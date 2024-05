Želimo dovesti STEM u Kozari bok, dođite nam i upoznajte nas

Zagrebačka naselja Kozari bok i Kozari putevi više su na lošem glasu nego dobrom, od nesređenog stanovanja do problema među stanovnicima. No entuzijastična grupa mladih roditelja i uprava tamošnje osnovne škole odlučni su to promijeniti i osigurati bolje uvjete obrazovanja djeci u kvartu.

- Humanitarnom akcijom E-proljeće odlučili smo prikupiti sredstva za nabavku nove informatičke opreme u školi, a akcija će završiti velikim događajem ove subote, 25. svibnja u dvorištu naše OŠ Dr. Vinka Žganca. Pripremili smo bogat sportski i zabavni program i cilj nam je da svim našim gostima pokažemo koliko je lijepo ovdje živjeti - kažu nam organizatori, roditelji Sabina Bujan, Lara Demirović, Goran Anić i Kristijan Ačkar.

Zagreb: Škola u Kozari Boku prikuplja novac za uređenje informatičke učionice | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Ovu školu pohađa oko 670 učenika. Pri dogradnji i uređenju škole 2019. sve su učionice dobile pametne ploče, opremljena je informatička učionica. Zbog golemog interesa učenika uredili su još jednu pomoćnu učionicu s računalima koja su nabavili uz pomoć roditelja. No sad je već vrijeme da se nabavlja nova oprema, kaže ravnateljica Renata Cindrić.

- Naša djeca su u školu došla iz obližnjeg vrtića i razgovarali smo kako bismo mogli pomoći školi da još više obogati aktivnosti za djecu. S ravnateljicom smo došli do zaključka da je najpotrebnija nova informatička oprema. Cilj nam je organizirati pravu STEM učionicu, s opremom za robotiku, programiranje, pa sve do raznih aktivnosti poput web dizajna i sličnih koje privlače mlade - govori nam "pogonski motor" akcije Kristian Ačkar.

Ideja je, dodaje, da dobro opremljena škola s puno mogućnosti privuče i stručne nastavnike da rade u školi, a to bi napokon rezultiralo boljim znanjem učenika. Osmašima Tei Božić i Franu Cindriću ta se ideja jako sviđa. Oboje planiraju nastaviti školovanje u multimediji, a informatika u školi im je i više nego zanimljiva.

Zagreb: Škola u Kozari Boku prikuplja novac za uređenje informatičke učionice | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Akcijom žele prikupiti sredstva za 19 novih računala te drugu opremu poput 3D printera, robota i sl. Jako su zadovoljni odazivom tvrtki, a posebno im je drago što su se jako uključili i njihovi sugrađani. Subota će biti kulminacija njihovih višemjesečnih napora. Od podneva pa do večernjih sati program će uključivati štandove koje pripremaju nastavnici s učenicima, ponudu hrane i pića te glazbeni program. Jedno od najvećih uzbuđenja bit će humanitarna aukcija za koju je školi GNK Dinamo donirao dres s potpisima ovogodišnjih prvaka Hrvatske. Svi posebno naglašavaju i nogometni turnir čiju organizaciju vodi Ačkar.

- Zaista želimo privući što više učenika iz cijeloga grada da nas posjete i sudjeluju u našem turniru. Time želimo povezati mlade i pokazati im naš kvart, u kojem smo dijelu grada, što ovdje imamo i čime se bavimo. Dobrodošli su svi - zaključuju poduzetni roditelji iz Kozari boka.