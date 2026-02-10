Lelek o pjesmi za Doru: 'Žene na Balkanu su se tetovirale kako bi izbjegle otimanje u roblje'

Znate li što znači 'lelek'? Ženska grupa istog imena, koju sigurno znate s TikToka, otkrila nam je značenje u 24 pitanja na našem YouTube kanalu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Grupa 'Lelek' natjecat će se na Dori 2026. i to u prvoj polufinalnoj večeri, 12. veljače pod rednim brojem 12. A evo o čemu govori njihova pjesma 'Andromeda'.

- Govori o ženama na Balkanu, najviše u Bosni i Hercegovini, koje su se tetovirale za vrijeme osmanskog carstva kako bi se zaštitile od otimanja u roblje. Stoga pjesma zapravo šalje poruku da nitko nema pravo ni slobodu oduzimati nekome dio identiteta - objasnile su.

Korina, Lara, Inka, Judita i Marina, kao grupa Lelek postale su poznate zahvaljujući TikToku. Gdje su uspješno uspjele približiti etno-pop domaćoj i stranoj publici. Svaka ima poneki zadatak u grupi, ali 'on ovisi o danima u ciklusu', šale se.

- Nismo se nikada posvađale, ali ima nekih tenzija kada budemo gladne. Eh, onda je gotovo, onda više ne snimamo - priznale su.

Grupi je ovo već drugo pojavljivanje na Dori, a i prošlogodišnja pjesma ostvarila je veliki uspjeh na društvenim mrežama.

- Dvije su tajne. Jedna je da se nastojimo približiti publici nekom konkretnom i emotivnom temom, a druga je da vjerojatno mi djelujemo pristupačno - podijelile su.

A pitali smo ih i što bi voljele da europska publika sazna o Hrvatskoj što već ne znaju?

- Nismo o tome razmišljale, ali voljele bismo da kroz glazbu upoznaju hrvatsku tradiciju koja je tako bogata, a vrlo često zapostavljena - rekle su.

Tko je njima favorit na Dori, kako se pripremaju i što smatraju najtežim zadatkom na glazbenoj sceni, pogledajte u 24 pitanja.

