Amer Gojak: 'Dinamo će u Ligi prvaka stići do samoga kraja'

Svi smo Allahovi i Njemu se vraćamo. Da ti dragi Allah podari lijepi Džennet. 🙏 Znam koliko si volio ovu igru, posebno mi je drago što sam sinoć imao priliku da ti poklonim gol. Dedo Edhem❤️

A post shared by Amer Gojak (@amergojak14) on Aug 28, 2019 at 5:01am PDT