Big Brother Hotline: Lidijin je muž zaveo njezine cimerice?

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Moguće je da je ta priča istinita, on se stalno dopisivao s nekakvim ženskama, rekla nam je Lidijina sestra blizanka Sanja Kaselj (46).

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

[video: 1198813 / ]

I Marko Marić (41), suprug Lidije iz Big Brothera je prije nekoliko dana u intervjuu za RTL otkrio kako je imao profil na društvenoj mreži za upoznavanje partnera.

- Ne znam zašto je to Lidija ispričala, ali ja te žene ne poznajem - izjavio je Marko koji radi u Njemačkoj i, kako kaže, niti ne može gledati što se događa u izolaciji. Lidijina sestra blizanka Sanja ispričala nam je da ona smatra da se ovim izjavama Marko izvlači.

- Moj šogor je takav. On ima puno žena s kojima se dopisuje, ali do sada je to bila velika tajna - govori Sanja i dodaje kako nema ništa protiv Marka.

- Pričala mi je da je jadna i da je prolazila teške stvari s Markom - rekla je i dodala kako joj se sestra požalila da je njezin suprug često škrt. Za Lidiju, kojoj su gosti u kafiću u kojem radi dali nadimak Ribica, kaže da je po prirodi društvena i vesela.

Aktivni na internetu

- Ona je jako dobra, jako pazi da nekog ne uvrijedi - tvrdi Sanja. Sve je započelo kad se Lidija povjerila svojoj sustanarki Ani Kovačec Anči (24) da je u starom mobitelu svog supruga pronašla fotografije Ljiljane Lipovac (61) i Dubravke Ujević Veron (46) s kojima se on prije dvije godine dopisivao, a razmjenjivali su fotografije i snimke.

Lidija je dodala kako je mobitel povjerila prijateljici koja čuva dokaze. U tu priču ne vjeruje ni njezin starija kći Matea (18).

- Ne znam što je mami došlo i zašto je sve to izmislila - rekla nam je prije nekoliko dana konobarica iz Blagorodovca. Iako niti mnogi stanari ne vjeruju Lidijinoj priči, ona nije odustala pa se suočila s Ljiljanom i pitala je li se dopisivala s njezinim mužem.

- Jesi li ti normalna - oštra je bila frizerka iz Zagreba.

Ipak, na Lidijinoj strani bila je Lucija koja je izjavila kako je najveći problem što Lidiju u Big Brother kući nitko ne doživljava ozbiljno i da svi misle da ona izmišlja.

Marka zna i Antonio

Iako je Marko Marić rekao kako je obrisao profil na spomenutoj društvenoj mreži, Ljiljanin i Dubravkin još uvijek postoje te su javni. Vinkovčanka Dubravka Ujević Veron (47) ispričala je da je na aplikaciji za upoznavanje pronašla svog 12 godina mlađeg muža Darijana Škrbića za kojeg se udala 19. kolovoza prošle godine. Prvo su razmjenjivali fotografije, a zatim su se, kako kaže, našli na nekoliko kava u Zagrebu i ostalo je povijest.

- Prije njega sam se srela s mnogim debilima. Ima ih dosta oženjenih koji traže ljubavnice - komentirala je Dubravka, dok Ljiljana Lipovac (60) nije priznala da ima profil na sličnoj društvenoj mreži.

U priču se upleo i Antonio Benčak (21). Konobar iz Križevaca tvrdi kako i on poznaje Marka Marića.