se pojavile u prilogu emitiranom u emisiji Dnevnik na HRT-u, u četvrtak, 26. veljače 2026. godine, u kojem je jedna od vlasnica zemljišta izjavila, citiram: „da su ljudi ovih dana dobili rješenje o izvlaštenju“. Ta izjava je u potpunosti neistinita i netočna. Naime, nakon što je Krapinsko zagorska županija donijela rješenje o prekidu postupka osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina u svrhu provođenja postupka izvlaštenja za izgradnju sunčanih elektrana Zabok 3, Zabok 4 i Zabok 5, korisnik izvlaštenja na predmetno rješenje o prekidu postupka izjavio je žalbu za čije rješavanje je kao drugostupanjsko tijelo nadležno Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Točno je da je u ponedjeljak 23.veljače 2026. godine Krapinsko-zagorskoj županiji dostavljeno drugostupanjsko rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije kojim je usvojena žalba korisnika izvlaštenja tvrtke Solida Križevci d.o.o. te je poništeno rješenje o prekidu postupka osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za sunčane elektrane Zabok 3, Zabok 4 i Zabok 5.

Dovoljan je samo površan uvid u predmetno rješenje da i osobe koje nisu pravne struke mogu vidjeti da se ne radi o rješenju Krapinsko-zagorske županije, već o rješenju Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije kojim se poništava rješenje Krapinsko-zagorske županije o prekidu postupka osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina. Dakle, ne postoji niti jedno rješenje o izvlaštenju radi izgradnje solarnih elektrana Zabok 3, Zabok 4 i Zabok 5, niti su u tijeku postupci izvlaštenja za te elektrane.

Smatramo bitnim ukazati na navedene činjenice i demantirati, očito svjesno i namjerno plasirane neistine o postupcima koje provodi Krapinsko-zagorska županija, i još jednom želim jasno poručiti da će Krapinsko-zagorska županija, u okviru svojih zakonskih ovlasti postupati tako da nezakonitih izvlaštenja na području naše županije neće biti, stoji na kraju priopćenja...





