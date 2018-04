Božini dvori: Petrov s obitelji uselio u vilu od 940.000 kuna

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Samo pozvonite, gazda je tu, nemojte nas ništa pitati da ne bi poslije ispalo svašta...

Sa smiješkom nas upućuju dva radnika na ponešto zaklonjena ulazna vrata moderno dizajnirane obiteljske kuće u središtu Metkovića. Rade u dvorištu, nevelikom, onako po mjeri – možda petnaestak metara četvornih, s nezaobilaznim kaminom u uglu okućnice. Prostora nema previše, na prvi pogled je jasno da se arhitekt maksimalno potrudio na projektu ove kuće koja se može smatrati urbanom vilom srednje veličine. Ljepotom odskače od ostalih, mahom starijih objekata na uzvisini. Od crkve Sv. Ilije udaljena je 50-ak metara.

Prvi nakon useljenja

A gazda je doista tu, unatoč početnoj sumnji, jer nema “lancuna” na terasama, robe koja se suši na “tiramolima”, širom otvorenih prozora u ovo konačno proljetno vrijeme...

- Uvjeren sam da niti jedna izgradnja neke kuće nije bila ovoliko praćena - ljubazno i pomalo ironično nas je dočekao Božo Petrov, liječnik, ali i bivši gradonačelnik Metkovića te nekadašnji predsjednik Hrvatskog sabora. Na žalost, nije nas mogao primiti i ugostiti, stigli smo nenajavljeni oko podneva, taman dok su pripreme za obiteljski ručak ulazile u finiš. Malo smo se razočarali, bilo bi fino vidjeti unutrašnje uređenje “krova nad glavom” obitelji Petrov, sa zanimljivim međukatovima, no zato smo u kratkom razgovoru dobili pohvalu. Makar je tako zazvučala, prvi smo od useljenja posjetili kuću čelnog čovjeka Mosta.

- Moram priznati kako me malo i začudilo, s obzirom na to koliko se pisalo, da nije došao nitko od medija, a uselili smo se još polovicom studenog. Dobro ste me i našli, sinoć sam stigao, a sutra idem prema Slavoniji - kaže raspoloženo. Petrov.

Petak, je radni dan, a radnici još završavaju detalje. Dok razgovaramo s Petrovom radnici su milostivo “pauzirali” ručnu pilu za kamen. Pitamo ga i za cifre, jer je zapravo izgradnja kuće privukla pažnju javnosti zbog korištenja subvencioniranog kredita od Agencije za promet nekretninama (APN).

Agencija je omogućila građanima korištenje subvencije za prvu nekretninu, dakle za kupnju stana, izgradnju ili renoviranje kuće, uz zadovoljavanje nekih kriterija. Prvenstveno kreditne sposobnosti. Kako je Petrov bio podstanar, a Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa je u to vrijeme zaključilo kako nema prepreka da državni dužnosnik koristi subvencije, obitelj Petrov će za izgradnju kuće otplatiti kredit po povoljnijim uvjetima od običnih, tržišnih. Dio kredita plaća banci, dio državnom APN-u kojem novac mora vratiti po kamati od dva posto.

Određene nedoumice izazvala je prijava APN-u ukupno sedam članova kućanstva u budućem objektu, uključujući uz njega, suprugu, troje djece i brata i njegovu suprugu. Kako se veličina kuće subvencionira po članovima obitelji, s bratom i suprugom bi imali pravo na veću kvadraturu. Sam Petrov, ali i njegov brat, nisu do podnošenja prijave imali prebivalište na istoj adresi s ostalima ukućanima. Na kraju su, nakon medijske objave, brat i supruga izbrisani iz prijave.

Krediti i ušteđevina

- Po troškovniku je sve koštalo 940 tisuća kuna. Sve smo financirali tako što smo podigli kredit, osobno na 670 tisuća kuna, supruga na još 200 tisuća, dok smo imali i nešto ušteđenog novca - razložio je matematiku Božo Petrov.

Još u srpnju nam je Petrov rekao da iznos vrijednosti kuće neće dosegnuti milijun kuna, nego da će sve koštati maksimalno 120.000 eura.

S uređenjem se vjerojatno i približio da živi u objektu od milijun kuna. Podsjetimo, staru kuću na toj lokaciji je kupio nešto ranije, 2013. godine za 20-ak tisuća eura koje mu je, što Petrov nije nikad negirao, posudio rođak, monsinjor Martin Vidović. U imovinskoj kartici je i dalje prijavljena stara vrijednost kuće od 109 kvadrata. U kartici još stoji i da se Petrov zadužio “samo” 31.471 euro kod APN-a, a nema ni supruginog duga.

Počeli su utoliko i pristizati prvi gosti pa se pozdravljamo. Raspitujemo se stoga kod susjeda i stanovnika grada na Neretvi, svojevrsni Vox populi o poznatom sugrađaninu. Časna sestra koja stanuje stotinjak metara dalje ima samo riječi hvale za cijelu obitelj Petrov. Poznaje ih kao krasne, radišne i poštene, a Božin djed Jakov je bio nastavnik glazbenog, koji je imao problema naći posao u bivšoj državi.

- Mislim da je zaslužio dignuti kredit za napraviti sebi kuću, nije ukrao nikome - kaže ona.

Neki ga kude, neki podupiru

Pokušavamo temu zadržati na ovom građevinskom segmentu – jasno je međutim i kako političko određenje uvjetuje razmišljanje o novoj kući obitelji Petrov. Čini nam se ipak kako većini nema ništa posebno sporno u izgradnji kuće.

- Pa u pitanju je 120-130 tisuća eura, što je to, u Splitu ili Zagrebu ne možeš ni stan od 60-ak kvadrata kupiti. Ovdje jesu cijene niže, ali opet se više isplati graditi kuću...- najčešći su komentari, uz standardne opaske kako su “drugi krali terene, kuće, milijune” pa im se ništa nije dogodilo niti se pisalo o tome. Ima ipak i onih koji su pomalo skeptični.

- Kuća izgleda predobro, sumnjam da se mogla izgraditi za te novce i u manje od godinu dana. A da ne spominjem uređenje - kaže sumještanin.