NADOKNADILI SLABIJU PRODAJU

Cijena zlata podigla prihode ruskog rudarskog diva

Piše HINA,
Foto: ILYA NAYMUSHIN/REUTERS

Prihod je bio znatno veći unatoč 16 posto manjoj proizvodnji, od 2,5 milijuna unci, u skladu sa smjernicama tvrtke, i padu obujma prodaje od 18 posto

Najveći ruski proizvođač zlata Polyus izvijestio je u ponedjeljak da je 2025. godinu zaključio s prihodima većim za približno petinu budući da su visoke cijene zlata na globalnom tržištu nadoknadile slabiju prodaju. Prihodi su mu tako poskočili za 19 posto, na 8,7 milijardi dolara, pokazali su rezultati poslovanja za 2025. godinu.

Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) porasla je za 12 posto, na 6,35 milijardi dolara.

Prilagođena neto dobit kliznula je pak za tri posto, na 3,3 milijarde dolara, objavila je kompanija.

'TO JE KRAĐA' Mađari vratili blindirana vozila Ukrajini, ali zadržala zlato i gotovinu vrijedne 82 mil. dolara
Mađari vratili blindirana vozila Ukrajini, ali zadržala zlato i gotovinu vrijedne 82 mil. dolara

Poticaj prihodu bili su više prosječne realizirane cijene rafiniranog zlata, što je kompenziralo slabiju prodaju, pojasnili su iz Polyusa.

Kompanija smanjuje proizvodnju u rudniku Olimpiada, napominjući da bi silazni trend trebao potrajati do 2028. godine.

U 2026. godini proizvodnja bi se trebala zadržati u rasponu od 2,5 do 2,6 milijuna unci, procjenjuje uprava.

Cijene zlata u 2025. godini na globalnom su tržištu poskočile za oko 64 posto, gotovo dva i pol puta snažnije nego u 2024. godini, podsjeća Reuters.

U ponedjeljak se zlatom na londonskom spot tržištu nakon podneva trgovalo po cijeni od 5.028 dolara za uncu, otprilike za 0,2 posto većoj nego na zatvaranju trgovine u petak.

PRISJETITE SE FOTO Danas zapušteno ruglo, a nekad mjesto blještavila i sreće. U Spaladiumu smo osvojili zlato
FOTO Danas zapušteno ruglo, a nekad mjesto blještavila i sreće. U Spaladiumu smo osvojili zlato

Rusija je u 2024.  godini bila drugi najveći svjetski proizvođač zlata, iza Kine, s udjelom u globalnoj proizvodnji rudnika od oko devet posto.

Svi glavni ruski rudari zlata, uključujući Polyus, pod zapadnim su sankcijama, podsjeća Reuters. Sjedinjene Države, Velika Britanija i Europska unija zabranile su uvoz ruskog zlata 2022. godine.

U Polyusu očekuju da će im glavno nalazište zlata Sukhoi Log u istočnom Sibiru biti u punom pogonu od 2029. godine, što bi trebalo udvostručiti njihovu proizvodnju do kraja desetljeća, na šest milijuna unci. Očekuju da će troškovi projekta dosegnuti šest milijardi dolara.

The company said its investments reached a record $2.2 billion in 2025, largely due to spending on the Sukhoi Log project, and it expects $2.2–2.5 billion this year.

Tvrtka je ujedno izvijestila o ulaganjima u 2025. godini u visini rekordne 2,2 milijarde dolara, najvećim dijelom zbog ulaganja u projekt Sukhoi Log. U 2026. godini trebala bi se kretati u rasponu od 2,2 milijarde do 2,5 milijardi dolara.

Trump opet neodređen: 'Uskoro će biti gotovo'; Axios: Iran i SAD danima su na direktnoj liniji
IZ MINUTE U MINUTU

Trump opet neodređen: 'Uskoro će biti gotovo'; Axios: Iran i SAD danima su na direktnoj liniji

Pratite događaje američko-izraelskog rata protiv Irana, koji se od 28. veljače proširio diljem Bliskog istoka
U Splitu snimljen auto koji ne smije voziti hrvatskim cestama: 'Ne smijem vam puno reći..
TESLA CYBERTRUCK

U Splitu snimljen auto koji ne smije voziti hrvatskim cestama: 'Ne smijem vam puno reći..

Cybertruck težak je tri tone, oklopljen je čelikom, dužine gotovo šest metara, širine 2,2 metra, te je visok 179 cm. te se može podizati od tla i do 43,3 cm
VELIKO SRCE ZAGORE 'Da nema Marka ostali bismo gladni. Kruh nam donosi u baš svaki zaseok'
PEKAR IZ SNOVA

VELIKO SRCE ZAGORE 'Da nema Marka ostali bismo gladni. Kruh nam donosi u baš svaki zaseok'

Na cijelom sjeverozapadu Imotske krajine nema ni jedne trgovine. Srećom, pekar Marko svako jutro kombijem kruh raznosi kilometrima daleko, od zaseoka do zaseoka, a ljudi su mu neizmjerno zahvalni

