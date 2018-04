Zuckerberga priprema poseban tim: Ne žele da nešto uprska

Mark Zuckerberg ovaj tjedan svjedočit će pred američkim Kongresom, a Facebook je zbog toga zaposlio cijeli tim stručnjaka koji će pripremiti čelnika najveće društvene mreže.

On bi trebao objasniti kako je došlo do afere s Cambridge Analyticom, a stručnjaci ga pripremaju sa svim pitanjima koja bi mu mogli postaviti političari, ali uče ga i kako da na njih odgovara te kako da se nosi s prekidima, piše New York Times.

Uz svoje stručnjake, za Facebook tako sada rade i konzultanti iz odvjetničke tvrtke WilmerHale, koju vodi bivši savjetnik Georgea W. Busha, Reginald J. Brown. Kako se navodi, glavni naglasak je Zuckerbergovo držanje zbog čega su pripremili i simulaciju svjedočenja. Zuckerberg bi pred političare trebao stati u utorak i srijedu i to će biti prvi put da će o radu Facebooka javno govoriti pred političarima.

Očekuje se da će demokrati u odboru tražiti odgovore na goruća pitanja o skandalu s podacima korisnika, ali i žele vidjeti kako Facebook planira spriječiti nove utjecaje na izbore - osobito kako se približavaju izbori u SAD-u, prenosi Business Insider.