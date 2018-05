Zebo: 'Htio sam doći u finale u kostimu Borata, ali ne daju mi'

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Nabavio sam kostim Borata u ružičastoj boji. Pojavio bih se tako u emisiji uživo i napravio show, ali me produkcija prije nekoliko dana obavijestila da bivši stanari ne smiju doći na proglašenje pobjednika, izuzev polufinalista, rekao nam je Zebo ne krijući razočaranje tom odlukom.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1199676 / ]

Tvrdi da mu je žao što ih nisu pozvali jer su to ipak zaslužili, kao i kandidati prijašnjih sezona. No nekoliko bivših stanara je iz tog razloga organiziralo druženje dva dana prije finala u jednom zagrebačkom klubu, u kojem su tulumarili do ranih jutarnjih sati. Tulumu su se pridružili Marin Novaković (23), Bojan Mrđenović (35) i Tomislav Roso (23), koji su nenadano ispali iz Big Brother kuće iako su bili finalisti ovogodišnje sezone showa, no to ih nije omelo da se dobro zabave.

- Nekoliko nas bivših stanara smo stupili u kontakt i upravo zbog toga što nas produkcija nije pozvala napravili smo tulum za pamćenje. Prvo smo bili kod Ane-Marije, a onda smo išli u jedan klub. Bilo nam je super i drago mi je da smo se malo podružili kad to već ne možemo svi skupa u finalu - rekla nam je bivša natjecateljica Karla Jakelić (19).

Većina sudionika ne žali što su ispali iz showa. Bojanu Mrđenoviću nije bilo žao što je ispao, ali tvrdi da je ipak mislio da ima šanse za pobjedu.

- U jednom trenutku sam se naivno nadao da mogu pobijediti - otkrio nam je Bojan, koji će, tvrdi, nakon showa ostati u prijateljskim odnosima s Marinom, Orkyjem, Tomom. A Marin Novaković smatra da je daleko dogurao u realityju i ponosan je na sebe jer nije očekivao da će se toliko dugo zadržati u izolaciji.

- Bilo je to lijepo i veliko iskustvo. Drago mi je što nisam propustio ljude u ovom showu, nego sam ih upoznao - priznaje Novaković. Zebo se nakon izolacije vratio onome što najviše voli - snimanju smiješnih videa.

- Nakon showa ću nastaviti biti debil kao prije - kroz smijeh nam je rekao Zebo, koji se proslavio snimajući skečeve s bakom Anicom.

Često odlazi u susjednu BiH kako bi s kolegama youtuberima osmislio scenarije za zabavne videosnimke. Ovu sezonu su popratili brojni skandali s natjecateljima koji su bili pravi izazov produkciji. Tako je već nakon prvog dana izolacije izbačen Aleksandar Neradin (32), koji je zatajio da je protiv njega podignuta optužnica zbog spolne zlouporabe djeteta.

Krajem ožujka produkcija je odlučila izbaciti i Antu Biuka (40), nakon što je u emisiji uživo priznao da je ženi jakim udarcem nogom izbio bubrežni kamenac jer je, kako tvrdi, to i zaslužila. Produkcija je također izbacila Luku Roka (23) jer se sukobio s Antonijem Oračem Orkyjem, a nakon toga je vrijeđao produkciju.

U vijestima pogledajte još:

Još jedan krvavi obračun u Splitu, maloljetnik vršnjaka ozlijedio nožem tri puta.

Francuski i Ukrajinski skakači napravili spektakl nad Crvenim jezerom