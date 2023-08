Zašto će baš 12. sezona A1 Adria Lige biti najzanimljivija dosad

U šestoj godini najveće regionalne esport lige, A1 Adria League, po prvi puta će se isti igrači i timovi morati natjecati u “različitim” naslovima. Dvije najpopularnije igre u ligi doživjet će nova izdanja tijekom sezone. To znači da će se igrači i timovi, ili dio njih, morati dokazati u obje.

Brojne su igre bile sastavni dio A1 Adria Lige kroz godine. Govorimo o desetak igara, ili čak i više. Međutim, Counter-Strike: Global Offensive je jedina igra koja je svih 11 dosadašnjih sezona bila jedan od glavnih naslova, a FIFA naslovi su izostali samo iz tri sezone. Pejsaž regionalnog esporta, posebice dvije spomenute igre, nezamisliv je bez A1 Adria Lige.

Sada se organizatori, igrači i timovi, po prvi puta suočavaju s novom situacijom. Counter-Strike 2 (CS2) će tijekom ljeta 2023. zamijeniti Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). FIFA serijal, odnosno, aktualnu FIFA-u 23, zamijenit će EA Sports FC 24 i to 29. rujna. Usred kvalifikacijskog ciklusa za 12. sezonu Lige.

Counter-Strike 2 umjesto CS:GO-a

CS2 je nova verzija Counter-Strike igre, koju će pokretati Source 2 pokretač. I dok se neiskusnom oku može činiti da se samo radi o maloj drugačijoj verziji iste igre, promjene su zapravo tektonske u očima boljih igrača. “Male” izmjene već poznatih mapa, drugačija dinamika kretanja i fizike, kao i promjene u brzini odaziva nikako nisu zanemarive. Radi se o najvećoj promjeni CS:GO esporta u posljednjih 11 godina kada je izašao CS:GO. I dok su neki već imali priliku isprobati CS2, radi se o praktički nikakvoj pripremi za timsko natjecanje. Tek kada igra bude dostupna svima počet će definiranje najboljeg načina za igranje igre, odnosno mete. U značajno manjem obujmu igrači su to prolazili tijekom većih zakrpa u CS:GO eri. Kako će profesionalni mečevi izgledati jednom kad CS2 izađe, to još nitko ne zna. Neće samo A1 Adria Liga prijeći na novu verziju igre, već i sva druga natjecanja na svijetu. Iznimna je to prilika za dokazivanje među igračima i timovima jer će se svi naći u novoj situaciji, prvi put nakon 11 godina. Točan datum izlaska CS2 još ne postoji. Valve, developer i izdavač koji stoji iza igre, objavio je samo da će izaći tijekom ljeta 2023. U cijeloj situaciji to donosi dodatnu dozu neizvjesnosti jer i organizatori moraju biti spremni na prelazak na novu verziju onoga trenutka kada ona izađe.

Foto: A1 Hrvatska

EA Sports FC 24 mijenja FIFA igre

S druge pak strane, poznat je datum kada izlazi EA Sports FC 24. To će se dogoditi 29. rujna, usred kvalifikacijskog ciklusa za 12. sezonu A1 Adria Lige. Kvalifikacije se sastoje od četiri otvorena kvalifikacijska kupa kroz koje igrači sakupljaju bodove ovisno o plasmanu. Sada će bodove morati sakupljati u dvije verzije igre, za koje se čini da će biti podosta različite. EA Sports FC 24 je nakon razlaza s krovnom svjetskom nogometnom organizacijom dobio više prostora za promjene. Obećaju kako će EA Sports FC 24 biti najbolja nogometna igra dosad.

Nogometaši u igri imat će osobne stilove igre, kojima će igrači dodatno moći manipulirati. Očekuju nas i realnije animacije igrača, nove mehanike u igre, kamere i štošta drugo. Pokretač će ostati isti, Frostbite 3, samo će novu igru pokratit unaprijeđena verzija. Zbrojimo li sve te promjene i uzmemo li u obzir da je vrhunskim igračima i najmanja promjena važna, dolazimo do zaključka da nas očekuje iznimno napeta sezona. Najbolji FIFA 23 igrači ne moraju biti ni približno najbolji EA Sports FC 24 igrači. Isto kao i u CS:GO, možda još izraženije, teren će biti izjednačeniji nego ikad. Više nego što je to bio slučaj s novim iteracijama igara u FIFA serijalu.

Foto: A1 Hrvatska

Osim toga, u novoj sezoni A1 Adria Lige očekuju nas veći nagradni fondovi. Mini turniri u raznim igrama, LAN finale i nove igre, koje dosad nismo imali priliku pratiti u Ligi. U svakom slučaju, najzanimljivija sezona dosad, kako za igrače, gledatelje, tako i za organizatore. Zato ne propustite početak 1. rujna s CS:GO kvalifikacijama.