Žele pokoriti svijet video igara: Google najavio 'Netflix za igre'

Nakon nekoliko mjeseci najava, Google je sinoć napokon otkrio svoj plan kojim žele ostaviti veliki trag na svijet igara.

Projekt Stadia zaživjet će ove godine, a radi se o gaming platformi koja će vam olakšati igranje video igara u vrhunskoj kvaliteti na vašem televizoru, mobitelu ili u internetskom pregledniku. U osnovi, igrat ćemo hitove kao na najnovijim konzolama kroz naš Google Chrome. Igre će se pokretati na Googleovim serverima koji će biti zaduženi za snagu koja je potrebna da se te igre pokreću, a mi nećemo morati razmišljati o kupnji najnovije grafičke kartice.

Introducing #Stadia, an all-new way to play from Google. Coming in 2019 → https://t.co/k04HS5hrVw #GDC19 pic.twitter.com/UQvD3m4jkJ