'Zombi crvi' misteriozno nestali. Znanstvenici su jako zabrinuti

U dubokim i mračnim prostranstvima oceana, gdje život poprima bizarne oblike, ponekad nije prisutnost stvorenja ono što plaši, već njegova odsutnost. Upravo je nestanak jedne takve vrste, poznate kao 'zombi crv' ili Osedax, upalio alarm među znanstvenicima. Nakon desetljeće dugog eksperimenta, njihovo izbivanje s bogate gozbe na dnu Pacifika postalo je tihi, ali zloslutni vjesnik mogućeg kolapsa ekosustava potaknutog klimatskim promjenama, piše Science Alert.

Kada kit ugine i njegovo tijelo potone na morsko dno, stvara se ono što biolozi nazivaju 'padom kita' (whale fall). U inače siromašnom okruženju, ova ogromna masa organske tvari postaje oaza života, otok hranjivih tvari koji može desetljećima podržavati čitave zajednice organizama. Ključnu ulogu u tom procesu ima upravo Osedax, crv koji je specijaliziran za razgradnju kostiju, otključavajući tako hranjive tvari za druge vrste. No, čini se da se ovaj ključni inženjer ekosustava povlači pred promjenama koje ne može podnijeti.

Desetljeće dugo čekanje u dubinama Pacifika

Kako bi proučili ovaj jedinstveni proces, znanstveni tim predvođen Fabiom De Leom sa Sveučilišta Victoria i kanadske organizacije Ocean Networks Canada (ONC) te Craigom Smithom sa Sveučilišta na Havajima, postavio je kosti grbavog kita na dno oceana u kanjonu Barkley, stotinjak kilometara od obale Britanske Kolumbije.

Lokacija, smještena na dubini od gotovo tisuću metara, pomno je praćena punih deset godina pomoću podvodnih kamera visoke rezolucije i senzora opservatorija NEPTUNE kojim upravlja ONC.

Rezultat je iznenadio i najiskusnije istraživače.

Tijekom cijelog desetljeća, nijedan jedini 'zombi crv' nije kolonizirao kosti. U znanosti se takav ishod naziva 'negativnim rezultatom', no u ovom slučaju, njegova je poruka bila sve samo ne beznačajna. Odsutnost života bila je jednako glasna kao i njegova prisutnost.

​- Ovo je bilo izvanredno zapažanje u tako dugotrajnom eksperimentu - izjavio je De Leo.

Njegov tim vjeruje da odgovor leži u uvjetima koji vladaju na toj dubini, posebice u neuobičajeno niskim razinama kisika.

Što su 'zombi crvi' i zašto su ključni?

Vrste iz roda Osedax, čije ime doslovno znači 'žderač kostiju', među najčudnijim su stvorenjima na planetu. Otkriveni tek 2002. godine, ovi crvi nemaju ni usta, ni anus, ni probavni sustav.

Umjesto toga, koriste strukture nalik korijenju kojima prodiru duboko u kostur kita. Unutar tog korijenja žive simbiotske bakterije koje razgrađuju masti i kolagen zarobljene u kostima, osiguravajući hranu za crva. Crveni pramenovi koji se vide na fotografijama zapravo su njihove škrge, kojima iz vode izvlače ono malo kisika dostupnog u dubinama.

Svojom aktivnošću oni doslovno otvaraju vrata drugim vrstama, čineći hranjive tvari dostupnima i pokrećući čitav lanac života oko potonule lešine. Zbog toga ih se smatra 'inženjerima ekosustava'. Bez njih, proces razgradnje je drastično usporen, a 'otok života' koji stvara pad kita ostaje uglavnom zaključan i nedostupan.

Tihi alarm iz oceanskih 'mrtvih zona'

Glavni sumnjivac za nestanak crva je širenje takozvanih 'zona minimuma kisika' (OMZ), područja u oceanu s izrazito niskom koncentracijom otopljenog kisika.

Kanjon Barkley prirodno se nalazi u takvoj zoni, no globalno zatopljenje oceana uzrokuje da se te 'mrtve zone' šire i postaju sve intenzivnije. Čini se da su 'zombi crvi' iznimno osjetljivi na hipoksiju i da ispod određenog praga kisika njihove ličinke jednostavno ne mogu preživjeti i naseliti se na kostima.

Da problem nije izoliran, pokazuje i sudbina druge ključne vrste razlagača, školjkaša *Xylophaga* koji buše drvo. Iako su pronađeni na uzorcima drva postavljenim u sklopu istog eksperimenta, njihova stopa kolonizacije bila je daleko niža nego u područjima bogatijim kisikom.

​- Čini se da će širenje OMZ-a, kao posljedica zagrijavanja oceana, biti loša vijest za ove nevjerojatne ekosustave padova kitova i drva uz sjeveroistočni rub Pacifika - rekao je Craig Smith, suvoditelj eksperimenta.

Domino-efekt prijeti bioraznolikosti

Odsutnost Osedaxa pokreće opasan domino-efekt. Padovi kitova služe kao 'odskočne daske' koje omogućuju vrstama da se šire golemim prostranstvima morskog dna.

Odrasli 'zombi crvi' žive na kostima, no njihove ličinke slobodno plutaju strujama, putujući stotinama kilometara kako bi pronašle i naselile novi pad kita. Ako ta staništa postanu nepogodna za život, cijela se mreža povezivanja prekida.

​- U osnovi, govorimo o potencijalnom gubitku vrsta. Ta povezanost, ta otočna staništa, više neće biti međusobno povezana, a tada biste mogli početi gubiti raznolikost vrsta *Osedax* na čitavim regionalnim razinama - objasnio je De Leo.

Ovaj tihi nestanak u dubinama oceana snažan je podsjetnik da posljedice klimatskih promjena dopiru i do najudaljenijih i najskrivenijih kutaka našeg planeta.

Znanstvenici će u narednim mjesecima objaviti dodatne nalaze s druge lokacije, Clayoquot Slope, koji će otkriti je li nestanak 'zombi crva' lokalna tragedija ili zlokobni nagovještaj širih promjena koje se odvijaju daleko od naših očiju.

