Anegdote sa snimanja 'Firme': 'Petru Kurtelu sam slučajno pogodio kuglom, ravno u glavu'

Popularni glumci iz novog serijala 24sata oriđiđi produkcije 'Firma' odgovorili su na isto pitanje - koja ih je scena na snimanju najviše nasmijala te jesu li se u nekoj i sami pronašli

<p>Mislim da su sve scene odlično napisane i razrađene te je jako puno duhovitih trenutaka. Meni je osobno najdraža epizoda intervjua za posao jer se na vrlo zanimljiv i smiješan način igra situacijom u kojoj se netko nađe kada ide lagati u prijavi za posao, rekao je Zoran Pribičević, jedan od glavnih glumaca u novom serijalu <strong>24sata oriđiđi produkcije</strong> - <strong>'Firma'.</strong></p><p><strong>POGLEDAJTE 1. EPIZODU SERIJALA 'FIRMA': Ono kad dolazi investitor</strong></p><p>U serijalu glumi sveznajućeg šefa koji zaposlenicima visi nad glavom, smatra da je uvijek u pravu i često ide na pauze. Smatra kako je u stvarnom životu potpuno različit te da i sam ne voli klasičnu podjelu poslova. Zbog toga je, kaže, odlučio baviti se glumom.</p><p>- Mislim da smo u svakoj sceni barem nekoliko puta prasnuli u smijeh. U jednoj sam Petru Kurtelu pogodio papirnatom kuglom ravno u glavu, a u drugoj smo nekoliko puta ponavljali jer nisam mogao izgovoriti riječ. Imamo brdo materijala za 'blooperse' - rekao je Zoran.</p><p>Mladi glumac Marko Braić također je dio tima. Glumi Lovru, tihog i povučenog zaposlenika čiji karakter dođe do izražaja otprilike jednom godišnje kad ima izljeve bijesa zbog svega što je dotad držao u sebi.</p><p>- Svakoj sceni sam se užasno nasmijao. Redatelj Igor Barberić je genijalan, ne samo kao koreograf već i kao pisac. Razveselio sam se kada me je pozvao u projekt. Ekipa je toliko zabavna, opuštena i razigrana da su svaka scena i epizoda bile gušt za snimati. Stalno bih se tijekom rada sjetili nekih budalaština, a u tandemu s Igorom i Markom Cindrićem to je teklo prirodno. A onda su tu još Vesna Ravenšćak, Petra Kurtela, Marija Kolb, Manuela Svorcan, Zoran Pribičević i Zoran Simikić. Možda mi je najupečatljivija od epizoda ostala ona s podtekstom. Tu smo se Marko i ja toliko ‘zafrkavali’ i impovizirali da su mi suze išle od smijeha sa svakim novim ponavljanjem - rekao je Braić.</p><p>Totalna suprotnost tihom i povučenom Lovri je Petra, odnosno glumica Petra Kurtela. Ona je bivša manekenka koja uvijek želi biti u centru pažnje, a svim zaposlenicima ide na živce njezina opsesija meditacijom te skladom i harmonijom koju promovira u uredu. Barem ona tako misli.</p><p>- Nisam se nužno pronašla u ulozi, ali sam se dobro zabavila na scenama intervjua s mojim likom. Nadam se da će ljudi prihvatiti humor koji im želimo prenijeti - rekla je Petra. U serijalu se zalaže za prava žena. Mišljenja je da žene na poslu ne smiju koristiti svoj seksipil. Za razliku od Vesne Ravenščak, odnosno Rajne, koja svoj seksipil iskorištava gdje god stigne.</p><p>Redatelj Igor Barberić nije imao ulogu, ali je glumcima asistirao gdje god je stigao. Iza kamere naravno. Pitali smo ga otkud mu inspiracija za scenarij.</p><p><strong>POGLEDAJTE 1. EPIZODU SERIJALA 'FIRMA': Jeste li se pronašli u nekoj od uloga?</strong></p><p>- Uvijek zapisujem stvari koje se događaju oko mene u životu, ili stvari o kojima čitam, a koje mi se čine da bi jednog dana mogle postati scena, ili zaplet, ili skeč. Većina skečeva nastali su iz nekih ideja ili iskustava s posla, samo kao okosnica, a onda dalje odvedeni u absurd. Ali mislim da je uvijek dobro početi od onoga što se događa u životu - rekao je.</p><p>Serijal 'Firma' dio je jesenske sheme <strong>24sata ORIĐIĐI PRODUKCIJE. </strong>Pratite nas na <a href="https://youtu.be/Fp0Diumrjto">YouTube kanalu 24sata,</a><a href="https://www.facebook.com/24sata">Facebooku 24sata,</a> na <a href="https://www.24sata.hr/">24sata.hr,</a> a kratke isječke iz serijala gledajte na <a href="https://www.instagram.com/24sata.hr/?hl=hr">Instagramu</a> i <a href="https://www.tiktok.com/@alijatovolim/video/6883414068443630849">Tik Toku.</a></p><p> </p>