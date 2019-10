Božo Vrećo: Snimit ću duet sa Senidah, među nama je ljubav

Svoju dualnost sam shvatio sa 25 godina kao i to da je sevdah moj idealni partner i da ću se cijeloga života posvetiti tome. Oslobodio me i na pravi način je zaiskrila ta simbioza žene, djeteta i muškarca u meni, rekao je Božo Vrećo (35). Bosanskohercegovački pjevač se ne poistovjećuje s niti jednim spolom jer smatra da bi time bio lišen pravoga života.

- Prvu haljinu sam obukao kao sasvim mali, imao sam možda četiri, pet godina. Tad me i sestra šminkala kao Boy Georgea - rekao je Božo.

Najdraža modna kombinacija mu je haljina sa Sarajevo film festivala koju je donirao u humanitarne svrhe. U njoj je, kaže, bilo sigurno 18 kilograma platna.

- Divno je to što su ljudi naviknuli na moju drugačiju pojavnost. Oni vide da sam kroz sve to stasao u jaku osobu - rekao je. Smatra da danas jako malo ljudi ima stila, a on, kaže, ne ovisi o tome koliko novca imate.

Često ga se na zagrebačkoj špici može vidjeti s Đurđom Tedeschi.

- Ona je jedna od mojih muza i pravih prijatelja - rekao je.

Osim kombinacijama, pažnju plijeni i svojim tetovažama.

- One su posvećene Bogu, samoobrani od svih zlih ljudi i zlih nakana. One su talismani, amajlije na mojem tijelu i svojevrsna knjiga - rekao je. New York Times je napisao da ima glas s druge planete, a on smatra kako nije ništa posebno. Najavio je duet sa popularnom pjevačicom Senidah i obećaje da će ga realizirati iduće godine.

